Những tính năng mới sắp xuất hiện trên iOS 26.3

Kiến Văn
Kiến Văn
30/01/2026 14:34 GMT+7

Apple đang tiến hành thử nghiệm bản beta thứ ba của iOS 26.3 nhằm chuẩn bị cho việc phát hành phiên bản chính thức trong vài tuần tới.

Theo SlashGear, trong khi ghi chú phát hành chưa được công bố, người dùng beta đã phát hiện một số thay đổi đáng chú ý có thể xuất hiện trong bản cập nhật ổn định của iOS 26.3. Tuy nhiên, không phải tất cả tính năng beta đều chắc chắn có mặt trong phiên bản chính thức, bởi nó còn phụ thuộc vào độ ổn định và phản hồi từ người dùng.

Những tính năng có thể xuất hiện trên iOS 26.3 sắp ra mắt - Ảnh 1.

Apple chuẩn bị tung iOS 26.3, tập trung trải nghiệm và bảo mật

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ENGADGET

Một trong những cải tiến nổi bật của iOS 26.3 là công cụ mới giúp việc chuyển dữ liệu từ iPhone sang điện thoại Android khác trở nên dễ dàng hơn. Trước đây, việc chuyển đổi từ iPhone sang điện thoại Android gặp nhiều khó khăn, nhưng giờ đây người dùng chỉ cần đặt thiết bị Android gần iPhone, một cầu nối chuyển dữ liệu không dây sẽ được thiết lập. Trong khi ứng dụng của Google đã phần nào giải quyết vấn đề này vào năm 2022, Apple đang hướng đến việc làm cho quá trình chuyển đổi trở nên liền mạch hơn.

Nhiều cải tiến thú vị khác trên iOS 26.3

Báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế ở công cụ mới, đó là người dùng chỉ có thể chuyển tất cả dữ liệu cốt lõi như phương tiện, tệp và dữ liệu ứng dụng, trong khi dữ liệu sức khỏe, thiết bị đeo kết nối, thiết bị Bluetooth và nội dung bị khóa sẽ không được chuyển vì lý do bảo mật. Người dùng có thể chuyển số điện thoại nếu đã thiết lập eSIM và nhà mạng hỗ trợ việc này.

Bên cạnh đó, Apple đang cải thiện khả năng tùy chỉnh màn hình chính và màn hình khóa theo chủ đề thời tiết. Người dùng sẽ thấy một băng chuyền hình nền động dựa trên điều kiện thời tiết địa phương khi nhấn giữ màn hình khóa.

Cuối cùng, Apple cũng đang lên kế hoạch triển khai tính năng "giới hạn vị trí chính xác", cho phép người dùng kiểm soát thông tin vị trí mà mạng di động có thể sử dụng. Tính năng này sẽ chỉ cung cấp thông tin tổng quát về vị trí mà không tiết lộ chi tiết như số làn đường hay số nhà, ngoại trừ khi chia sẻ vị trí trong các tình huống khẩn cấp. Hiện tại, tính năng này chỉ có sẵn trên một số mẫu iPhone mới và được hỗ trợ bởi Boost Mobile tại Mỹ.

