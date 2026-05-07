Công nghệ Thủ thuật

Cổng kết nối cần kiểm tra kỹ trước khi mua soundbar mới

Kiến Văn - Phong Đỗ
07/05/2026 15:11 GMT+7

Nếu đang cảm thấy không hài lòng với chất lượng âm thanh từ loa TV, có lẽ đã đến lúc người dùng nên xem xét việc đầu tư vào một chiếc soundbar.

Soundbar được thiết kế để kết nối dễ dàng, thường chỉ mất vài phút để thiết lập và sử dụng. Nhiều hệ thống đi kèm với đầy đủ phụ kiện cần thiết như cáp HDMI, cáp quang kỹ thuật số và các phụ kiện lắp đặt. Mặc dù vậy, việc mua soundbar không có nghĩa là người dùng sẽ nhận được trải nghiệm âm thanh tốt nhất.

Cụ thể, trước khi quyết định mua soundbar, người dùng nên kiểm tra xem thiết bị có cổng HDMI eARC hoặc HDMI ARC hay không. Đặc biệt là HDMI eARC - phiên bản nâng cấp của HDMI ARC, cho phép TV định tuyến âm thanh từ tất cả thiết bị nguồn kết nối vào loa soundbar hoặc bộ thu AV duy nhất qua một cổng.

Soundbar có đắt đến mấy cũng trở nên kém đi nếu không có HDMI ARC hoặc eARC

Chữ "e" trong "eARC" đại diện cho "enhanced" (nâng cao), cho phép hỗ trợ nhiều codec âm thanh hơn so với ARC. Để tận dụng tối đa tính năng này, cả soundbar và TV cần có cổng HDMI eARC, và người dùng nên sử dụng cáp HDMI có nhãn "High Speed" hoặc "Ultra High Speed".

Trước khi có HDMI ARC, việc kết nối loa soundbar với TV thường được thực hiện qua cáp quang kỹ thuật số. HDMI ARC xuất hiện đã cải thiện khả năng truyền tải âm thanh và video chỉ bằng cáp duy nhất. So với kết nối quang học, HDMI eARC có khả năng truyền tải nhiều thông tin hơn, mở ra cơ hội sử dụng các codec âm thanh tiên tiến như Dolby Atmos và DTS:X, mang đến trải nghiệm âm thanh sống động hơn.

Soundbar có HDMI ARC hoặc eARC không phải là tất cả

Mặc dù vậy, một số TV cũ có thể không hỗ trợ eARC hoặc ARC, buộc người dùng phải sử dụng kết nối quang học. Kết nối này có thể giải mã các bản nhạc Dolby và DTS 5.1 cơ bản, nhưng sẽ gặp khó khăn khi xử lý âm thanh Atmos.

Nếu đang có kế hoạch mua một chiếc Smart TV mới và muốn kết nối với soundbar, người dùng nên đảm bảo chúng hỗ trợ HDMI eARC hoặc ARC, hiện hầu hết TV 4K HDR đều có cổng HDMI eARC. Yêu cầu này cũng áp dụng cho các soundbar được thiết kế cho giải trí tại gia, đặc biệt là những soundbar hỗ trợ codec Dolby Atmos hoặc DTS:X.

Một dấu hiệu cho thấy soundbar người dùng định mua có cổng eARC là nếu nó có một vài đầu vào HDMI chuyên dụng. Các soundbar có bộ chuyển mạch HDMI tích hợp thường hỗ trợ tính năng truyền tín hiệu HDMI ARC hoặc eARC. Người dùng có thể kết nối các thiết bị AV vào soundbar và chỉ cần một cáp HDMI từ soundbar đến TV để đảm bảo âm thanh và video chất lượng cao.

Cuối cùng, không phải tất cả TV và soundbar có cổng HDMI eARC đều hỗ trợ cả định dạng Dolby và DTS. Nếu dự định sử dụng đầu phát Blu-ray 4K, hãy đảm bảo soundbar mà mình chọn có khả năng giải mã các bản nhạc DTS - một codec âm thanh phổ biến trên đĩa Blu-ray 4K.

Nhiều người có thể đang dùng loa soundbar chưa đúng cách

