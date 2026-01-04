Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Ổ cắm chống sét không 'thần thánh' như nhiều người vẫn nghĩ

Kiến Văn
Kiến Văn
04/01/2026 13:12 GMT+7

Nhiều người thường được khuyên nên sử dụng ổ cắm chống sét lan truyền để bảo vệ các thiết bị điện tử nhạy cảm khỏi sự tăng đột biến điện áp.

Ý tưởng về ổ cắm chống sét bắt nguồn từ việc nếu có sự gia tăng điện áp từ ổ cắm, thiết bị sẽ ngăn chặn dòng điện đó truyền đến thiết bị của người dùng. Tuy nhiên, một trải nghiệm từ tác giả trên Howtogeek chia sẻ đã cho thấy những thiết bị này không phải lúc nào cũng hiệu quả.

Ổ cắm chống sét không 'thần thánh' như nhiều người vẫn nghĩ - Ảnh 1.

Chống sét lan truyền bảo vệ có giới hạn mà ít người để ý

ẢNH: Schneider

Sống ở một khu vực có lưới điện không ổn định, tác giả đã cẩn thận kết nối hầu hết các thiết bị điện tử trong nhà thông qua ổ cắm chống sét lan truyền. Nhưng khi chiếc TV Samsung 70 inch của người này bị hỏng do tăng điện áp, tác giả bắt đầu nghi ngờ về khả năng bảo vệ của thiết bị này.

Thực tế, các ổ cắm điện chống sét lan truyền chỉ có khả năng xử lý các xung điện nhỏ và tạm thời. Chúng không được thiết kế để đối phó với các xung điện lớn và có thể bị suy giảm hiệu suất sau mỗi lần tác động. Bộ điều chỉnh điện áp (MOV) trong ổ cắm điện chống sét cần được thay thế sau mỗi 3 - 5 năm và với tình trạng lưới điện không ổn định, có thể nó đã hỏng nhanh hơn.

Vì sao ổ cắm chống sét bị hỏng mà không báo trước? 

Một điều đáng lưu ý là đèn báo trên ổ cắm không cho biết thiết bị đang hoạt động hiệu quả mà chỉ cho thấy dòng điện đang chạy qua ổ cắm, không phản ánh tình trạng của hệ thống chống sét lan truyền. Nhưng tại sao chỉ có TV bị ảnh hưởng, trong khi các thiết bị khác vẫn hoạt động bình thường? Nguyên nhân là vì không phải tất cả thiết bị đều nhạy cảm về sự gia tăng điện áp như nhau.

Sau sự cố này, tác giả đã thay đổi cách bảo vệ thiết bị điện tử của mình. Thay vì sử dụng ổ cắm điện tích hợp bộ chống sét lan truyền, tác giả đã chuyển sang sử dụng thiết bị chống sét lan truyền riêng cho từng ổ cắm. Cách làm này không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn thuận tiện hơn trong việc thay thế. Đối với các thiết bị nhạy cảm, đặc biệt là chiếc TV OLED mới, việc đầu tư vào các thiết bị UPS chuyên dụng giúp bảo vệ và duy trì hoạt động của TV ngay cả khi mất điện.

Mặc dù không có gì là bảo vệ tuyệt đối, nhưng những biện pháp mới chắc chắn mang lại sự an tâm hơn so với trước đây.

Tin liên quan

Ổ cắm điện có thể 'gánh' được bao nhiêu thiết bị?

Ổ cắm điện có thể 'gánh' được bao nhiêu thiết bị?

Thói quen cắm chồng chéo thiết bị điện và giới hạn chịu tải của ổ cắm điện mà ít người biết.

Khám phá thêm chủ đề

Ổ cắm chống sét Thiết bị điện tử bộ điều chỉnh điện áp thiết bị gia dụng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận