Apple tung bản cập nhật quan trọng cho người dùng iPhone đời cũ

Kiến Văn
Kiến Văn
14/02/2026 07:59 GMT+7

Đối với người dùng không thể cập nhật iPhone lên iOS 26.3 (và cả iPad với iPadOS 26.3) mới nhất, Apple đã phát hành iOS 18.7.5.

Bản cập nhật iOS 18.7.5 được Apple cung cấp dưới số hiệu bản dựng 22H311, hiện có sẵn cho người dùng iPhone tương thích với iOS 18, bao gồm iPhone Xs, Xs Max và Xr, nhưng không có dòng iPhone 17 và iPhone Air.

Apple tung bản cập nhật quan trọng cho người dùng iPhone đời cũ - Ảnh 1.

Nhiều người dùng iPhone vẫn chưa chịu lên đời iOS 26

ẢNH: MACWORLD

Sự ra mắt của iOS 18.7.5 diễn ra cùng lúc với sự xuất hiện của iOS 26.3. Mặc dù không bổ sung một số cải tiến tính năng như iOS 26.3, iOS 18.7.5 được tập trung vào việc cải tiến bảo mật trên iPhone. Thông báo bảo mật được Apple phát hành liệt kê nhiều bản vá lỗi quan trọng có trên iOS 18.7.5, như mạng, xử lý đa phương tiện, WebKit và Wi-Fi, cùng các bản vá liên quan đến quyền riêng tư và sandbox.

Apple vẫn sẵn lòng bảo vệ người dùng iPhone chưa 'lên đời iOS'

Một số vấn đề mà bản cập nhật iOS 18.7.5 đã giải quyết gồm: lỗi liên quan đến màn hình khóa có thể làm lộ thông tin nhạy cảm; các điểm yếu trong việc xử lý đường dẫn của các thành phần mạng; các lỗi phân tích phương tiện và xử lý hình ảnh; khắc phục các lỗi xử lý nội dung web nhằm giảm nguy cơ sự cố sập trang web hoặc tấn công từ chối dịch vụ (DDoS).

iOS 18.7.5 hiện có sẵn cho các thiết bị như iPhone Xs, Xs Max và Xr. Để cập nhật, người dùng iPhone tương thích có thể thực hiện bằng cách vào Cài đặt > Cài đặt Chung > Cập nhật phần mềm > Tải xuống và Cài đặt. Sau đó, nhập mật mã nếu được yêu cầu và chấp nhận các điều khoản.

Để đảm bảo việc cập nhật được an toàn, người dùng nên sao lưu dữ liệu qua iCloud hoặc máy tính trước khi cài đặt, đồng thời thực hiện cập nhật khi đã kết nối Wi-Fi và nguồn điện để tránh tốn kém dữ liệu di động.

iOS 26 kém hấp dẫn hay người dùng iPhone đã 'mệt mỏi vì cập nhật'?

iOS 26 kém hấp dẫn hay người dùng iPhone đã 'mệt mỏi vì cập nhật'?

Một báo cáo gần đây chỉ ra rằng nhiều người dùng iPhone dường như không vội vàng cập nhật điện thoại của họ lên phiên bản iOS 26 mới nhất.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
