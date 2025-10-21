Thay đổi nhỏ giúp tiết kiệm hàng triệu đồng tiền điện mỗi năm

Theo Tom’s Guide, trong bối cảnh giá năng lượng tăng vọt, việc cắt giảm tiêu thụ và tiết kiệm chi phí trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Nhưng theo các chuyên gia, có một 'thủ phạm ẩn mình' đang lãng phí cả tiền bạc và năng lượng trong hầu hết gia đình mà ít ai để ý tới. Hiểu được điều này, chỉ cần có một thay đổi nhỏ trong thói quen có thể giúp mọi người tiết kiệm tới hàng triệu đồng chi phí tiền điện mỗi năm.

Thay đổi nhỏ giúp tiết kiệm tiền điện và tăng tuổi thọ thiết bị

Bà Lizzy Kolar, đồng sáng lập và giám đốc điều hành của công ty giải pháp môi trường Scope Zero, cho biết: "Một trong những thủ phạm thầm lặng gây lãng phí năng lượng được gọi là 'tải lượng ma' (phantom load) hay 'năng lượng ma cà rồng' (vampire power). Mức tiêu thụ vô hình này có thể chiếm tới 10% tổng năng lượng sử dụng trong gia đình".

Vậy 'tải lượng ma' chính xác là gì? Ông Ryan Gregor, chủ sở hữu và thợ điện trưởng tại RCG Electrical, giải thích đó là "lượng điện mà các thiết bị tiêu thụ ngay cả khi đã tắt hoặc ở chế độ chờ".

Hãy rút phích cắm khi không sử dụng thiết bị điện ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH INSPIRE CLEAN ENERGY

Không chỉ gây lãng phí, bà Bidisha Nagaraj, Phó chủ tịch toàn cầu tại Schneider Electric, cảnh báo: "Việc các thiết bị liên tục duy trì 'dòng điện chờ' không chỉ gây tốn tiền mà còn có thể làm hỏng hóc các linh kiện điện tử theo thời gian. Vì vậy, việc rút phích cắm giúp ích cho cả ví tiền và tuổi thọ thiết bị của bạn".

Bà Nagaraj nhấn mạnh, với hóa đơn tiền điện trung bình ở Mỹ là hơn 150 USD mỗi tháng, các tải lượng ma này có thể gây ra một sự lãng phí đáng kể. Bằng cách rút phích cắm các thiết bị, người dùng có thể tiết kiệm tới 200 USD mỗi năm. Những thứ có vẻ như chỉ tốn vài đồng bạc lẻ khi được nhân lên với nhiều thiết bị, có thể tăng lên rất nhiều lần", bà nói.

Nên rút phích cắm những thiết bị nào?

Giám đốc điều hành Brandon Young của Payless Power đưa ra lời khuyên đơn giản: "Hãy bắt đầu với bất cứ thứ gì có điều khiển từ xa, đồng hồ kỹ thuật số hoặc đèn chờ. Các thiết bị như TV, máy chơi game, máy in, máy tính và các thiết bị nhà bếp như lò vi sóng, máy pha cà phê tiêu thụ nhiều năng lượng nhất (khi ở chế độ chờ)".

Ông cũng lưu ý: "Các bộ sạc cho điện thoại, máy tính bảng và máy tính xách tay cũng hút điện ngay cả khi chúng không sạc bất cứ thứ gì. Nếu bạn không sử dụng thiết bị hằng ngày, rút phích cắm là một hành động thông minh".

Ngay cả chế độ ngủ (Sleep mode) cũng nên được cân nhắc. Ông Young làm rõ: "Mặc dù chế độ ngủ tiết kiệm được một ít năng lượng so với hoạt động hết công suất, nó vẫn tiêu thụ điện. Nếu bạn không có ý định sử dụng thiết bị trong vài giờ hoặc lâu hơn, tắt nó ở công tắc tường hoặc rút phích cắm hoàn toàn sẽ hiệu quả hơn".

Một số thiết bị 'ngốn' điện ở chế độ chờ nhiều đến mức đáng ngạc nhiên. Ví dụ, các hộp giải mã truyền hình cáp có đầu ghi DVR có thể tiêu thụ 20 - 30 watt liên tục ngay cả khi không sử dụng, tương đương với việc để một bóng đèn sáng cả ngày.

Ngoài việc rút phích cắm, người tiêu dùng cũng có thể tìm các sản phẩm có nhãn Energy Star, sử dụng các chế độ 'Eco' (tiết kiệm) trên thiết bị, hoặc nâng cấp lên các loại ổ cắm và bóng đèn thông minh để tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng.