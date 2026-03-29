Người dùng đang bỏ phí cổng HDMI tốt nhất trên Smart TV?

Kiến Văn
29/03/2026 09:04 GMT+7

Khi kiểm tra mặt sau của Smart TV, người dùng có thể thấy nhiều cổng kết nối như USB, Ethernet và đồng trục (coaxial), nhưng HDMI là quan trọng nhất.

HDMI là cổng chính để kết nối Smart TV với các thiết bị như loa soundbar, set-top box, máy chơi game… Trong số các cổng HDMI, eARC (Enhanced Audio Return Channel) là một cổng đặc biệt mà người dùng không nên bỏ qua.

Đừng để cổng HDMI eARC trở nên vô ích

Cổng này thường được đánh dấu "eARC" và chủ yếu được sử dụng cho các thiết bị âm thanh như loa soundbar hoặc bộ thu AV. Tuy nhiên, ngay cả khi không sở hữu thiết bị âm thanh, việc sử dụng cổng HDMI eARC vẫn là một lựa chọn thông minh.

Được giới thiệu cùng với chuẩn HDMI 2.1, eARC cho phép truyền tải âm thanh không suy giảm và băng thông cao, bao gồm các định dạng âm thanh như Dolby Atmos và DTS:X. Ngoài ra, cổng eARC cũng hỗ trợ các tính năng của HDMI 2.1, cho phép xử lý video với độ phân giải lên đến 4K ở tần số quét 120 Hz, cùng các tính năng như VRR (Variable Refresh Rate) ALLM (Auto Low Latency Mode), hữu ích cho game thủ.

Cổng HDMI eARC hữu ích hơn những gì chúng ta nghĩ

Mặc dù một số TV có thể giới hạn cổng eARC ở chuẩn HDMI 2.0, nhiều mẫu TV hiện nay, như dòng Fire TV 4 của Amazon, dòng U68QG của Hisense và dòng Bravia 2 II của Sony, vẫn trang bị cổng eARC với khả năng HDMI 2.1. Để xác định cổng eARC có phải là cổng HDMI 2.1 duy nhất trên TV hay không, người dùng hãy tham khảo sách hướng dẫn sử dụng hoặc tìm kiếm trực tuyến theo tên model TV.

Hãy sử dụng HDMI eARC ngay cả khi nhà không có loa soundbar hay bộ thu AV

Nếu có loa soundbar hoặc bộ thu AV, hãy kết nối chúng với cổng HDMI eARC để tận dụng âm thanh chất lượng cao. Nếu không, người dùng vẫn có thể kết nối bất kỳ thiết bị HDMI nào vào cổng này. Nếu cổng eARC là cổng HDMI 2.1 duy nhất, hãy ưu tiên kết nối các thiết bị như máy chơi game (PS5, Xbox Series X) hoặc thiết bị phát trực tuyến (Apple TV 4K, Roku Ultra) để tận hưởng các tính năng bổ sung của HDMI 2.1.

Tóm lại, nếu TV chỉ có cổng HDMI 2.1 duy nhất là cổng eARC, đừng để nó không được sử dụng chỉ vì bản thân không có hệ thống âm thanh. Cả máy chơi game và thiết bị phát trực tuyến đều có thể hưởng lợi từ các tính năng mà cổng eARC/HDMI 2.1 cung cấp.

Cổng 'phát sáng' phía sau Smart TV có thể làm được những gì?

Nếu từng thắc mắc về lý do một trong các cổng ở mặt sau Smart TV của mình có thể phát sáng, đó chính là cổng xuất âm thanh kỹ thuật số quang học, hay TOSLINK.

HDMI loa soundbar cổng eARC Smart tv kết nối âm thanh
