Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

iOS 26.3 chính thức đến tay người dùng

Kiến Văn
Kiến Văn
12/02/2026 08:19 GMT+7

Sau vài tháng thử nghiệm, Apple đã chính thức phát hành iOS 26.3 cùng với loạt hệ điều hành khác.

Khác với những phiên bản trước, iOS 26.3 chủ yếu tập trung vào việc sửa lỗi và nâng cao độ ổn định. Tuy nhiên, bản cập nhật này vẫn giới thiệu một số tính năng mới, bao gồm khả năng chuyển dữ liệu giữa iOS và Android, cải thiện cài đặt quyền riêng tư, cùng với 4 tính năng độc quyền dành riêng cho người dùng tại châu Âu.

iOS 26.3 chính thức đến tay người dùng - Ảnh 1.

iOS 26.3 không có nhiều cải tiến đáng chú ý nhưng người dùng vẫn nên cập nhật

ẢNH: 9to5Mac

Việc thiếu nhiều tính năng mới có thể được lý giải bởi Apple đang chuẩn bị cho bản cập nhật iOS 26.4 lớn hơn, dự kiến ra mắt vào tháng 4 với nhiều cải tiến đáng chú ý như Siri mạnh mẽ hơn nhờ trí tuệ nhân tạo Gemini của Google và các biểu tượng cảm xúc mới.

Những cải tiến nổi bật trên iOS 26.3

Một trong những điểm nổi bật của iOS 26.3 là tính năng chuyển dữ liệu giữa iPhone và điện thoại Android. Người dùng chỉ cần đặt hai thiết bị cạnh nhau để bắt đầu quá trình chuyển dữ liệu, bao gồm ảnh, tin nhắn, ghi chú, ứng dụng và nhiều thông tin khác. Lưu ý rằng cả hai thiết bị cần kết nối cùng một mạng Wi-Fi và bật Bluetooth để thực hiện.

Bên cạnh đó, iOS 26.3 cũng giới thiệu cài đặt quyền riêng tư mới cho phép người dùng ẩn vị trí chính xác của mình. Tính năng này hiện chỉ hoạt động trên một số thiết bị sử dụng modem 5G do Apple sản xuất, như iPhone 16e và iPhone Air, với hứa hẹn mở rộng cho các mẫu iPhone 17e và 18 trong tương lai.

Đối với người dùng tại châu Âu, iOS 26.3 mang đến 4 tính năng độc quyền, bao gồm khả năng trả lời tin nhắn từ đồng hồ thông minh của bên thứ ba, tính năng ghép nối tai nghe nhanh chóng tương tự như AirPods, khả năng sử dụng NFC trong ứng dụng của các ngân hàng, cải thiện khả năng giao tiếp giữa iPhone và các thiết bị khác.

Mặc dù iOS 26.3 không mang lại cảm giác đột phá cho người dùng, nhưng đây là một bước tiến quan trọng hướng tới những cải tiến lớn hơn trong tương lai.

Tin liên quan

Những tính năng mới sắp xuất hiện trên iOS 26.3

Những tính năng mới sắp xuất hiện trên iOS 26.3

Apple đang tiến hành thử nghiệm bản beta thứ ba của iOS 26.3 nhằm chuẩn bị cho việc phát hành phiên bản chính thức trong vài tuần tới.

Khám phá thêm chủ đề

iOS 26.3 Apple bản cập nhật hệ điều hành di động tính năng mới
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận