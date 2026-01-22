Những vị trí đặt loa soundbar vừa kém hay, vừa nhanh hỏng

Loa soundbar giúp mang lại âm thanh sống động và hướng âm thanh về phía người nghe, mặc dù vậy, nhiều người đặt sai vị trí loa soundbar khiến chất lượng âm thanh bị ảnh hưởng.

Trải nghiệm âm thanh từ soundbar bị ảnh hưởng nếu đặt sai vị trí ẢNH: TECHRADAR

Đặt soundbar phía trên TV

Hầu hết loa soundbar được đặt dưới TV, có thể trên một tủ đựng thiết bị nghe nhìn hoặc gắn trên tường. Vị trí này không chỉ mang lại tính thẩm mỹ mà còn giúp âm thanh phát ra tốt nhất. Ngược lại, việc đặt loa phía trên TV là điều không nên, vì âm thanh sẽ không đến tai người xem một cách trực tiếp, đặc biệt khi TV được lắp đặt cao, như trên lò sưởi.

Để có trải nghiệm âm thanh tối ưu, loa soundbar nên được đặt ngang tầm đầu khi xem TV, giúp âm thanh truyền tải trực tiếp đến tai người nghe. Nếu không thể đặt TV ở ngang tầm mắt, việc đặt loa soundbar bên dưới TV là lựa chọn hợp lý nhất.

Trong khu vực khép kín

Mặc dù nhiều người nhận thấy rằng loa soundbar là cần thiết, nhưng không phải ai cũng thích vẻ ngoài của chúng. Việc đặt một chiếc loa dài (thường có màu đen) trên tủ đựng thiết bị nghe nhìn có thể không phù hợp với nội thất. Một số có thể tìm cách giấu soundbar bằng cách đặt nó trong tủ hoặc sau cánh cửa kính.

Tuy nhiên, đây là điều không được khuyến khích vì âm thanh sẽ bị giảm chất lượng khi có vật cản như kính hay gỗ giữa loa và tai người nghe. Hãy đảm bảo rằng loa soundbar được đặt ở vị trí thoáng đãng, không bị che khuất.

Trên bề mặt kim loại

Nhiều người yêu thích phong cách công nghiệp với đồ nội thất làm từ kim loại. Tuy nhiên, việc đặt loa soundbar trên các bề mặt kim loại có thể gây ra một số vấn đề về âm thanh. Khi âm thanh lớn, loa sẽ làm rung bề mặt kim loại, tạo ra tiếng lạch cạch khó chịu, làm gián đoạn trải nghiệm xem phim, chơi game hay nghe nhạc.

Người dùng có thể xem xét treo loa và TV lên tường` ẢNH: TECHRADAR

Để khắc phục vấn đề này, người dùng nên gắn TV và soundbar lên tường nhằm tránh tiếp xúc trực tiếp với bề mặt kim loại.

Gần router Wi-Fi

Đối với những ai sử dụng hệ thống âm thanh không dây, việc đặt loa soundbar quá gần router Wi-Fi có thể gây ra nhiễu tín hiệu. Để đảm bảo tín hiệu ổn định, nên giữ khoảng cách từ 2,4 đến 3 mét giữa soundbar và router.

Khoảng cách giữa soundbar và router nói trên cũng nên được áp dụng cho các loa phụ hoặc loa siêu trầm khác. Nếu loa soundbar được kết nối dây, vấn đề này sẽ không đáng lo ngại, nhưng đối với hệ thống không dây, việc giữ khoảng cách là quan trọng để có trải nghiệm âm thanh tốt nhất.

Tiếp xúc trực tiếp với nhiệt

Một trong những vị trí không nên đặt loa soundbar là gần nguồn nhiệt trực tiếp, chẳng hạn như dưới lỗ thông hơi của hệ thống sưởi hoặc cạnh bộ tản nhiệt. Những khu vực này có thể trở nên cực kỳ nóng, đặc biệt vào mùa đông, và có thể gây hư hỏng cho loa soundbar, từ hư hỏng vật lý đến các vấn đề bên trong khiến loa ngừng hoạt động.

Nếu nhận thấy loa soundbar quá nóng, việc đặt nó trong không gian nóng sẽ làm khó khăn cho việc làm mát và dẫn đến các vấn đề khác. Mặc dù không phải ai cũng gặp phải tình trạng này, nhưng nếu thấy một số khu vực trong nhà trở nên nóng bất thường, hãy xem xét tình trạng hoạt động của các thiết bị điện tử, bao gồm cả loa soundbar.

Để có trải nghiệm âm thanh tốt nhất, hãy chú ý đến vị trí đặt loa soundbar. Nếu không gian cho phép, hãy gắn loa và TV trên tường để giảm thiểu sự tương tác giữa âm thanh và bề mặt đặt loa. Bằng cách này, người dùng sẽ tận hưởng được âm thanh chất lượng cao nhất từ TV của mình.