Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Thủ thuật

Vai trò của các cổng kết nối trên Smart TV

Kiến Văn
Kiến Văn
01/12/2025 10:59 GMT+7

Khi mua một chiếc Smart TV, nhiều người thường nghĩ rằng nó đã được tích hợp đầy đủ các tính năng cần thiết, nhưng không phải vậy.

Với khả năng truy cập tức thì vào hàng loạt ứng dụng và dịch vụ trực tuyến, Smart TV thực sự mang lại sự tiện lợi. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, người dùng có thể muốn kết nối thêm các thiết bị khác, điều này phụ thuộc vào số lượng và loại cổng kết nối có sẵn trên TV.

Smart TV có hiện đại mấy cũng vô dụng nếu thiếu hai cổng này - Ảnh 1.

Sai lầm khi mua Smart TV khiến người dùng phải mua thêm phụ kiện

ẢNH: AFP

Hai loại cổng kết nối chính mà người dùng cần chú ý là HDMI và USB. Nếu TV thiếu những cổng này, người dùng có thể gặp khó khăn trong việc kết nối với các thiết bị khác, đặc biệt là khi không sử dụng bộ chuyển đổi. Ví dụ, nếu là một game thủ, cổng HDMI là cần thiết để kết nối máy chơi game với TV. Ngoài ra, nếu yêu thích các phương tiện truyền thông vật lý, việc có cổng kết nối để sử dụng thiết bị phát trực tuyến cũng rất quan trọng.

Mặc dù có thể không được chú ý nhiều, cổng USB cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa trải nghiệm sử dụng TV. Cổng USB hỗ trợ truyền dữ liệu cho phép người dùng kết nối bộ nhớ cá nhân hoặc ổ cứng di động giúp người dùng dễ dàng xem các bộ phim, video hoặc hình ảnh cá nhân trên màn hình lớn.

Khi chọn Smart TV, hãy đảm bảo nó có ít nhất cổng HDMI thế hệ mới. Cổng HDMI là yếu tố quan trọng giúp kết nối TV với các thiết bị khác như loa thanh, máy nghe nhạc và máy chơi game. Việc lựa chọn cổng HDMI thế hệ mới không chỉ đảm bảo chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt hơn mà còn giúp TV sẵn sàng cho các thiết bị trong tương lai. Chẳng hạn cổng HDMI 2.1 hỗ trợ độ phân giải 4K và tần số quét lên đến 120 Hz mang đến trải nghiệm xem tuyệt vời hơn so với các thế hệ cũ.

Tương tự, cổng USB cũng cần được lựa chọn cẩn thận bởi không phải tất cả cổng USB đều hỗ trợ truyền dữ liệu khi một số chỉ có chức năng cấp nguồn. Do đó, hãy tìm kiếm các cổng USB hỗ trợ truyền dữ liệu, tốt nhất là cổng USB-A, để có thể kết nối dễ dàng với các thiết bị lưu trữ cá nhân. Các cổng USB thế hệ mới từ 2.0 trở lên sẽ giúp người dùng truyền tải dữ liệu nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Tóm lại, khi lựa chọn Smart TV, hãy chú ý đến các cổng kết nối để đảm bảo người dùng có thể tận dụng tối đa các tính năng và thiết bị mà mình sở hữu.

Tin liên quan

Những thứ không nên cắm vào cổng USB trên Smart TV

Những thứ không nên cắm vào cổng USB trên Smart TV

Smart TV hiện đại thường được trang bị một hoặc nhiều cổng USB nhằm phục vụ nhiều mục đích sử dụng khác nhau.

Khám phá thêm chủ đề

Smart tv cổng USB HDMI máy chơi game Phụ kiện
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận