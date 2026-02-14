Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Sản phẩm

Samsung lần đầu hé lộ thiết kế smartphone gập bí ẩn

Kiến Văn
Kiến Văn
14/02/2026 18:07 GMT+7

Thiết bị này dự kiến sẽ có màn hình rộng hơn so với các mẫu khác trong dòng sản phẩm đến từ Samsung.

Các hình ảnh đồ họa của chiếc smartphone gập chưa từng xuất hiện mà Samsung đang phát triển vừa được phát hiện trong các bản thử nghiệm giao diện người dùng One UI 9. Hình ảnh mang đến cái nhìn đầu tiên đáng tin cậy về thiết kế của chiếc smartphone gập thế hệ mới của hãng, với tên tạm gọi là "Wide Fold".

Thông tin trước đây về Wide Fold chủ yếu dựa vào các hình ảnh phỏng đoán từ những người đam mê công nghệ. Giờ đây, mã firmware chứa các tệp hoạt hình rõ ràng dành cho sản phẩm có tên mã H8, vốn trước đây đã được liên kết với số hiệu model SM-F971U.

Samsung lần đầu hé lộ thiết kế smartphone gập bí ẩn - Ảnh 1.
Samsung lần đầu hé lộ thiết kế smartphone gập bí ẩn - Ảnh 2.

Hình ảnh gợi ý về Wide Fold được phát hiện bởi các chuyên gia tại Android Authority

ẢNH: ANDROID AUTHORITY

Các tệp này bao gồm hình ảnh cho cả chủ đề sáng và tối, thể hiện tỷ lệ màn hình và thân máy của thiết bị tương lai. Tuy nhiên, chi tiết về hình thức bên ngoài và vị trí của mô-đun camera trên Wide Fold vẫn chưa được tiết lộ.

Samsung vẫn có thể mang đến nhiều thay đổi cho Wide Fold

Theo phân tích từ các chuyên gia tại Android Authority, những người đã phát hiện ra các tệp firmware này, việc thiếu hình ảnh về camera không có nghĩa là cụm camera truyền thống sẽ bị loại bỏ, thay vào đó nó cho thấy thiết bị vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu của các thành phần hình ảnh.

Sự xuất hiện của các tệp nói trên trong One UI 9 cũng gián tiếp xác nhận giả thuyết rằng mẫu smartphone Wide Fold có thể được công bố cùng với các mẫu mới chủ lực khác, cụ thể là Galaxy Z Fold8 và Z Flip8, dự kiến ra mắt vào mùa hè này.

Được biết, các phát hiện trong mã firmware trước đây thường xuất hiện trước khi thiết bị được chính thức công bố. Tuy nhiên, một số tính năng và yếu tố thiết kế có thể thay đổi hoặc bị loại bỏ trong quá trình phát triển. Các chuyên gia sẽ tiếp tục phân tích các bản dựng One UI 9 tiếp theo để xác nhận thêm kế hoạch của Samsung cho phiên bản mới của smartphone màn hình gập mang tên Wide Fold trông như thế nào.

Tin liên quan

Samsung sắp tung ra điện thoại gập Wide Fold đối đầu iPhone gập đầu tiên

Samsung sắp tung ra điện thoại gập Wide Fold đối đầu iPhone gập đầu tiên

Samsung đang chuẩn bị cho cuộc cạnh tranh trực tiếp với Apple trong lĩnh vực điện thoại gập bằng sự xuất hiện của sản phẩm mới mang tên Wide Fold.

Khám phá thêm chủ đề

Samsung Wide Fold smartphone gập màn hình gập One UI 9
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận