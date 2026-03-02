Cổng 'phát sáng' phía sau Smart TV có thể làm được những gì?

TOSLINK là cổng sử dụng ánh sáng để truyền dữ liệu qua cáp quang, đó là lý do dẫn đến hiện tượng phát sáng của nó. Mặc dù HDMI ARC và eARC đã trở thành tiêu chuẩn kết nối Smart TV với loa, cổng âm thanh quang học vẫn có nhiều ứng dụng thú vị.

Nhiều người không hiểu hết vai trò của cổng TOSLINK phía sau Smart TV ẢNH: REDDIT

Kết nối với loa soundbar hoặc hệ thống âm thanh vòm

Nếu sở hữu loa soundbar hoặc hệ thống âm thanh vòm cũ không hỗ trợ HDMI, cổng âm thanh quang học sẽ là giải pháp thay thế lý tưởng. Ví dụ, một hệ thống âm thanh vòm cách nay hơn một thập kỷ không có đầu vào HDMI, nhưng lại có cổng âm thanh quang học. Nhờ đó, người dùng có thể kết nối Smart TV với hệ thống âm thanh vòm hiện đại và tận hưởng âm thanh sống động khi xem phim.

Ngoài ra, nếu muốn giữ lại các cổng HDMI cho các thiết bị khác như máy chơi game, cổng âm thanh quang học sẽ giúp người dùng kết nối với loa soundbar hoặc hệ thống âm thanh vòm mà không làm mất đi các cổng HDMI quý giá.

Cải thiện trải nghiệm âm thanh với tai nghe

Cổng âm thanh quang học cũng hữu ích cho những ai muốn xem phim bằng tai nghe. Giắc cắm tai nghe trên TV thường có công suất hạn chế và chất lượng không ổn định, trong khi tai nghe Bluetooth có thể gặp vấn đề về độ trễ. Tuy nhiên, kết nối tai nghe có dây với bộ khuếch đại tai nghe chuyên dụng thông qua cổng âm thanh quang học sẽ mang lại trải nghiệm nghe chất lượng cao mà không có độ trễ.

Sử dụng tai nghe với cổng âm thanh quang học sẽ cho trải nghiệm chất lượng cao ẢNH: energysistem

Ghi âm hoài cổ với máy ghi MiniDisc

Đối với những người yêu thích công nghệ âm thanh cổ điển, cổng âm thanh quang học cho phép kết nối với máy ghi MiniDisc, giúp ghi âm trực tiếp từ TV. Mặc dù có vẻ như việc ghi âm từ TV mà không có hình ảnh là không cần thiết, nhưng với một số người, đây là một tính năng hữu ích. Họ có thể ghi âm nhạc từ ứng dụng Apple Music trên Apple TV vào MiniDisc để nghe ngoại tuyến.

Hỗ trợ thiết bị truyền âm thanh trợ thính

Nếu sử dụng máy trợ thính, người dùng có thể mua các thiết bị truyền âm thanh trực tiếp từ TV đến máy trợ thính tương thích. Mặc dù một số thiết bị hỗ trợ HDMI, nhiều mẫu cũ không có tính năng này, lúc này, cổng âm thanh quang học sẽ là lựa chọn thay thế hiệu quả.

Sử dụng hệ thống âm thanh Hi-Fi

Trong trường hợp sở hữu hệ thống âm thanh Hi-Fi phòng khách, người dùng có thể sử dụng nó để phát âm thanh từ TV mà không cần đầu tư vào loa soundbar mới. Nhiều hệ thống Hi-Fi có cổng âm thanh quang học để kết nối dễ dàng với TV. Nếu hệ thống không có bộ chuyển đổi tín hiệu âm thanh kỹ thuật số (DAC) tích hợp, người dùng vẫn có thể sử dụng một DAC chuyên dụng để chuyển đổi tín hiệu.

Các hệ thống âm thanh Hi-Fi cũng có thể tận dụng cổng âm thanh quang học của Smart TV ẢNH: ARYLIC

Hiện tại, một số Smart TV không còn cổng âm thanh quang học, nhưng nếu vẫn có, bạn hãy tận dụng sức mạnh từ công nghệ này. Mặc dù cổng quang học không thể truyền tải các định dạng âm thanh vòm lossless mới nhất như Dolby TrueHD, nó vẫn tốt cho âm thanh stereo và nhiều tiêu chuẩn âm thanh vòm thông dụng khác.