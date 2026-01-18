Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Những điều được và mất khi mua smartwatch giá rẻ

Kiến Văn
Kiến Văn
18/01/2026 07:34 GMT+7

Smartwatch hiện nay không chỉ giúp theo dõi số bước đi, nhịp tim và lịch trình giấc ngủ, mà còn kết nối với điện thoại để nhận thông báo.

Tuy nhiên, giá bán của những sản phẩm này thường khá cao. Vì vậy, đối với những ai muốn sở hữu một chiếc smartwatch mà không muốn chi quá nhiều tiền, các sản phẩm giá rẻ trở thành lựa chọn hấp dẫn. Câu hỏi đặt ra là liệu người dùng có thực sự nhận được sản phẩm chất lượng với mức giá đó?

Những điều được và mất khi mua smartwatch giá rẻ - Ảnh 1.

Không cần chi nhiều tiền, smartwatch giá rẻ vẫn đáp ứng nhu cầu hằng ngày

ẢNH: REUTERS

Thực tế cho thấy, smartwatch giá rẻ thường có tuổi thọ từ vài năm trở lên, mặc dù chúng thiếu các tính năng cao cấp của những thương hiệu đắt tiền hơn. Một số mẫu smartwatch Android giá rẻ được người tiêu dùng ưa chuộng bao gồm các sản phẩm từ Xiaomi và Amazfit. Nếu không quá khắt khe về tính năng, người dùng hoàn toàn có thể tìm được một sản phẩm ưng ý với mức giá phải chăng.

Ví dụ, Apple Watch Series 11 có giá khoảng 400 USD, trong khi Fitbit Versa 4 có giá 200 USD. Trong khi đó, Xiaomi Mi Smart Band 10 chỉ có giá 50 USD và Amazfit Bip 6 có giá 80 USD. Những mức giá này mang lại sự tiết kiệm đáng kể và vẫn đảm bảo cho người dùng một sản phẩm có thể sử dụng trong nhiều năm.

Người dùng nói gì về smartwatch giá rẻ

Trên diễn đàn Reddit, người dùng đã chia sẻ nhiều trải nghiệm về smartwatch giá rẻ. Một người cho biết chiếc Amazfit mà bản thân đã sử dụng được 3 năm và vẫn hoạt động tốt, với thời lượng pin kéo dài hơn 2 tuần. Một người khác đã sử dụng smartwatch Xiaomi Mi trong 5 năm trước khi nâng cấp. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng một số smartwatch giá rẻ không bền, với tuổi thọ chỉ kéo dài vài tháng.

Những điều được và mất khi mua smartwatch giá rẻ - Ảnh 2.

Smartwatch giá rẻ có nhiều mẫu mã và kiểu dáng khác nhau để người dùng lựa chọn

ẢNH: ANDROID CENTRAL

Nhìn chung, phần lớn người dùng có vẻ hài lòng với độ bền của smartwatch giá rẻ, mặc dù không ấn tượng với các tính năng. Một số phàn nàn về giao diện người dùng và độ chính xác của các chỉ số đo. Nếu chỉ cần một chiếc smartwatch đơn giản, sản phẩm giá rẻ vẫn có thể là lựa chọn đáng tin cậy.

Khi chọn mua smartwatch giá rẻ, người dùng nên lưu ý một số điều để đảm bảo sản phẩm bền lâu. Hãy tìm những mẫu cho phép thay thế dây đeo hoặc miếng dán bảo vệ màn hình. Smartwatch được cập nhật phần mềm định kỳ sẽ hoạt động mượt mà hơn. Ngoài ra, việc chăm sóc đúng cách như không để pin cạn kiệt hoàn toàn và tránh nhiệt độ cực đoan cũng giúp kéo dài tuổi thọ sản phẩm.

Về cơ bản, người dùng không cần phải chi hơn 100 USD cho một chiếc smartwatch chất lượng tốt có thể sử dụng từ 3 năm trở lên. Hãy theo dõi các chương trình giảm giá từ các cửa hàng để có cơ hội sở hữu những sản phẩm tốt với mức giá hấp dẫn trong các sự kiện như mua sắm cuối năm Black Friday, lễ hội ngày đôi (Double Day)…

Khám phá thêm chủ đề

smartwatch sản phẩm giá rẻ cập nhật phần mềm Tính năng Độ bền
