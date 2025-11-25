Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Những hiểu lầm phổ biến về USB-C

Kiến Văn
Kiến Văn
25/11/2025 13:24 GMT+7

Cổng USB-C hiện trở thành tiêu chuẩn trên hầu hết thiết bị điện tử mới, thậm chí Apple đã chuyển đổi từ Lightning sang USB-C.

Không chỉ mang lại nhiều tính năng, USB-C còn có tiềm năng trở thành giao diện kết nối duy nhất cho tất cả thiết bị. Tuy nhiên, không phải tất cả cổng USB-C đều giống nhau và dẫn đến nhiều hiểu lầm đối với người dùng.

Các cổng USB-C có cùng một chức năng

Mặc dù cổng USB-C có hình dạng đầu nối giống nhau, nhưng bên trong có nhiều phiên bản với khả năng khác nhau. Kể từ khi ra mắt vào năm 2014, đã có nhiều phiên bản thông số kỹ thuật USB, từ USB 2.0 đến USB4 Gen 2.

Những hiểu lầm phổ biến về USB-C nhiều người vẫn tin đúng - Ảnh 1.

USB-C có nhiều thông số kỹ thuật khác nhau

ẢNH: BGR

Mỗi phiên bản mới mang đến những cải tiến về tốc độ truyền dữ liệu và khả năng sạc. Ví dụ, cổng USB-C dựa trên USB 2.0 chỉ có thể truyền dữ liệu với tốc độ tối đa 480 Mbps, trong khi các cổng USB 3.2 Gen 2 và USB4 có thể đạt tốc độ lên đến 40 Gbps.

Các cổng USB-C đều hỗ trợ sạc nhanh

Mặc dù nhiều thiết bị có cổng USB-C thường hỗ trợ tính năng sạc nhanh, nhưng không phải lúc nào cũng đúng. Một số cổng USB-C vẫn sử dụng các thông số kỹ thuật cũ hơn chỉ cho phép công suất sạc tối đa 7,5W. Để đạt được công suất sạc tối đa 240W, thiết bị cần hỗ trợ chuẩn USB Power Delivery 3.1, tuy nhiên không phải tất cả nhà sản xuất đều bắt buộc phải tích hợp công nghệ này.

USB-C và Thunderbolt là một

Ngay cả khi cùng sử dụng đầu nối USB-C nhưng Thunderbolt là một chuẩn riêng biệt. Ra mắt vào năm 2011, Thunderbolt 3 cho phép truyền dữ liệu nhanh chóng với tốc độ lên đến 80 Gbps và hỗ trợ kết nối nhiều màn hình. Ngược lại, cổng USB-C không đảm bảo tất cả tính năng của chuẩn USB4 mới nhất.

Những hiểu lầm phổ biến về USB-C nhiều người vẫn tin đúng - Ảnh 2.

Cùng sử dụng đầu nối USB-C nhưng Thunderbolt là một chuẩn riêng biệt

ẢNH: AFP

Mọi cổng USB-C đều có thể xuất video

Không phải mọi cổng USB-C đều có khả năng xuất video. Để cổng USB-C hỗ trợ xuất video, nó cần được tích hợp sẵn chế độ USB-C Alt (Alternate) hoặc Thunderbolt. Với chế độ USB-C Alt (Alternate), cổng USB-C có thể hỗ trợ HDMI hoặc DisplayPort Alt.

Nhưng vì HDMI Alt Mode đã bị khai tử do ít được áp dụng, cổng USB-C hiện đại sẽ cần phải có DisplayPort Alt Mode để hỗ trợ xuất video. Do đó, khi mua màn hình hoặc máy tính xách tay, người dùng nên kiểm tra xem thiết bị có hỗ trợ DisplayPort Alt Mode hay không để đảm bảo khả năng xuất video.

Những hiểu lầm này có thể gây khó khăn cho mọi người trong việc sử dụng các thiết bị của mình. Việc nắm rõ thông tin về cổng USB-C sẽ giúp người dùng tận dụng tối đa các tính năng mà công nghệ này mang lại.

Khám phá thêm chủ đề

USB-C thunderbolt cổng kết nối sạc nhanh Lightning
