Lý do chọn Smart TV nhưng xem vẫn không 'đã'

Nhiều người thường gặp khó khăn trong việc chọn kích thước phù hợp do vị trí đặt Smart TV và khoảng cách xem không được tính toán chính xác, dẫn đến trải nghiệm xem không được ưng ý. Để có trải nghiệm xem tốt nhất, góc nhìn là yếu tố cần được chú ý. Theo các chuyên gia tại RTINGS, góc nhìn lý tưởng nên nằm trong khoảng từ 30 đến 40 độ.

Đừng để góc nhìn sai làm ảnh hưởng đến trải nghiệm thưởng thức Smart TV của người dùng ẢNH: POCKET-LINT

Góc nhìn 30 độ được xem là tối ưu cho việc thưởng thức các nội dung như phim ảnh, chương trình truyền hình và thể thao. Trong khi đó, góc nhìn 40 độ lại thích hợp cho những ai cần chi tiết sống động hơn, đặc biệt trong các trò chơi điện tử hoặc một số bộ phim. Nếu góc nhìn nhỏ hơn 30 độ, người xem có thể gặp khó khăn trong việc phân biệt các chi tiết nhỏ, trong khi góc nhìn vượt quá 40 độ có thể gây khó chịu, dẫn đến đau đầu hoặc buồn nôn.

Cách điều chỉnh góc nhìn phù hợp với Smart TV

Hiệp hội kỹ sư điện ảnh và truyền hình (STEM) đã đưa ra khuyến nghị trong việc đo trường góc nhìn và LG cũng nhấn mạnh trong nghiên cứu của họ.

Để xác định góc nhìn, người dùng có thể đo khoảng cách từ ghế xem đến Smart TV. Ví dụ, khi xem xét kích thước với kích thước điển hình hiện nay là TV 65 inch, cần khoảng cách xem 2,69 mét để đạt góc nhìn 30 độ hoặc 1,98 mét để đạt góc nhìn 40 độ.

Cách tính đơn giản: Chia khoảng cách xem (tính bằng inch) cho 1,6 để có khoảng cách lý tưởng cho góc nhìn 30 độ, hoặc nhân kích thước TV (tính bằng inch) với 1,6 để có khoảng cách khuyến nghị và chuyển đổi sang mét.

Về cơ bản, trước khi quyết định về độ phân giải, hãy chú ý đến khoảng cách xem. Nhiều Smart TV hiện đại có màn hình lớn hơn 43 inch đều cung cấp độ phân giải 2K hoặc thậm chí 4K, vì vậy người dùng sẽ không gặp vấn đề về chất lượng hình ảnh. Đừng quá lo lắng về việc chọn TV độ phân giải 8K, vì hiện tại hầu hết nội dung vẫn chưa hỗ trợ độ phân giải này.

Cuối cùng, hãy cân nhắc kỹ lưỡng về tầm nhìn, kích thước màn hình và khoảng cách ngồi xem. Một màn hình 50 inch không nên đặt cách xa 5 mét, trong khi một màn hình 85 inch cũng không nên đặt ở khoảng cách chỉ xa 2 mét. Khoảng cách lý tưởng là 3,51 mét cho màn hình 85 inch và 2 mét cho màn hình 50 inch.