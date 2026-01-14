Lo ngại bảo mật thông tin cá nhân trên smartwatch

Tuy nhiên, bên cạnh các lợi ích mang lại, những chiếc smartwatch cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro về bảo mật dữ liệu cá nhân. Chúng có khả năng thu thập thông tin nhạy cảm như dữ liệu sức khỏe, vị trí, thói quen ngủ và thời gian tập luyện. Dù độ chính xác của dữ liệu có thể khác nhau tùy thuộc vào cài đặt và thông tin người dùng chọn theo dõi, vẫn có những lo ngại về việc bảo mật thông tin cá nhân trên smartwatch.

Các nhà sản xuất smartwatch đang thu thập rất nhiều dữ liệu sức khỏe từ khách hàng ẢNH: REUTERS

Việc sử dụng smartwatch mang lại nhiều lợi ích, như phát hiện sớm các vấn đề y tế và cung cấp thông tin theo dõi sức khỏe cho bác sĩ. Tuy nhiên, công nghệ này vẫn còn mới mẻ và thường được kiểm soát bởi các công ty lớn - những đơn vị có thể bán dữ liệu cho bên thứ ba. Ngay cả khi có một số quy định về việc sử dụng và tiết lộ dữ liệu sức khỏe, không ít người dùng vẫn đặt ra câu hỏi: "Bao nhiêu thông tin của họ thực sự có thể bị bán?".

Rủi ro với dữ liệu sức khỏe từ smartwatch

Mặc dù chính sách bảo mật của Fitbit cho phép người dùng kiểm soát dữ liệu được chia sẻ, công ty cũng cho biết dữ liệu sức khỏe có thể được chia sẻ khi có sự đồng ý của người dùng, ngoại trừ một số trường hợp pháp lý. Đây chính là lý do khiến không ít người cảm thấy lo ngại về khả năng dữ liệu từ smartwatch có thể bị các cơ quan chức năng yêu cầu cung cấp.

Đối với Apple, công ty cũng tuyên bố bảo vệ dữ liệu sức khỏe của người dùng, tuy nhiên chính sách bảo mật của họ cho phép tiết lộ thông tin cho các công ty liên kết và bên thứ ba khi cần thiết. Có nghĩa là thông tin sức khỏe của người dùng có thể bị chia sẻ mà họ không hề hay biết.

Trong quá khứ, đã có những sự cố nghiêm trọng liên quan đến việc chia sẻ dữ liệu từ thiết bị đeo thông minh. Năm 2022, Google đã phải trả gần 400 triệu USD sau khi bị phát hiện theo dõi vị trí của người dùng Fitbit ngay cả khi họ đã tắt cài đặt định vị. Một sự cố khác vào năm 2018 liên quan đến việc binh lính Mỹ chia sẻ dữ liệu tập luyện trên mạng xã hội Strava, dẫn đến việc lộ thông tin vị trí và các tuyến đường tuần tra.

Tóm lại, mặc dù smartwatch có thể mang lại nhiều lợi ích cho việc theo dõi sức khỏe cá nhân, người dùng vẫn cần thận trọng và cân nhắc trước khi chia sẻ thông tin cá nhân. Việc đảm bảo an toàn cho dữ liệu sức khỏe vẫn còn là một thách thức lớn trong thời đại công nghệ hiện nay.