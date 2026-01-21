Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Điểm khác biệt giữa smartwatch cao cấp và giá rẻ

Kiến Văn
Kiến Văn
21/01/2026 14:47 GMT+7

Smartwatch không chỉ giúp người dùng theo dõi sức khỏe và thể dục mà còn kết nối với điện thoại để nhận thông báo và hiển thị thời gian.

Tuy nhiên, sự đa dạng về kiểu dáng và tính năng của các mẫu smartwatch cũng dẫn đến sự khác biệt lớn về giá cả giữa các sản phẩm, từ cao cấp đến giá rẻ. Điều gì khiến chúng khác biệt giá đến vậy?

Bên trong khoảng cách giá của smartwatch

Các mẫu smartwatch cao cấp như Montblanc Summit 3 và Garmin MARQ Gen 2 có giá bán lần lượt là 1.005 và 1.900 USD. Trong khi đó, những sản phẩm giá rẻ như Amazfit Band 7 và Xiaomi Redmi Watch 5 chỉ có giá khoảng 50 và 40 USD. Mặc dù cả hai loại smartwatch đều thực hiện các chức năng cơ bản như nhau, các mẫu smartwatch cao cấp thường đi kèm công nghệ tiên tiến, chất liệu cao cấp và nhiều tính năng bổ sung.

- Ảnh 1.

Trong khi smartwatch cao cấp có nhiều tính năng vượt trội, các mẫu giá rẻ cũng đáp ứng tốt nhiều yêu cầu chính

ẢNH: DIGITALTRENDS

Thiết kế của smartwatch cao cấp thường rất tỉ mỉ và sang trọng. Ví dụ, vỏ của Montblanc được làm từ titan, trong khi Garmin sử dụng sợi carbon tổng hợp hoặc thép Damascus. Ngược lại, các mẫu smartwatch giá rẻ thường có vỏ bằng nhựa polycarbonate hoặc hợp kim nhôm. Smartwatch cao cấp cũng chú trọng đến chất lượng màn hình, trong đó Garmin gần đây ra mắt mẫu có màn hình sáng nhất từ trước đến nay.

Một số tính năng nổi bật của smartwatch cao cấp bao gồm micro và khí áp kế trên Montblanc giúp đo độ cao và áp suất khí quyển, cùng khả năng thanh toán NFC tiện lợi. Garmin MARQ còn cung cấp nhiều mẫu mã tùy chỉnh cho các lối sống khác nhau, như mẫu Adventurer với la bàn và chức năng theo dõi nồng độ oxy trong máu.

Chọn smartwatch sao cho đúng?

Dù smartwatch cao cấp có nhiều tính năng vượt trội, các mẫu giá rẻ vẫn đáp ứng tốt nhu cầu cơ bản của người dùng. Thú vị hơn, cả hai loại sản phẩm đều có khả năng kết nối với điện thoại để nhận thông báo và theo dõi sức khỏe, như nhịp tim và giấc ngủ.

Nếu chỉ cần một chiếc smartwatch để hỗ trợ tập luyện, những sản phẩm giá rẻ có thể là lựa chọn hợp lý. Tuy nhiên, nếu tìm kiếm thiết kế sang trọng và các tính năng chuyên biệt, smartwatch cao cấp sẽ là sự đầu tư xứng đáng.

Khám phá thêm chủ đề

smartwatch Cao cấp giá rẻ so sánh sản phẩm thiết bị đeo
