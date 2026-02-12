iOS 26.3 chính thức đến tay người dùng

Khác với những phiên bản trước, iOS 26.3 chủ yếu tập trung vào việc sửa lỗi và nâng cao độ ổn định. Tuy nhiên, bản cập nhật này vẫn giới thiệu một số tính năng mới, bao gồm khả năng chuyển dữ liệu giữa iOS và Android, cải thiện cài đặt quyền riêng tư, cùng với 4 tính năng độc quyền dành riêng cho người dùng tại châu Âu.

iOS 26.3 không có nhiều cải tiến đáng chú ý nhưng người dùng vẫn nên cập nhật ẢNH: 9to5Mac

Việc thiếu nhiều tính năng mới có thể được lý giải bởi Apple đang chuẩn bị cho bản cập nhật iOS 26.4 lớn hơn, dự kiến ra mắt vào tháng 4 với nhiều cải tiến đáng chú ý như Siri mạnh mẽ hơn nhờ trí tuệ nhân tạo Gemini của Google và các biểu tượng cảm xúc mới.

Những cải tiến nổi bật trên iOS 26.3

Một trong những điểm nổi bật của iOS 26.3 là tính năng chuyển dữ liệu giữa iPhone và điện thoại Android. Người dùng chỉ cần đặt hai thiết bị cạnh nhau để bắt đầu quá trình chuyển dữ liệu, bao gồm ảnh, tin nhắn, ghi chú, ứng dụng và nhiều thông tin khác. Lưu ý rằng cả hai thiết bị cần kết nối cùng một mạng Wi-Fi và bật Bluetooth để thực hiện.

Bên cạnh đó, iOS 26.3 cũng giới thiệu cài đặt quyền riêng tư mới cho phép người dùng ẩn vị trí chính xác của mình. Tính năng này hiện chỉ hoạt động trên một số thiết bị sử dụng modem 5G do Apple sản xuất, như iPhone 16e và iPhone Air, với hứa hẹn mở rộng cho các mẫu iPhone 17e và 18 trong tương lai.

Đối với người dùng tại châu Âu, iOS 26.3 mang đến 4 tính năng độc quyền, bao gồm khả năng trả lời tin nhắn từ đồng hồ thông minh của bên thứ ba, tính năng ghép nối tai nghe nhanh chóng tương tự như AirPods, khả năng sử dụng NFC trong ứng dụng của các ngân hàng, cải thiện khả năng giao tiếp giữa iPhone và các thiết bị khác.

Mặc dù iOS 26.3 không mang lại cảm giác đột phá cho người dùng, nhưng đây là một bước tiến quan trọng hướng tới những cải tiến lớn hơn trong tương lai.