Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Sản phẩm

Ra mắt đồng hồ thông minh đa năng Amazfit Balance 2

Thành Luân
Thành Luân
08/08/2025 14:06 GMT+7

Amazfit vừa chính thức ra mắt dòng đồng hồ đa năng thông minh thế hệ mới: Amazfit Balance 2. Đây sẽ là lựa chọn lý tưởng cho những người đam mê thể thao, đồng thời tìm kiếm một thiết bị đeo thông minh phục vụ tiện ích cuộc sống hằng ngày.

Theo đó, Amazfit Balance 2 sở hữu màn hình AMOLED 1,5 inch phủ kính Sapphire chống trầy xước, cùng độ sáng tối đa lên tới 2.000 nit, mang lại khả năng hiển thị rõ nét trong mọi điều kiện ánh sáng.

Ra mắt đồng hồ thông minh đa năng Amazfit Balance 2 - Ảnh 1.

Amazfit Balance 2 chính thức ra mắt tại Việt Nam với nhiều tính năng hỗ trợ luyện tập và tiện ích thông minh

Ảnh: Amazfit

Được trang bị khả năng chống nước 10 ATM, đồng hồ hỗ trợ tốt các môn thể thao dưới nước cũng như đáp ứng mọi tình huống thường ngày như rửa tay hay đi dưới mưa. Amazfit Balance 2 hỗ trợ cả lặn tự do và lặn có bình khí ở độ sâu lên đến 45 mét, cho phép theo dõi chính xác và tăng cường độ an toàn khi hoạt động dưới nước.

Viên pin dung lượng 658 mAh giúp thiết bị hoạt động liên tục tới 10 ngày chỉ với một lần sạc, đảm bảo quá trình tập luyện không bị gián đoạn.

Hỗ trợ tập luyện đa môn

Amazfit Balance 2 được thiết kế dành riêng cho những người theo đuổi hiệu suất tập luyện đỉnh cao. Với hơn 170 chế độ thể thao, từ chạy bộ, bơi lội, tập tạ, HIIT, đến pickleball và nhiều môn khác, đây là sự lựa chọn lý tưởng cho cả vận động viên đa môn lẫn người dùng yêu thích đa dạng bộ môn thể thao. Ngoài ra, người dùng có thể tải bản đồ miễn phí để sử dụng khi chạy bộ mà không cần kết nối internet.

Amazfit Balance 2 còn cung cấp khả năng theo dõi sức khỏe chuyên sâu với cảm biến cải tiến, cho phép đo nhịp tim, HRV, nồng độ oxy trong máu, chất lượng giấc ngủ và nhiều chỉ số sức khỏe quan trọng khác với độ chính xác cao.

Ngoài ra, Amazfit Balance 2 sẽ được cập nhật chỉ số BioCharge hoàn toàn mới - một tính năng quản lý năng lượng cơ thể cá nhân hóa. BioCharge giúp người dùng theo dõi mức năng lượng theo thời gian thực bằng cách tích hợp dữ liệu từ giấc ngủ, giấc nghỉ ngắn, mức độ vận động và căng thẳng. Qua đó, người dùng dễ dàng cân bằng giữa vận động và phục hồi, tối ưu hiệu suất dài hạn.

Tại thị trường Việt Nam, Amazfit Balance 2 hiện được chào bán với giá 7,99 triệu đồng.

Tin liên quan

Trình làng đồng hồ thông minh giá mềm Amazfit Active 2

Trình làng đồng hồ thông minh giá mềm Amazfit Active 2

Amazfit vừa chính thức trình làng thiết bị Active 2 - mẫu đồng hồ thông minh kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế tinh tế và công nghệ vượt trội, tích hợp nghe gọi ngay trên đồng hồ.

Khám phá thêm chủ đề

Amazfit Balance Tập luyện vận động Chạy bộ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận