JBL ra mắt tai nghe Sense Pro nâng tầm trải nghiệm âm thanh mở

Thành Luân
Thành Luân
08/11/2025 16:44 GMT+7

JBL tiếp tục nâng tầm chất lượng trong lĩnh vực âm thanh mở (open-ear) với sự ra mắt của JBL Sense Pro - tai nghe đỉnh cao kết hợp giữa chất âm JBL OpenSound sống động.

Được thiết kế dành cho những người năng động, JBL Sense Pro mang đến trải nghiệm âm thanh chất lượng cao, đàm thoại rõ ràng và khả năng nhận biết môi trường xung quanh - dù bạn đang ở nhà, tại văn phòng hay đang di chuyển.

Trung tâm của JBL Sense Pro là công nghệ JBL OpenSound truyền âm qua không khí. Tai nghe sử dụng củ loa 16,2 mm phủ carbon dạng kim cương (Diamond-Like Carbon), được bố trí chính xác để tạo nên âm thanh chi tiết, trong trẻo với dải bass phản hồi mạnh mẽ mà không bị bít tai.

JBL ra mắt tai nghe Sense Pro - Tái định nghĩa trải nghiệm âm thanh mở - Ảnh 1.

JBL Sense Pro được chế tác để đeo lâu mà vẫn dễ chịu. Lớp phủ kim loại sang trọng, kết hợp silicone dẻo siêu mềm, tạo cảm giác êm ái và cao cấp

Ảnh: T.L

Các củ loa tiên tiến này hoạt động nhanh, chính xác hơn, cho ra âm trầm chặt chẽ, độ méo gần như bằng không - mang lại trải nghiệm âm thanh tinh tế chưa từng có.

Ngoài ra, thuật toán Adaptive Bass Boost độc quyền của JBL tiếp tục tối ưu dải bass theo thời gian thực, đảm bảo âm thanh luôn đầy đặn và rõ ràng. JBL Sense Pro cũng được chứng nhận Hi-Res Audio Wireless, mang lại chất lượng âm thanh 24-bit chân thực.

Tính năng Multi-Point Connection cho phép kết nối đồng thời hai thiết bị, giúp bạn dễ dàng chuyển đổi giữa điện thoại và máy tính xách tay, giữa công việc và giải trí một cách mượt mà.

JBL Sense Pro được trang bị 4 micro thoại và cảm biến nhận giọng Voice Pickup Sensor, giúp giọng nói của bạn luôn rõ nét dù ở giữa trung tâm thành phố ồn ào hay trong công viên đầy gió. Thuật toán AI-trained call algorithm tiên tiến giúp lọc tiếng ồn và gió theo thời gian thực, mang lại giọng nói tự nhiên, rõ ràng và chuyên nghiệp trong mọi hoàn cảnh.

Trải nghiệm cá nhân hóa hoàn toàn

Thông qua Personi-Fi 3.0, người dùng có thể tạo hồ sơ nghe riêng biệt cho từng "đôi tai" và điều chỉnh chi tiết âm thanh bằng EQ 10 dải trong ứng dụng JBL Headphones. Bề mặt cảm ứng giúp bạn dễ dàng điều khiển âm nhạc, cuộc gọi và tùy chỉnh thao tác theo sở thích.Bạn còn có thể truy cập nhanh ứng dụng JBL Headphones để tùy chỉnh trải nghiệm theo cách riêng và nhiều tính năng thú vị khác.

Tại thị trường Việt Nam, JBL Sense Pro được chào bán với giá niêm yết 3,99 triệu đồng.

JBL ra mắt tai nghe thiết kế dạng mở Sense Lite

JBL vừa chính thức giới thiệu JBL Sense Lite - dòng tai nghe mở (open ear) mới nhất, ứng dụng công nghệ JBL OpenSound, mang đến âm thanh sống động, giàu bass nhưng vẫn đảm bảo sự thoải mái khi đeo lâu và giữ trọn kết nối với nhịp sống xung quanh.

