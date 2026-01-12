Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Micro LED chưa kịp phổ cập, ngành TV bước vào kỷ nguyên Micro RGB

Kiến Văn
Kiến Văn
12/01/2026 10:04 GMT+7

Micro LED đã và đang thu hút sự chú ý lớn từ người tiêu dùng, đặc biệt là với những tin đồn về việc iPhone và iPad sẽ áp dụng công nghệ này.

Theo BGR, không chỉ được tích hợp vào các thiết bị di động, Micro LED còn xuất hiện trong các mẫu TV để mở ra một thiết kế mỏng hơn và độ sáng vượt trội. Tuy nhiên, giá thành các TV sử dụng công nghệ Micro LED vẫn còn cao khiến nhiều người tiêu dùng e ngại.

Micro LED chưa kịp phổ cập, ngành TV bước vào kỷ nguyên Micro RGB - Ảnh 1.

Mẫu TV Micro RGB kích thước 130 inch được Samsung giới thiệu gần đây

ẢNH: ENGADGET

Mặc dù đã có một số mẫu TV Micro LED giá rẻ được công bố trong thời gian gần đây, tuy nhiên giá thành vẫn là một rào cản lớn. Một trong những điểm nổi bật của màn hình Micro LED chính là việc sử dụng hàng nghìn đèn LED nhỏ, mỗi đèn tương ứng với một điểm ảnh giúp cải thiện độ sáng, độ tối và độ sắc nét. Nhờ vậy, điện năng cũng được tiết kiệm nhờ loại bỏ đèn nền như ở các TV LCD truyền thống.

Tuy nhiên, quy trình sản xuất màn hình Micro LED phức tạp và chậm, dẫn đến việc các công ty như Apple đã phải tạm gác lại ý tưởng này để tiếp tục sử dụng công nghệ OLED.

Micro LED chững lại, Micro RGB bứt tốc

Phần lớn sự hào hứng dành cho màn hình Micro LED đến từ chất lượng mà chúng mang lại, khi các đèn LED riêng lẻ cho phép kiểm soát độ sáng và độ tương phản tốt hơn. Micro RGB còn tiến thêm một bước với hứa hẹn mang lại màu sắc tươi sáng và sắc nét hơn.

Màn hình Micro RGB không chỉ cải thiện độ sáng và độ tối mà còn cung cấp màu sắc chính xác hơn, đáp ứng tiêu chuẩn BT.2020 HDR mà công nghệ chấm lượng tử trước đây chỉ đạt khoảng 85%. Chiếc TV Micro RGB đầu tiên của Samsung ra mắt năm ngoái đã đạt độ chính xác 100% theo tiêu chuẩn BT.2020 HDR, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong công nghệ màn hình.

Sau thành công của Samsung, nhiều công ty khác cũng đang tham gia vào cuộc đua màn hình Micro RGB, tuy nhiên giá thành vẫn là điều khiến TV Micro RGB khó có thể cạnh tranh với các loại màn hình LED hoặc OLED. Ví dụ, mẫu TV Micro RGB của Samsung ra mắt năm ngoái có giá gần 30.000 USD cho kích thước 115 inch.

