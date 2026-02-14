Samsung lần đầu hé lộ thiết kế smartphone gập bí ẩn

Các hình ảnh đồ họa của chiếc smartphone gập chưa từng xuất hiện mà Samsung đang phát triển vừa được phát hiện trong các bản thử nghiệm giao diện người dùng One UI 9. Hình ảnh mang đến cái nhìn đầu tiên đáng tin cậy về thiết kế của chiếc smartphone gập thế hệ mới của hãng, với tên tạm gọi là "Wide Fold".

Thông tin trước đây về Wide Fold chủ yếu dựa vào các hình ảnh phỏng đoán từ những người đam mê công nghệ. Giờ đây, mã firmware chứa các tệp hoạt hình rõ ràng dành cho sản phẩm có tên mã H8, vốn trước đây đã được liên kết với số hiệu model SM-F971U.

Hình ảnh gợi ý về Wide Fold được phát hiện bởi các chuyên gia tại Android Authority ẢNH: ANDROID AUTHORITY

Các tệp này bao gồm hình ảnh cho cả chủ đề sáng và tối, thể hiện tỷ lệ màn hình và thân máy của thiết bị tương lai. Tuy nhiên, chi tiết về hình thức bên ngoài và vị trí của mô-đun camera trên Wide Fold vẫn chưa được tiết lộ.

Samsung vẫn có thể mang đến nhiều thay đổi cho Wide Fold

Theo phân tích từ các chuyên gia tại Android Authority, những người đã phát hiện ra các tệp firmware này, việc thiếu hình ảnh về camera không có nghĩa là cụm camera truyền thống sẽ bị loại bỏ, thay vào đó nó cho thấy thiết bị vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu của các thành phần hình ảnh.

Sự xuất hiện của các tệp nói trên trong One UI 9 cũng gián tiếp xác nhận giả thuyết rằng mẫu smartphone Wide Fold có thể được công bố cùng với các mẫu mới chủ lực khác, cụ thể là Galaxy Z Fold8 và Z Flip8, dự kiến ra mắt vào mùa hè này.

Được biết, các phát hiện trong mã firmware trước đây thường xuất hiện trước khi thiết bị được chính thức công bố. Tuy nhiên, một số tính năng và yếu tố thiết kế có thể thay đổi hoặc bị loại bỏ trong quá trình phát triển. Các chuyên gia sẽ tiếp tục phân tích các bản dựng One UI 9 tiếp theo để xác nhận thêm kế hoạch của Samsung cho phiên bản mới của smartphone màn hình gập mang tên Wide Fold trông như thế nào.