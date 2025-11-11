Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Thủ thuật

Những chi tiết cần kiểm tra trước khi mua smartphone cũ

Kiến Văn
Kiến Văn
11/11/2025 19:31 GMT+7

Nếu đang có ý định mua một chiếc smartphone đã qua sử dụng, người dùng cần biết đến những rủi ro tiềm ẩn.

Một chiếc smartphone đã qua sử dụng có thể hoạt động như mới, nhưng cũng có thể là thiết bị hỏng hóc với pin kém chất lượng. Để tránh rủi ro, người dùng cần nắm rõ một số điểm quan trọng trước khi đưa ra quyết định mua sắm.

Những chi tiết cần kiểm tra trước khi mua smartphone cũ - Ảnh 1.

Nhiều người muốn mua smartphone đã qua sử dụng để tiết kiệm ngân sách

ẢNH: REUTERS

Kiểm tra linh kiện

Trước tiên, hãy chắc chắn thiết bị không sử dụng linh kiện thay thế không phải của nhà sản xuất. Đối với iPhone, Apple có quy định nghiêm ngặt về việc sử dụng linh kiện chính hãng. Vào Cài đặt > Cài đặt chung > Giới thiệu, nếu các linh kiện có dấu hiệu cảnh báo "Linh kiện không xác định", hãy tránh xa chúng. Đối với điện thoại Android, mặc dù không bị hạn chế như iPhone, việc sử dụng linh kiện chính hãng vẫn được khuyến khích để đảm bảo hiệu suất tối ưu.

Trước khi mua, hãy tự kiểm tra kỹ lưỡng thiết bị. Đảm bảo màn hình không có vết nứt, tất cả các nút đều hoạt động tốt và camera chụp ảnh rõ nét. Kiểm tra tốc độ internet và khả năng mở khóa sinh trắc học. Nếu cửa hàng có chính sách đổi trả dài hạn, người dùng có thể kiểm tra thiết bị trong các tình huống thực tế để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu sử dụng.

Tình trạng pin

Đối với iPhone, người dùng có thể kiểm tra tình trạng pin bằng cách vào Cài đặt > Pin > Tình trạng pin. Một pin tốt nên có dung lượng tối đa thấp nhất là 80%. Đối với điện thoại Android, việc kiểm tra tình trạng pin có thể phức tạp hơn và phụ thuộc vào nhà sản xuất. Một số ứng dụng bên thứ ba như Battery Guru có thể giúp người dùng đánh giá tình trạng pin chính xác hơn.

Những chi tiết cần kiểm tra trước khi mua smartphone cũ - Ảnh 2.

Hãy nhớ chú ý đến tình trạng pin trên các smartphone cũ

ẢNH: REUTERS

Kiểm tra số IMEI smartphone

Mỗi smartphone, bao gồm cả Android và iPhone, đều có một số IMEI (International Mobile Equipment Identity) - mã định danh phần cứng duy nhất. Việc tìm số IMEI là rất quan trọng, đặc biệt để tránh mua phải điện thoại bị đánh cắp. Nếu smartphone đã bị báo mất, nhà mạng có thể chặn thiết bị khiến người dùng không thể sử dụng nó.

Hãy tìm số IMEI trên smartphone tân trang và kiểm tra xem có nằm trong danh sách đen hay không. Người dùng có thể đối chiếu với các cơ sở dữ liệu như National CTIA tại Mỹ. Lưu ý một chiếc smartphone bị liệt kê đen có thể không hoạt động ở bất kỳ đâu trên thế giới.

Đảm bảo tính năng chống trộm đã bị vô hiệu hóa

Nhiều nhà sản xuất hiện nay trang bị tính năng khóa chống trộm, yêu cầu chủ sở hữu ban đầu phải vô hiệu hóa trước khi thiết bị có thể được sử dụng. Đặc biệt, các thiết bị Apple có tính năng Khóa kích hoạt (Activation Lock). Trước khi mua iPhone đã qua sử dụng, hãy kiểm tra xem có thông báo "iPhone bị khóa cho chủ sở hữu" hay không. Nếu thấy tài khoản của người khác khi đăng nhập, điều đó có nghĩa thiết bị vẫn đang bị khóa.

Các thiết bị Android cũng có tính năng tương tự, tùy thuộc các hãng sản xuất. Những tính năng này giúp ngăn chặn việc tái sử dụng điện thoại bị đánh cắp. Hãy tránh xa những dịch vụ mờ ám hứa hẹn có thể vô hiệu hóa các tính năng này, thay vào đó, yêu cầu người bán chứng minh họ có thể vô hiệu hóa khóa trước khi quyết định mua.

Những chi tiết cần kiểm tra trước khi mua smartphone cũ - Ảnh 3.

Hãy tránh xa những chiếc smartphone đang ở trạng thái chống trộm đang bật

ẢNH: REUTERS

Chọn đơn vị bán uy tín

Hầu hết vấn đề có thể được tránh nếu người dùng chọn một đơn vị bán có uy tín và chính sách bảo hành rõ ràng. Nếu sản phẩm không đạt yêu cầu, người dùng có thể trả lại.

Các smartphone cũ thường có thang điểm đánh giá tình trạng. Một thiết bị kém chất lượng không có nghĩa là nó không hoạt động, mà chỉ đơn giản là có dấu hiệu hao mòn rõ rệt hơn. Nếu không ngại một smartphone có vài vết trầy xước và pin cần thay thế sớm, người dùng có thể tiết kiệm được một khoản tiền đáng kể.

