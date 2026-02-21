Cổng Ethernet trên Smart TV không hoạt động như mọi người nghĩ

Tuy nhiên, trong không ít trường hợp, việc kết nối Smart TV với Wi-Fi lại cho kết quả tốt hơn. Nguyên nhân vì hầu hết Smart TV hiện nay đều được trang bị cổng Ethernet 10/100, tức tốc độ tối đa 100 Mbps. Trong khi đó, nhiều mẫu Smart TV đời mới lại hỗ trợ Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, thậm chí Wi-Fi 6E. Nếu kết nối mạng ổn định và router đủ mạnh, các chuẩn Wi-Fi này hoàn toàn có thể đạt tốc độ vượt 200 Mbps. Khi đó, kết nối không dây thực tế lại nhanh hơn đáng kể so với cổng Ethernet bị giới hạn 100 Mbps.

Nhiều người dùng Smart TV thường mặc định suy nghĩ "cắm dây luôn nhanh hơn" ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chẳng hạn, một số mẫu Smart TV cao cấp như LG C5 tích hợp Wi-Fi 6E, cho phép tốc độ đo được trong ứng dụng Netflix vượt xa mức 100 Mbps. Nếu chuyển sang dùng dây LAN mặc định, tốc độ tối đa sẽ dừng lại ở ngưỡng của chuẩn 10/100.

Mặc dù vậy, tốc độ của cổng LAN vẫn đủ để xem nội dung 4K trên các nền tảng phát trực tuyến, vốn thường chỉ yêu cầu tốc độ khoảng 25 Mbps. Với nhu cầu phổ biến như xem phim, YouTube hay truyền hình trực tuyến, mức băng thông 100 Mbps không phải vấn đề.

Vì sao không có cổng Gigabit trên Smart TV?

Nhiều khả năng nguyên nhân chính nằm ở vấn đề chi phí. Với yêu cầu băng thông hiện nay của dịch vụ phát trực tuyến, 100 Mbps đã đủ dùng. Việc tích hợp cổng Gigabit có thể làm tăng giá thành mà không mang lại khác biệt rõ rệt với phần lớn người dùng. Những nhà sản xuất lớn như LG, Samsung hay Hisense dường như chọn cách tối ưu chi phí thay vì chạy theo thông số cao nhất.

Kết nối Wi-Fi trên các mẫu Smart TV hiện đại cho băng thông vượt quá 200 Mbps ẢNH: NEXT TV

Dù vậy, điều đó không đồng nghĩa Ethernet trở nên vô nghĩa. Kết nối có dây vẫn nổi bật ở tính ổn định, ít bị nhiễu sóng và không phụ thuộc vào khoảng cách tới router. Trong những ngôi nhà có nhiều thiết bị dùng Wi-Fi hoặc tín hiệu không dây yếu, Ethernet vẫn là phương án đáng cân nhắc.

Ngược lại, nếu router đặt gần TV, mạng Wi-Fi mạnh và tốc độ đo được vượt 100 Mbps, sử dụng Wi-Fi có thể giúp khai thác tối đa băng thông đang có. Người dùng có thể tự kiểm tra bằng công cụ tích hợp trong ứng dụng Netflix trên TV.

Nhìn chung, nếu tốc độ mạng sử dụng vượt ngưỡng 100 Mbps, Wi-Fi có thể là lựa chọn hợp lý hơn. Còn nếu tốc độ thấp hơn hoặc mạng không ổn định, dây LAN vẫn là giải pháp an toàn. Thay vì mặc định "cắm dây luôn nhanh hơn", người dùng nên dựa vào cấu hình cụ thể của Smart TV và chất lượng mạng tại nhà để đưa ra quyết định phù hợp.