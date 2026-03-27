Nhiều người có thể đang dùng loa soundbar chưa đúng cách

Kiến Văn
27/03/2026 06:12 GMT+7

Loa soundbar đã trở thành một thiết bị âm thanh phổ biến nhờ vào thiết kế nhỏ gọn và khả năng mang lại chất lượng âm thanh ấn tượng.

Ngoài việc cung cấp độ rõ nét âm thanh cùng lời thoại sắc sảo, các loa soundbar cao cấp còn có khả năng tạo ra âm trường rộng lớn nhờ vào việc tích hợp nhiều bộ khuếch đại chuyên dụng và bộ xử lý tín hiệu số mạnh mẽ. Dẫu vậy, một số người đam mê âm thanh vẫn tỏ ra hoài nghi về khả năng của chúng.

Nhiều người có thể đang dùng loa soundbar chưa đúng cách - Ảnh 1.

Loa trầm và loa vệ tinh sẽ giúp mang đến trải nghiệm âm thanh vòm thực tế hơn

ẢNH: AFP

Theo các chuyên gia, dù công nghệ bên trong có tiên tiến đến đâu, loa soundbar vẫn gặp phải hạn chế vật lý do vị trí đặt ngay phía trước phòng, ảnh hưởng đến khả năng tái tạo âm thanh chính xác trong không gian. Lý do vì các tín hiệu âm thanh thường bị ảnh hưởng bởi đặc điểm âm học của căn phòng, như chiều cao trần nhà và khoảng cách ngồi. Mặc dù các nhà sản xuất đã áp dụng công nghệ tạo chùm tia và xử lý âm thanh tâm lý, nhưng hiệu quả vẫn phụ thuộc vào điều kiện không gian căn phòng.

Cách phát huy hiệu quả loa soundbar

Để cải thiện trải nghiệm âm thanh từ loa soundbar, người dùng được khuyến cáo bổ sung loa vệ tinh và loa siêu trầm. Việc này không chỉ giúp khắc phục những hạn chế về âm học mà còn mang lại hiệu ứng âm thanh vòm thực sự thay vì chỉ là âm thanh ảo.

Với loa vệ tinh, người dùng nên đặt chúng ở phía sau vị trí ngồi nghe để có thể phát ra sóng âm trực tiếp đến tai người nghe, từ đó tái tạo âm thanh chính xác hơn. Trong khi đó, việc lắp đặt một loa siêu trầm chuyên dụng cũng là một bước quan trọng nhằm tạo ra âm trầm mạnh mẽ, điều mà các loa soundbar mỏng không thể thực hiện.

Cuối cùng, để tối ưu hóa hiệu suất âm thanh, việc điều chỉnh âm thanh phòng là điều cần thiết. Các hệ thống âm thanh hiện đại có thể sử dụng micro tích hợp để phân tích âm thanh trong không gian sống của ngôi nhà, từ đó điều chỉnh cho phù hợp.

Tóm lại, mặc dù loa soundbar mang lại nhiều tiện ích, nhưng để có được trải nghiệm âm thanh hoàn hảo như ở rạp chiếu phim, người dùng cần xem xét việc bổ sung các loa khác. Sự kết hợp giữa loa soundbar, loa vệ tinh và loa siêu trầm sẽ giúp người dùng tận hưởng âm thanh sống động và chân thực hơn.

Những vị trí đặt loa soundbar vừa kém hay, vừa nhanh hỏng

Nhiều TV hiện đại trang bị loa nhỏ dẫn đến chất lượng âm thanh không tốt, khiến người dùng phải bổ sung soundbar để cải thiện trải nghiệm nghe.

