Vì sao nhiều người chọn đồng hồ Casio thay vì smartwatch

Với smartwatch, chúng không chỉ hỗ trợ theo dõi số bước chân mà còn giám sát nhịp tim và nồng độ oxy trong máu (SpO2). Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích, smartwatch cũng có nhược điểm rõ ràng như giá thành đắt đỏ đối với các mẫu chất lượng cao, yêu cầu sạc pin mỗi lần trong 1 - 2 ngày,… tạo ra sự phiền toái cho người dùng.

Những chiếc đồng hồ Casio vẫn đang thu hút sự chú ý từ đông đảo người dùng ẢNH: CASIO

Trước thực trạng này, nhiều người đã quay trở lại với đồng hồ truyền thống, trong đó Casio nổi bật với các dòng sản phẩm AE và W. Những chiếc đồng hồ Casio không chỉ có giá phải chăng mà còn sở hữu tuổi thọ pin lên đến 10 năm - một điểm cộng lớn cho những ai không muốn lo lắng phải sạc pin thường xuyên.

Hơn nữa, các mẫu đồng hồ này còn cung cấp những tính năng thiết thực như giờ thế giới, báo động, bộ đếm ngược, đồng hồ bấm giờ và đèn nền LED. Chúng hoạt động không quá phức tạp như các thiết bị thông minh.

Những yếu tố giúp Casio vượt lên trong thời đại smartwatch

Một trong những lợi ích lớn nhất của đồng hồ Casio là khả năng hoạt động bền bỉ mà không cần bảo trì trong suốt một thập kỷ. Người dùng không cần phải lo lắng về việc thay pin thường xuyên, chi tiết đặc biệt hữu ích cho những ai xem đồng hồ là công cụ thiết yếu trong cuộc sống hằng ngày.

Độ bền và pin khỏe chính là lợi thế lớn nhất của những chiếc đồng hồ Casio ẢNH: CASIO

Đồng hồ Casio cũng được thiết kế để chịu đựng điều kiện khắc nghiệt, với khả năng chống nước và độ bền cao, khiến chúng trở thành lựa chọn lý tưởng cho những người thường xuyên hoạt động ngoài trời hoặc đi du lịch.

Quan trọng hơn, giá cho những chiếc đồng hồ Casio ở mức khá hợp lý, đồng thời không phát sinh thêm chi phí bảo trì và thay pin. Nhờ vậy, người dùng không chỉ tiết kiệm mà còn góp phần giảm thiểu lượng rác thải điện tử.

Trong khi smartwatch tiếp tục phát triển với nhiều tính năng mới, vẫn có một bộ phận người dùng chỉ cần một chiếc đồng hồ đơn giản và đáng tin cậy. Đối với họ, đồng hồ Casio với tuổi thọ pin 10 năm vẫn là một trong những lựa chọn công nghệ thiết thực nhất hiện nay.