Vì sao nên ngừng kết nối Smart TV với Wi-Fi?

Nếu thường xuyên gặp tình trạng Smart TV phát chậm các chương trình, phim hay nội dung trực tuyến yêu thích, hoặc Wi-Fi không ổn định, việc kết nối TV bằng cáp Ethernet được xem là một giải pháp hiệu quả.

Một thay đổi nhỏ có thể giúp TV phát trực tuyến mượt hơn hẳn ẢNH: XIAOMI

Cáp Ethernet cung cấp kết nối có dây giữa modem hoặc router với Smart TV, máy tính và các thiết bị khác để đảm bảo tốc độ internet ổn định, tránh tình trạng gián đoạn do tắc nghẽn mạng hoặc khả năng hoạt động của router.

Theo Netflix, tốc độ 15 Mbps là đủ để xem phim 4K, trong khi 25 Mbps mang lại trải nghiệm tốt hơn với khả năng tải nhanh hơn. Cáp Ethernet có thể đạt tốc độ lên đến 100 Mbps, hoàn toàn đủ để người dùng thưởng thức các chương trình yêu thích ở độ phân giải cao mà không gặp phải tình trạng gián đoạn hay giảm chất lượng hình ảnh.

Còn theo khuyến nghị của Samsung, mặc dù kết nối không dây mang lại sự linh hoạt trong việc đặt Smart TV, kết nối Ethernet lại mạnh mẽ và ổn định hơn. Nếu kết nối internet của người dùng đủ nhanh, họ có thể phát trực tuyến nội dung 4K một cách mượt mà.

Loại cáp Ethernet nào phù hợp cho Smart TV?

Các chuyên gia khuyến cáo, Cat5e hoặc Cat6 là lựa chọn cáp lý tưởng cho hầu hết người dùng. Ngay cả loại Cat6, số tiền người dùng bỏ ra chỉ khoảng vài chục nghìn đồng cho chiều dài khoảng 2 - 3 mét. Trong khi cáp Cat5e hỗ trợ tốc độ lên đến 1 Gbps, Cat6 có thể đạt tốc độ lên đến 10 Gbps ở khoảng cách ngắn. Nhìn chung, cả hai loại cáp này đều đủ khả năng để phát trực tuyến ở độ phân giải 4K.

Một lưu ý mà người dùng cần nắm bắt đó là ngay cả khi họ kết nối nhiều thiết bị với router qua cáp Ethernet, tốc độ internet có thể không bị ảnh hưởng. Người dùng có thể kết nối Smart TV, máy chơi game PlayStation 5 và máy tính bằng cáp Ethernet mà không gặp vấn đề gì, miễn là router và gói cước internet đáp ứng đủ yêu cầu về băng thông.

Để có trải nghiệm xem Smart TV tốt nhất, hãy đảm bảo chọn đúng loại cáp Ethernet và kiểm tra khả năng của router cũng như gói cước internet của mình.