Mẫu laptop đi kèm ổ đĩa quang cho người hoài cổ

Với mẫu máy tính xách tay mới mang tên WA3-K3, Fujitsu đã trang bị sẵn cho sản phẩm một ổ đĩa quang và được bán với giá khởi điểm 124.800 yen (khoảng 21,48 triệu đồng). Thậm chí người dùng có thể chọn bản cao cấp hơn đi kèm ổ đĩa Blu-ray với giá cao hơn 10.000 yen (khoảng 1,72 triệu đồng).

Fujitsu WA3-K3 không chỉ có ổ đĩa quang DVD mà còn mang đến tùy chọn thay thế bằng ổ đĩa Blu-ray ẢNH: FUJITSU

Mặc dù nhiều thị trường phương Tây đã chuyển sang sử dụng phần mềm và phim ảnh dưới dạng kỹ thuật số, Nhật Bản vẫn duy trì nhu cầu cao đối với các phương tiện lưu trữ quang học. Gần đây, việc ngừng hỗ trợ chính thức cho Windows 10 đã cho thấy nhiều người dùng Nhật Bản vẫn ưa chuộng đĩa vật lý để cài đặt và lưu trữ phần mềm.

Theo báo cáo từ các cửa hàng ở Akihabara, ổ đĩa Blu-ray cho máy tính để bàn đã nhanh chóng bán hết, thậm chí ổ đĩa DVD cũng được tiêu thụ mạnh mẽ. Mặc dù có các lựa chọn kỹ thuật số để nâng cấp lên Windows 11, nhiều người dùng Nhật Bản vẫn chọn phương án truyền thống với đĩa vật lý.

WA3-K3 được thiết kế dành riêng cho những người dùng này, với khả năng hỗ trợ phát trực tuyến và xem đĩa Blu-ray thông qua điều khiển từ xa đa phương tiện. Sản phẩm cũng cho phép kết nối với màn hình ngoài 1.080p từ 21 đến 27 inch.

Fujitsu WA3-K3 không chỉ nổi bật với ổ đĩa quang

Về cấu hình, WA3-K3 sở hữu màn hình LCD WUXGA 16 inch với độ phân giải 1.920 x 1.200, bàn phím đầy đủ với hành trình phím 18,4 mm và khoảng cách phím 2,5 mm. Máy được trang bị webcam hỗ trợ nhận dạng khuôn mặt Windows Hello và có màn che riêng tư. Các tùy chọn kết nối bao gồm 2 cổng USB-C, 2 cổng USB-A, khe cắm thẻ nhớ SD, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 và cổng HDMI.

Đối với hiệu năng, WA3-K3 sử dụng CPU Intel Raptor Lake-U (Core i3, i5 hoặc i7) với đồ họa Iris Xe, hoặc APU AMD Ryzen 7 7000. Mặc dù không có GPU chuyên dụng, hiệu năng của iGPU có thể tương đương với các máy tính xách tay giá rẻ hơn. Khách hàng có thể lựa chọn dung lượng lưu trữ từ 256 GB đến 2 TB, cùng bộ nhớ RAM từ 8 GB đến 64 GB. Ngoài ra, người dùng cũng có thể đăng ký Microsoft 365, mua giấy phép Office 2024 độc lập hoặc chọn bàn phím ngoài.