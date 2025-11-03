Những chi tiết không phải ai cũng rõ về USB4 2.0

Trong khi phiên bản USB4 trước đó hỗ trợ tốc độ lên đến 40 gigabit/giây (Gbps), USB4 2.0 đã tăng tốc độ này lên gấp đôi, đạt 80 Gbps. Đặc biệt, trong một số chế độ bất đối xứng, tốc độ USB4 2.0 có thể lên tới 120 Gbps theo một hướng và 40 Gbps theo hướng ngược lại. Sự gia tăng này nhờ vào công nghệ điều chế tín hiệu PAM-3, cho phép truyền tải nhiều dữ liệu hơn qua cùng một dây dẫn mà không cần thay đổi đầu cắm.

USB4 2.0 mang đến một số nâng cấp so với tiền nhiệm ẢNH: TOM'S GUIDE

Điều đáng chú ý là USB4 2.0 không thay đổi hình dạng cổng khi vẫn sử dụng chuẩn USB-C, hoàn toàn tương thích ngược với các loại cáp và thiết bị hiện có. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa hiệu suất cao hơn, tất cả các thiết bị trong chuỗi kết nối cần hỗ trợ thông số kỹ thuật mới.

Việc chuyển sang USB4 2.0 không chỉ đơn thuần là tăng tốc độ truyền tải dữ liệu khi băng thông bổ sung giúp cải thiện khả năng xử lý của một sợi cáp khi kết nối nhiều thiết bị cùng lúc. Trước đây, việc kết nối nhiều thiết bị như màn hình, bàn phím, ổ lưu trữ và webcam qua một cáp USB-C thường dẫn đến hiện tượng trễ hoặc hiệu suất không ổn định. Với USB4 2.0, nhiều luồng dữ liệu có thể duy trì ổn định cùng lúc mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

Một điểm nổi bật khác là khả năng hỗ trợ PCIe tunneling giúp kết nối máy tính xách tay với các thiết bị như GPU ngoài (eGPU). Điều này có nghĩa là băng thông dữ liệu đồ họa được mở rộng, giúp GPU ngoài hoạt động hiệu quả hơn, gần với hiệu suất khi kết nối trực tiếp với bo mạch chủ. Chuẩn này cũng hỗ trợ màn hình độ phân giải cao, bao gồm cả 6K và 8K trong tương lai, mà không gặp phải vấn đề về hình ảnh do nén.

USB4 2.0 có thực sự quan trọng?

Tuy nhiên, việc USB4 2.0 có thực sự quan trọng hay không phụ thuộc vào cách người dùng sử dụng thiết bị. Nếu chỉ sử dụng để sạc điện thoại, sao lưu ảnh hoặc thỉnh thoảng làm việc với các tệp lớn, có thể người dùng sẽ không nhận thấy nhiều sự khác biệt. Ngược lại, nếu thường xuyên làm việc với các tệp đa phương tiện dung lượng lớn, chỉnh sửa video 4K hoặc 8K, hoặc sử dụng nhiều màn hình, USB4 2.0 sẽ là một nâng cấp đáng giá.

Cuối cùng, để tận hưởng công nghệ này, toàn bộ chuỗi cung ứng cần hỗ trợ. Không phải cáp USB-C nào cũng giống nhau, và việc sử dụng cáp USB3 hoặc USB4 cũ với một chiếc laptop USB4 2.0 mới sẽ khiến nó hoạt động như một hệ thống cũ. USB4 2.0 là một nâng cấp tuyệt vời cho người dùng chuyên nghiệp và những ai tìm kiếm một thiết lập hiệu suất cao, nhưng có thể không cần thiết cho người dùng thông thường.