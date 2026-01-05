Đừng để router nhà mạng khiến Wi-Fi 'chậm, lag, sóng yếu'

Thời điểm đó, hầu hết thiết bị kết nối mạng đều sử dụng cáp Ethernet. Nhưng sau nhiều năm, Wi-Fi đã trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống hằng ngày. Nếu modem của người dùng không tích hợp Wi-Fi, ISP sẽ cho thuê router với mức phí hằng tháng hoặc thậm chí cho mượn thiết bị.

Router Wi-Fi từ các nhà mạng cung cấp sẵn có thể không đạt hiệu suất như mong đợi ẢNH: PHONG ĐỖ

Mặc dù việc sử dụng router của ISP có thể tiện lợi, nhưng có một số lý do người dùng nên cân nhắc việc sử dụng router riêng.

Đầu tiên, nếu phải trả phí thuê bao cho router từ ISP, đó có thể là một sự lãng phí của người dùng cho một thiết bị mà mình không sở hữu.

Hơn nữa, thiết bị mà ISP cung cấp thường chỉ đạt tiêu chuẩn chứ không phải xuất sắc. Ví dụ, các router này dựa trên công nghệ Wi-Fi 5 hoặc mới đây là Wi-Fi 6, trong khi Wi-Fi 6E và Wi-Fi 7 đã ra mắt. Nếu đang sử dụng các thiết bị công nghệ mới như iPhone 17 hay Meta Quest 3, người dùng có thể không tận dụng hết khả năng của chúng nếu chỉ sử dụng Wi-Fi 6.

Cách tiếp cận nào tốt hơn cho Wi-Fi?

Ngay cả khi router được cung cấp từ ISP cung cấp hiệu suất hoạt động tốt, người dùng cũng nên thử đánh giá hiệu suất của nó trong khoảng 1 tuần. Kiểm tra xem có vùng sóng yếu nào không và liệu có thể phát trực tuyến phim 4K mà không bị gián đoạn hay không. Nếu router của ISP đáp ứng được nhu cầu, người dùng có thể tiếp tục sử dụng.

Người dùng nên lựa chọn các router Wi-Fi riêng để 'mở khóa' các hạn chế ẢNH: FORBES

Tuy nhiên, việc đầu tư vào router riêng có thể tiết kiệm chi phí hơn trong dài hạn, đặc biệt khi các bộ định tuyến Wi-Fi 7 ngày càng trở nên phải chăng. Trong trường hợp độ phủ sóng thấp, người dùng có thể thiết lập bổ sung hệ thống mạng lưới Mesh, vốn được xem là một lựa chọn tốt hơn so với router đơn lẻ vì cung cấp vùng phủ sóng rộng hơn và loại bỏ các vùng chết.

Cuối cùng, nếu quyết định sử dụng router của ISP, hãy tìm hiểu cách điều chỉnh cài đặt để tối ưu hóa hiệu suất. Kiểm tra thiết bị có sử dụng giao thức bảo mật WPA3 hay không và xem xét các tính năng bảo mật khác. Việc này không chỉ giúp người dùng cải thiện trải nghiệm mạng mà còn bảo vệ an toàn cho các thiết bị kết nối trong gia đình.

Tóm lại, việc tìm hiểu về cài đặt Wi-Fi và thông số kỹ thuật có thể ban đầu khiến người dùng cảm thấy e ngại, nhưng khi đã quen thuộc có thể giải quyết nhiều vấn đề và tiết kiệm chi phí cho mình.