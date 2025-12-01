Vai trò của các cổng kết nối trên Smart TV

Với khả năng truy cập tức thì vào hàng loạt ứng dụng và dịch vụ trực tuyến, Smart TV thực sự mang lại sự tiện lợi. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, người dùng có thể muốn kết nối thêm các thiết bị khác, điều này phụ thuộc vào số lượng và loại cổng kết nối có sẵn trên TV.

Sai lầm khi mua Smart TV khiến người dùng phải mua thêm phụ kiện ẢNH: AFP

Hai loại cổng kết nối chính mà người dùng cần chú ý là HDMI và USB. Nếu TV thiếu những cổng này, người dùng có thể gặp khó khăn trong việc kết nối với các thiết bị khác, đặc biệt là khi không sử dụng bộ chuyển đổi. Ví dụ, nếu là một game thủ, cổng HDMI là cần thiết để kết nối máy chơi game với TV. Ngoài ra, nếu yêu thích các phương tiện truyền thông vật lý, việc có cổng kết nối để sử dụng thiết bị phát trực tuyến cũng rất quan trọng.

Mặc dù có thể không được chú ý nhiều, cổng USB cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa trải nghiệm sử dụng TV. Cổng USB hỗ trợ truyền dữ liệu cho phép người dùng kết nối bộ nhớ cá nhân hoặc ổ cứng di động giúp người dùng dễ dàng xem các bộ phim, video hoặc hình ảnh cá nhân trên màn hình lớn.

Khi chọn Smart TV, hãy đảm bảo nó có ít nhất cổng HDMI thế hệ mới. Cổng HDMI là yếu tố quan trọng giúp kết nối TV với các thiết bị khác như loa thanh, máy nghe nhạc và máy chơi game. Việc lựa chọn cổng HDMI thế hệ mới không chỉ đảm bảo chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt hơn mà còn giúp TV sẵn sàng cho các thiết bị trong tương lai. Chẳng hạn cổng HDMI 2.1 hỗ trợ độ phân giải 4K và tần số quét lên đến 120 Hz mang đến trải nghiệm xem tuyệt vời hơn so với các thế hệ cũ.

Tương tự, cổng USB cũng cần được lựa chọn cẩn thận bởi không phải tất cả cổng USB đều hỗ trợ truyền dữ liệu khi một số chỉ có chức năng cấp nguồn. Do đó, hãy tìm kiếm các cổng USB hỗ trợ truyền dữ liệu, tốt nhất là cổng USB-A, để có thể kết nối dễ dàng với các thiết bị lưu trữ cá nhân. Các cổng USB thế hệ mới từ 2.0 trở lên sẽ giúp người dùng truyền tải dữ liệu nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Tóm lại, khi lựa chọn Smart TV, hãy chú ý đến các cổng kết nối để đảm bảo người dùng có thể tận dụng tối đa các tính năng và thiết bị mà mình sở hữu.