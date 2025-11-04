Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Tại sao USB-C lại 'mờ nhạt' trên PC?

Kiến Văn
04/11/2025 19:25 GMT+7

USB-C đã tạo ra một cuộc cách mạng cho các thiết bị điện tử như smartphone và laptop, nhưng điều này không hoàn toàn đúng với PC (máy tính để bàn).

Với những khó khăn khi khai thác cổng USB-C trên PC, đặc biệt khi muốn bổ sung USB-C cho các PC đời cũ, nhiều người có thể đặt ra câu hỏi rằng: Liệu nó có thực sự cần thiết cho PC hay không?

USB-C từng tạo cách mạng cho laptop

USB-C hứa hẹn mang đến một cổng và một đầu cắm có thể thực hiện mọi chức năng cần thiết. Về lý thuyết, điều này hoàn toàn chính xác khi các chuẩn USB-C hiện đại như USB4 và Thunderbolt 5 hỗ trợ video, âm thanh, Ethernet, truyền dữ liệu và cấp nguồn lên đến 240W.

Là 'ngôi sao sáng' cho laptop, nhưng USB-C lại mờ nhạt trên PC - Ảnh 1.

USB-C giúp đơn giản hóa các cổng kết nối trên laptop

ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, lợi ích thực sự của USB-C vẫn chưa được hiện thực hóa đối với PC, dù laptop cho thấy điều ngược lại. Trước khi USB-C trở nên phổ biến, laptop thường có nhiều loại cổng kết nối như HDMI, DVI, VGA, USB-A... Nhưng sự xuất hiện của USB-C đã thay đổi điều này, với nhiều laptop hiện nay chỉ trang bị một cổng USB-C và một cổng 3,5 mm cho tai nghe có dây. Điều này cho phép các nhà sản xuất giảm số lượng cổng và làm mỏng thiết bị mà không ảnh hưởng đến khả năng sử dụng.

USB-C trở thành biểu tượng của sự phức tạp trên PC

Ngược lại, PC không gặp vấn đề về không gian như laptop. Ngay cả những PC nhỏ nhất cũng có đủ không gian cho nhiều cổng USB-A mà không làm mất đi các cổng thiết yếu khác. Các cổng dày hơn như RJ45 và các video vẫn được sử dụng phổ biến, phần lớn thiết bị ngoại vi vẫn sử dụng đầu cắm chuyên dụng.

Điểm mạnh nhất của USB-C là tốc độ truyền dữ liệu. Thunderbolt 5, chuẩn kết nối nhanh nhất sử dụng USB-C, có thể truyền dữ liệu lên đến 120 Gbps. Tuy nhiên, sự phức tạp trong các chuẩn USB-C khiến người dùng PC không có nhiều lý do để ủng hộ việc sử dụng cổng này.

Là 'ngôi sao sáng' cho laptop, nhưng USB-C lại mờ nhạt trên PC - Ảnh 2.

Người dùng PC vẫn thích dựa vào cổng chuyên dụng hơn là USB-C

ẢNH: FREEPIK

Mặc dù USB-C được thiết kế để giải quyết vấn đề quá nhiều cổng, nhưng thực tế lại tạo ra sự phân mảnh với nhiều chuẩn khác nhau. Điều này khiến người dùng không thể chắc chắn về khả năng tương thích khi cắm cáp vào cổng USB-C. Thay vì đơn giản hóa, USB-C đã làm cho tình hình trở nên phức tạp hơn.

Tóm lại, trong khi USB-C mang lại nhiều lợi ích cho các thiết bị di động, PC vẫn chưa thực sự cần đến nó. Sự phân mảnh trong các chuẩn USB-C khiến người dùng không có nhiều lý do để chuyển đổi sang cổng này, đặc biệt khi mà các cổng chuyên dụng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng.

