Kết quả thử nghiệm sạc nhanh sau hai năm khiến nhiều người bất ngờ

Để thực hiện thí nghiệm này, nhóm đã mua 40 chiếc smartphone và dành hai năm để thử nghiệm với các bộ sạc nhanh và chậm. Mục tiêu chính là trả lời câu hỏi gây tranh cãi: "Sạc nhanh có làm giảm tuổi thọ pin của smartphone hay không?".

Bài kiểm tra sạc nhanh smartphone được cho là chi tiết nhất từ trước đến nay ẢNH: HTX Studio

Trong đoạn video dài 8 phút, HTX Studio không chỉ giải đáp câu hỏi trên mà còn cung cấp thông tin về các vấn đề khác liên quan đến pin smartphone, như việc có nên thay pin khi dung lượng xuống dưới 80% hay không và liệu có nên sạc smartphone khi pin còn dưới 30% mà không sạc tối đa 100% hay không. Những câu hỏi này thường không được các bài đánh giá và so sánh pin thông thường đề cập đến.

Thí nghiệm của HTX Studio được thực hiện với sự tỉ mỉ và chi tiết. Nhóm đã sử dụng 6 chiếc iPhone 12 và 6 chiếc iQOO 7, chia thành hai nhóm: sạc nhanh và sạc chậm. Một ứng dụng tự động đã xả từng điện thoại từ 100% xuống 5% và sau đó kích hoạt chế độ sạc tự động.

Sạc nhanh không 'giết chết' pin như mọi người nghĩ

Sau 167 ngày và 500 chu kỳ, kết quả cho thấy sạc nhanh (20W cho iPhone 12 và 120W cho iQOO 7) không ảnh hưởng đáng kể đến tuổi thọ pin so với sạc chậm. Cụ thể, iPhone 12 sạc chậm mất 11,8% dung lượng pin, trong khi sạc nhanh chỉ mất 12,3%. Đối với iQOO 7, sạc chậm mất 8,8% và sạc nhanh mất 8,5%.

Kết quả thử nghiệm cho thấy người dùng smartphone hãy yên tâm với việc sử dụng sạc nhanh ẢNH: HTX Studio

Kết luận từ thí nghiệm cho thấy sạc nhanh ảnh hưởng đến tình trạng pin thậm chí còn ít hơn nếu sạc ở mức 30% và dừng sạc ở mức 80% so với việc sạc chậm từ 5% đến 100%. Tuy nhiên, sự khác biệt vẫn không đáng kể.

Đâu là thời điểm phù hợp để thay pin smartphone

Bên cạnh đó, HTX Studio cũng tiến hành thí nghiệm để xem pin điện thoại mất điện như thế nào khi không sử dụng và liệu việc để điện thoại ở mức 100% có an toàn hay không. Ba chiếc iPhone 12 được lưu trữ ở mức 1%, 50% và 100% trong một tuần, với kết quả là không chiếc nào cho thấy sự thay đổi đáng kể về dung lượng pin. Điều này cho thấy quá trình lão hóa pin là một quá trình lâu dài.

Mặc dù việc để điện thoại ở mức sạc 100% trong thời gian ngắn không gây hại cho pin, sau hàng trăm chu kỳ, tình trạng pin sẽ giảm sút. Các thí nghiệm cho thấy hiệu suất không bị ảnh hưởng cho đến khi pin giảm xuống khoảng 85%. Khi pin dưới 79%, tuổi thọ pin sẽ giảm nhanh hơn, tạo ra lý do để người dùng cân nhắc việc thay pin nhằm khôi phục tuổi thọ và duy trì hiệu suất.