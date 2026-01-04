Ổ cắm chống sét không 'thần thánh' như nhiều người vẫn nghĩ

Ý tưởng về ổ cắm chống sét bắt nguồn từ việc nếu có sự gia tăng điện áp từ ổ cắm, thiết bị sẽ ngăn chặn dòng điện đó truyền đến thiết bị của người dùng. Tuy nhiên, một trải nghiệm từ tác giả trên Howtogeek chia sẻ đã cho thấy những thiết bị này không phải lúc nào cũng hiệu quả.

Chống sét lan truyền bảo vệ có giới hạn mà ít người để ý ẢNH: Schneider

Sống ở một khu vực có lưới điện không ổn định, tác giả đã cẩn thận kết nối hầu hết các thiết bị điện tử trong nhà thông qua ổ cắm chống sét lan truyền. Nhưng khi chiếc TV Samsung 70 inch của người này bị hỏng do tăng điện áp, tác giả bắt đầu nghi ngờ về khả năng bảo vệ của thiết bị này.

Thực tế, các ổ cắm điện chống sét lan truyền chỉ có khả năng xử lý các xung điện nhỏ và tạm thời. Chúng không được thiết kế để đối phó với các xung điện lớn và có thể bị suy giảm hiệu suất sau mỗi lần tác động. Bộ điều chỉnh điện áp (MOV) trong ổ cắm điện chống sét cần được thay thế sau mỗi 3 - 5 năm và với tình trạng lưới điện không ổn định, có thể nó đã hỏng nhanh hơn.

Vì sao ổ cắm chống sét bị hỏng mà không báo trước?

Một điều đáng lưu ý là đèn báo trên ổ cắm không cho biết thiết bị đang hoạt động hiệu quả mà chỉ cho thấy dòng điện đang chạy qua ổ cắm, không phản ánh tình trạng của hệ thống chống sét lan truyền. Nhưng tại sao chỉ có TV bị ảnh hưởng, trong khi các thiết bị khác vẫn hoạt động bình thường? Nguyên nhân là vì không phải tất cả thiết bị đều nhạy cảm về sự gia tăng điện áp như nhau.

Sau sự cố này, tác giả đã thay đổi cách bảo vệ thiết bị điện tử của mình. Thay vì sử dụng ổ cắm điện tích hợp bộ chống sét lan truyền, tác giả đã chuyển sang sử dụng thiết bị chống sét lan truyền riêng cho từng ổ cắm. Cách làm này không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn thuận tiện hơn trong việc thay thế. Đối với các thiết bị nhạy cảm, đặc biệt là chiếc TV OLED mới, việc đầu tư vào các thiết bị UPS chuyên dụng giúp bảo vệ và duy trì hoạt động của TV ngay cả khi mất điện.

Mặc dù không có gì là bảo vệ tuyệt đối, nhưng những biện pháp mới chắc chắn mang lại sự an tâm hơn so với trước đây.