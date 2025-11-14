Làm thế nào để mang rạp chiếu phim về ngôi nhà của bạn?

Trải nghiệm rạp chiếu phim tại gia - xu hướng giải trí hiện đại

"Home Cinema Experience 2025" mang đến cơ hội cho khách tham dự trực tiếp trải nghiệm các dòng máy chiếu Home cao cấp của Epson, tích hợp công nghệ 3LCD độc quyền và nguồn sáng laser tiên tiến, cho hình ảnh sống động, màu sắc chân thực và độ tương phản vượt trội. Không gian trình chiếu được thiết kế như một phòng chiếu phim tại gia thực thụ, tái hiện đầy đủ không khí rạp chiếu - từ ánh sáng, âm thanh đến chất lượng hình ảnh - giúp khách mời cảm nhận trọn vẹn "hơi thở điện ảnh" ngay trong sự kiện.

Phần hình ảnh được trình diễn bởi các máy chiếu cao cấp độ phân giải 4K dùng nguồn sáng laser, hướng tới phòng giải trí tại gia hoặc các gói dựng rạp chiếu cá nhân chuyên nghiệp Ảnh: T.L



"Chúng tôi mong muốn mang lại cho người dùng Việt một trải nghiệm điện ảnh hoàn hảo, ngay trong chính ngôi nhà của mình. Với công nghệ 3LCD độc quyền của Epson, mọi không gian đều có thể trở thành một rạp chiếu phim cá nhân - nơi công nghệ và cảm xúc gặp nhau", chị Bùi Thị Thanh Hoa, Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại Logico - Nhà Ph ân phối máy chiếu Epson chia sẻ.

Với 24 năm liên tục dẫn đầu thị trường, Epson giữ vững vị thế thương hiệu máy chiếu số 1 thế giới, Epson nổi tiếng với công nghệ 3LCD độc quyền, mang đến hình ảnh rực rỡ, màu sắc trung thực và độ sáng màu cao hơn gấp 3 lần so với công nghệ thông thường khác.

Không chỉ là lựa chọn hàng đầu của hàng triệu gia đình, Epson còn được tin dùng trong giáo dục, doanh nghiệp và các sự kiện chuyên nghiệp. Từ những mẫu Home Cinema như EH-QL3000W, EH-LS12000B, EH-TW9400, EH-TW7000, EH-TW6250, EH-LS650B, EH-LS800B… đến dòng Mini như EF-21, EF-22, mỗi sản phẩm đều được thiết kế để mang lại trải nghiệm nghe nhìn chân thực như tại rạp chiếu phim, đồng thời thể hiện tầm nhìn "Kết nối công nghệ với cảm xúc con người" của Epson.

Máy chiếu Epson dòng Home được phát triển nhằm tái hiện hình ảnh sắc nét chuẩn 4K, màu sắc sáng gấp 3 lần so với máy chiếu 1-chip DLP, cùng tuổi thọ nguồn sáng laser lên đến 20.000 giờ.

Được tích hợp Android TV, Chromecast và HDMI ARC, máy chiếu Epson giúp người dùng dễ dàng kết nối với các thiết bị giải trí hiện đại, biến ngôi nhà thành một rạp chiếu chuyên nghiệp chỉ trong vài phút.

Khách tham quan trải nghiệm mẫu máy chiếu siêu gần (ultra-short throw) sử dụng nguồn sáng laser, tích hợp hệ điều hành thông minh hướng đến việc thay thế TV truyền thống Ảnh: T.L



Ngoài ra, khách tham quan còn trải nghiệm hệ thống power và loa của K-array, với loa toàn dải Domino KF210 và loa siêu trầm Thunder KSC18P, đại diện cho chuẩn mực âm thanh Pro-Grade (chuyên nghiệp), mang lại dải dynamic vượt trội và chi tiết đáng kinh ngạc. Toàn bộ sản phẩm được sản xuất tại Ý với sự tỉ mỉ và kiểm soát chất lượng chặt chẽ.