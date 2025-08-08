Ra mắt đồng hồ thông minh đa năng Amazfit Balance 2

Theo đó, Amazfit Balance 2 sở hữu màn hình AMOLED 1,5 inch phủ kính Sapphire chống trầy xước, cùng độ sáng tối đa lên tới 2.000 nit, mang lại khả năng hiển thị rõ nét trong mọi điều kiện ánh sáng.

Amazfit Balance 2 chính thức ra mắt tại Việt Nam với nhiều tính năng hỗ trợ luyện tập và tiện ích thông minh Ảnh: Amazfit

Được trang bị khả năng chống nước 10 ATM, đồng hồ hỗ trợ tốt các môn thể thao dưới nước cũng như đáp ứng mọi tình huống thường ngày như rửa tay hay đi dưới mưa. Amazfit Balance 2 hỗ trợ cả lặn tự do và lặn có bình khí ở độ sâu lên đến 45 mét, cho phép theo dõi chính xác và tăng cường độ an toàn khi hoạt động dưới nước.

Viên pin dung lượng 658 mAh giúp thiết bị hoạt động liên tục tới 10 ngày chỉ với một lần sạc, đảm bảo quá trình tập luyện không bị gián đoạn.

Hỗ trợ tập luyện đa môn

Amazfit Balance 2 được thiết kế dành riêng cho những người theo đuổi hiệu suất tập luyện đỉnh cao. Với hơn 170 chế độ thể thao, từ chạy bộ, bơi lội, tập tạ, HIIT, đến pickleball và nhiều môn khác, đây là sự lựa chọn lý tưởng cho cả vận động viên đa môn lẫn người dùng yêu thích đa dạng bộ môn thể thao. Ngoài ra, người dùng có thể tải bản đồ miễn phí để sử dụng khi chạy bộ mà không cần kết nối internet.

Amazfit Balance 2 còn cung cấp khả năng theo dõi sức khỏe chuyên sâu với cảm biến cải tiến, cho phép đo nhịp tim, HRV, nồng độ oxy trong máu, chất lượng giấc ngủ và nhiều chỉ số sức khỏe quan trọng khác với độ chính xác cao.

Ngoài ra, Amazfit Balance 2 sẽ được cập nhật chỉ số BioCharge hoàn toàn mới - một tính năng quản lý năng lượng cơ thể cá nhân hóa. BioCharge giúp người dùng theo dõi mức năng lượng theo thời gian thực bằng cách tích hợp dữ liệu từ giấc ngủ, giấc nghỉ ngắn, mức độ vận động và căng thẳng. Qua đó, người dùng dễ dàng cân bằng giữa vận động và phục hồi, tối ưu hiệu suất dài hạn.

Tại thị trường Việt Nam, Amazfit Balance 2 hiện được chào bán với giá 7,99 triệu đồng.