3 loại thiết bị tuyệt đối không cắm vào ổ điện nối dài

Ổ điện nối dài là vật dụng không thể thiếu trong mọi gia đình hiện đại, nhưng sự tiện lợi của nó đang bị lạm dụng sai cách, biến nhiều ngôi nhà thành những 'quả bom nổ chậm'.

Với số lượng thiết bị điện tử ngày càng tăng, việc thiếu ổ cắm tường là tình trạng chung của nhiều hộ gia đình. Giải pháp nhanh gọn nhất thường là mua thêm ổ cắm nối dài. Tuy nhiên, theo thống kê từ Cục Quản lý Hỏa hoạn (USFA) của Mỹ, chỉ riêng trong năm 2023 đã có hơn 23.000 vụ cháy nhà do sự cố điện. Một phần lớn nguyên nhân đến từ thói quen sử dụng ổ cắm điện nối dài sai quy cách cho các thiết bị vượt quá công suất chịu tải.

Thói quen cắm điện có thể gây hỏa hoạn ẢNH: BGR

Dưới đây là 'danh sách đen' những thiết bị bạn bắt buộc phải cắm trực tiếp vào ổ tường để bảo vệ tính mạng và tài sản.

1. Các thiết bị nhà bếp

Sai lầm phổ biến nhất thường xuất phát từ nhà bếp các bà nội trợ. Các thiết bị tạo nhiệt như vỉ nướng điện, lò nướng, lò vi sóng hay nồi chiên không dầu tiêu thụ điện năng cực lớn (thường trên 1.800W) để vận hành. Việc cắm chúng vào ổ nối dài dễ dàng gây quá tải, làm nóng chảy nhựa bảo vệ và dẫn đến hỏa hoạn.

Các thiết bị nhà bếp tiêu thụ điện năng rất lớn ẢNH: BRITANNICA

Bên cạnh đó, tủ lạnh và tủ đông dù chạy êm nhưng khi khởi động máy nén, chúng tạo ra dòng điện tăng vọt đột ngột, có thể đánh sập hệ thống điện của ổ cắm nối dài vốn có khả năng chịu tải hạn chế.

2. Cắm chồng chéo các ổ điện lên nhau

Nhiều người có thói quen cắm ổ điện nối dài này vào một ổ điện nối dài khác (thuật ngữ kỹ thuật là daisy-chaining) để kéo dài dây ra sân vườn hoặc ban công. Theo các chuyên gia PCCC, đây là hành vi vi phạm quy tắc an toàn nghiêm trọng. Việc nối tiếp này làm tăng điện trở dây dẫn, gây sụt áp và sinh nhiệt cực lớn tại các điểm tiếp xúc. Thay vì nối chồng chéo, hãy mua một sợi dây dài chuyên dụng hoặc bố trí lại vị trí thiết bị.

Thói quen cắm chồng chéo ổ điện rất nguy hiểm ẢNH: DEWENWILS

3. Thiết bị y tế và dụng cụ cơ khí

Máy khoan, máy cắt cầm tay hay máy mài có động cơ lớn, khi hoạt động tạo ra xung điện rất mạnh, dễ làm quá tải và nhảy aptomat của ổ cắm nối dài, gây nguy hiểm cho hệ thống điện chung.

Dụng cụ cơ khí tạo xung điện rất mạnh ẢNH: BGR

Đáng lo ngại hơn là việc cắm các thiết bị y tế quan trọng như máy trợ thở (CPAP) vào ổ nối dài. Ổ cắm kém chất lượng có thể gây sụt áp, khiến máy hoạt động sai lệch. Nguy hiểm nhất là khi bộ ngắt mạch tự động ngắt điện do quá tải, khiến thiết bị y tế tắt ngúm vào đúng lúc người bệnh cần nhất.

Nhìn chung, bạn hãy kiểm tra lại hệ thống điện trong nhà, nếu thiết bị có chức năng sinh nhiệt (đun nấu, sưởi) hoặc có động cơ lớn, nguyên tắc vàng là luôn cắm trực tiếp vào ổ cắm tường.