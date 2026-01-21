Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Thủ thuật

Lý do chọn Smart TV nhưng xem vẫn không 'đã'

Kiến Văn
Kiến Văn
21/01/2026 20:02 GMT+7

Khi cân nhắc nâng cấp lên Smart TV, một trong những yếu tố quan trọng nhất mà người dùng cần quan tâm là kích thước của màn hình.

Nhiều người thường gặp khó khăn trong việc chọn kích thước phù hợp do vị trí đặt Smart TV và khoảng cách xem không được tính toán chính xác, dẫn đến trải nghiệm xem không được ưng ý. Để có trải nghiệm xem tốt nhất, góc nhìn là yếu tố cần được chú ý. Theo các chuyên gia tại RTINGS, góc nhìn lý tưởng nên nằm trong khoảng từ 30 đến 40 độ.

Lý do chọn Smart TV nhưng xem vẫn không 'đã' - Ảnh 1.

Đừng để góc nhìn sai làm ảnh hưởng đến trải nghiệm thưởng thức Smart TV của người dùng

ẢNH: POCKET-LINT

Góc nhìn 30 độ được xem là tối ưu cho việc thưởng thức các nội dung như phim ảnh, chương trình truyền hình và thể thao. Trong khi đó, góc nhìn 40 độ lại thích hợp cho những ai cần chi tiết sống động hơn, đặc biệt trong các trò chơi điện tử hoặc một số bộ phim. Nếu góc nhìn nhỏ hơn 30 độ, người xem có thể gặp khó khăn trong việc phân biệt các chi tiết nhỏ, trong khi góc nhìn vượt quá 40 độ có thể gây khó chịu, dẫn đến đau đầu hoặc buồn nôn.

Cách điều chỉnh góc nhìn phù hợp với Smart TV

Hiệp hội kỹ sư điện ảnh và truyền hình (STEM) đã đưa ra khuyến nghị trong việc đo trường góc nhìn và LG cũng nhấn mạnh trong nghiên cứu của họ.

Để xác định góc nhìn, người dùng có thể đo khoảng cách từ ghế xem đến Smart TV. Ví dụ, khi xem xét kích thước với kích thước điển hình hiện nay là TV 65 inch, cần khoảng cách xem 2,69 mét để đạt góc nhìn 30 độ hoặc 1,98 mét để đạt góc nhìn 40 độ.

Cách tính đơn giản: Chia khoảng cách xem (tính bằng inch) cho 1,6 để có khoảng cách lý tưởng cho góc nhìn 30 độ, hoặc nhân kích thước TV (tính bằng inch) với 1,6 để có khoảng cách khuyến nghị và chuyển đổi sang mét.

Về cơ bản, trước khi quyết định về độ phân giải, hãy chú ý đến khoảng cách xem. Nhiều Smart TV hiện đại có màn hình lớn hơn 43 inch đều cung cấp độ phân giải 2K hoặc thậm chí 4K, vì vậy người dùng sẽ không gặp vấn đề về chất lượng hình ảnh. Đừng quá lo lắng về việc chọn TV độ phân giải 8K, vì hiện tại hầu hết nội dung vẫn chưa hỗ trợ độ phân giải này.

Cuối cùng, hãy cân nhắc kỹ lưỡng về tầm nhìn, kích thước màn hình và khoảng cách ngồi xem. Một màn hình 50 inch không nên đặt cách xa 5 mét, trong khi một màn hình 85 inch cũng không nên đặt ở khoảng cách chỉ xa 2 mét. Khoảng cách lý tưởng là 3,51 mét cho màn hình 85 inch và 2 mét cho màn hình 50 inch.

Tin liên quan

Vì sao nên ngừng kết nối Smart TV với Wi-Fi?

Vì sao nên ngừng kết nối Smart TV với Wi-Fi?

Kết nối Smart TV bằng Wi-Fi tiện lợi, tuy nhiên giải pháp này không phải lúc nào cũng mang lại trải nghiệm xem tốt nhất.

Khám phá thêm chủ đề

Smart tv Độ phân giải Góc nhìn trải nghiệm LG
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận