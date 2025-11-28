Đã đến lúc USB-A 'về hưu' sau gần 30 năm thống trị

Kể từ khi ra mắt vào năm 1996, USB-A đã trở thành tiêu chuẩn vàng cho kết nối USB, với nhiều cải tiến về tốc độ truyền dữ liệu, từ 1,5 Mb/giây của USB 1.0 đến 10 Gb/giây với USB 3.2 Gen 2. Tuy nhiên, giống như nhiều chuẩn kết nối khác, USB-A cũng cần phải nhường chỗ cho những công nghệ mới hơn.

USB-A đã không còn phù hợp trong thế giới công nghệ ngày nay ẢNH: BGR

Được giới thiệu vào năm 2014 và chính thức phổ biến từ năm 2016, USB-C đã chứng tỏ sự ưu việt của mình. Ban đầu, USB-C được áp dụng trên điện thoại thông minh, nhưng nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn trên các dòng máy tính xách tay, đặc biệt là sau khi Apple ra mắt dòng MacBook Pro chỉ với cổng USB-C.

USB-A lỗi thời, USB-C lên ngôi

Một trong những lý do khiến USB-C trở nên phổ biến là khả năng truyền dữ liệu nhanh hơn, lên đến 120 Gb/giây với Thunderbolt 5. Ngoài ra, USB-C còn hỗ trợ tín hiệu video, cho phép kết nối màn hình mà USB-A không thể làm được. Đặc biệt, cổng USB-C có thiết kế đảo ngược giúp người dùng không phải lo lắng về hướng cắm cáp.

Tuy nhiên, nhiều máy tính để bàn hiện tại vẫn chỉ trang bị một hoặc hai cổng USB-C, trong khi nhu cầu sử dụng các thiết bị ngoại vi USB-C ngày càng tăng. Lúc này, việc sử dụng cáp chuyển đổi từ USB-A sang USB-C trở nên phổ biến, nhưng đó không phải là giải pháp tối ưu.

Các bo mạch chủ cần chuyển sang áp dụng nhiều cổng USB-C hơn ẢNH: GIGABYTE

Không thể phủ nhận rằng USB-A đã có một chặng đường phát triển ấn tượng, nhưng đã đến lúc nhường chỗ cho USB-C. Để "phủ sóng" USB-C trên máy tính để bàn cần sự góp sức của các nhà sản xuất bo mạch chủ với việc bổ sung nhiều cổng USB-C và dần biến đây trở thành cổng kết nối duy nhất trên máy tính.

Dù một số người có thể cho rằng thông số kỹ thuật của USB-C quá phức tạp, nhưng USB-A cũng không kém phần rắc rối với nhiều phiên bản khác nhau. USB-C không chỉ tốt hơn USB-A về tốc độ và tính năng mà còn có khả năng cung cấp nguồn điện lên đến 240W qua một sợi cáp. Điều này mở ra khả năng cho một máy tính để bàn mỏng nhẹ với khả năng kết nối với nhiều thiết bị hiện đại.

Tóm lại, với những lợi ích vượt trội, chúng ta cần sẵn sàng để USB-A "về hưu" và chào đón một tương lai với USB-C.