Ổ cắm điện có thể 'gánh' được bao nhiêu thiết bị?

Chúng ta thường xem việc ghim phích vào ổ cắm điện là một hành động bình thường. Đèn, máy tính, TV, sạc điện thoại... cứ thế được kết nối cho đến khi hết chỗ cắm. Tuy nhiên, các chuyên gia an toàn cảnh báo rằng mỗi mạch điện đều có giới hạn chịu đựng và việc vượt qua 'lằn ranh đỏ' này có thể dẫn đến hậu quả khôn lường.

Con số cần thuộc lòng về giới hạn của ổ cắm điện

Thông thường, một ổ cắm tường được thiết kế với 2 đến 4 lỗ cắm. Việc bạn mua thêm các ổ cắm nối dài (power strip) chỉ giúp tăng số lượng cổng kết nối chứ không làm tăng khả năng chịu tải của nguồn điện.

Cần lưu ý khả năng chịu tải của ổ điện để tránh cắm chồng chéo ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH DEWENWILS

Giới hạn an toàn nằm ở công suất thực tế của hệ thống điện. Đối với ổ cắm chuẩn 15-amp phổ biến tại các hộ gia đình, giới hạn chịu tải an toàn dao động từ 1.500 đến 1.800 watt. Và đây là lúc toán học trở nên quan trọng:

Nhóm an toàn : Cắm cùng lúc nhiều cục sạc điện thoại (45W - 140W) thường không gây vấn đề.

: Cắm cùng lúc nhiều cục sạc điện thoại (45W - 140W) thường không gây vấn đề. Nhóm rủi ro cao: Cắm nhiều thiết bị ngốn điện như máy sấy tóc, lò sưởi di động (thường tiêu thụ trên 1.500W mỗi máy) vào cùng một chỗ là hành động 'tự sát' cho hệ thống điện.

'Cạm bẫy' ổ cắm nối dài và dây dẫn

Sai lầm phổ biến nhất mà nhiều người mắc phải là lạm dụng ổ cắm nối dài và dây dẫn. Các thiết bị điện gia dụng lớn như tủ lạnh, bếp từ hay máy sưởi được khuyến cáo tuyệt đối không cắm qua ổ nối dài. Chúng cần được cắm trực tiếp vào ổ tường riêng biệt, theo quy tắc 'một ổ - một thiết bị lớn' để tránh nguy cơ hỏa hoạn do quá nhiệt.

Nguy hiểm hơn cả là thói quen cắm nối tiếp (daisy-chaining), đó là cắm ổ nối dài này vào ổ nối dài khác để kéo dây đi xa hơn. Hành động này khiến mạch điện bị quá tải cực nhanh. Tương tự, việc dùng một dây dẫn cho quá nhiều thiết bị hoặc dùng dây dẫn mỏng manh để chạy máy sưởi công suất lớn là những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến cháy nổ.

Ngoài ra, các ổ cắm ngắt mạch (GFCI) thường thấy ở phòng tắm hay bếp cũng có danh sách các thiết bị 'cấm kỵ' riêng mà người dùng cần lưu ý.

Tóm lại, trước khi cắm thêm bất kỳ phích cắm nào, bạn nên tự đặt câu hỏi rằng: "Tổng công suất ở đây đã vượt quá 1.500W hay chưa?". Một chút cẩn trọng nhỏ có thể cứu cả ngôi nhà khỏi nguy cơ hỏa hoạn.