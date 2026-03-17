TV 144 Hz có thực sự mượt mà hơn 120 Hz?

Phong Đỗ
17/03/2026 21:16 GMT+7

Sự thật về TV 144 Hz và lý do vì sao tần số quét 120 Hz vẫn là 'ông vua' của hiện tại.

Trong vài năm trở lại đây, cuộc đua về tần số quét trên Smart TV đã bước sang một giai đoạn mới khi con số 144 Hz bắt đầu xuất hiện dày đặc. Tuy nhiên, liệu người dùng phổ thông có thực sự cần đến nâng cấp này hay đây chỉ là 'cuộc chơi' riêng của giới game thủ PC?

Mượt mà hơn, nhưng dành cho ai?

Về bản chất, tần số quét (Hz) càng cao thì hình ảnh chuyển động trên màn hình càng ít bị nhòe và hiện tượng giật lag càng giảm thiểu. Điều này đặc biệt quan trọng trong các cảnh phim hành động nhanh hoặc các trận đấu thể thao kịch tính. Thế nhưng, có một sự thật mà ít nhà sản xuất nhắc đến là hầu hết các bộ phim và chương trình truyền hình hiện nay chỉ dừng lại ở mức 24 - 60 khung hình/giây. Với mức này, một chiếc TV 120 Hz đã có thể xử lý tốt bằng cách nhân bản khung hình một cách hoàn hảo.

TV 144 Hz có thực sự mượt hơn 120 Hz? - Ảnh 1.

Nên lựa chọn TV 120 Hz thay vì 144 Hz

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BGR

Liệu có nâng tầm trải nghiệm cho các tín đồ Console?

Nếu là một người sở hữu máy chơi game PlayStation 5 hay Xbox Series X, chiếc TV 144 Hz đắt đỏ sẽ không giúp những màn chơi game của bạn mượt hơn. Cả hai hệ máy này hiện chỉ hỗ trợ tối đa 120 Hz. Do đó, dù thông số TV có 'khủng' đến đâu, nó cũng sẽ tự hạ xuống mức 120 Hz để tương thích với máy chơi game.

Vậy ai nên mua TV 144 Hz?

Câu trả là game thủ PC. Nếu đang sở hữu một dàn máy tính với card đồ họa mạnh mẽ (như RTX 4080 hay 5090) có khả năng xuất hình 144 FPS, thì TV 144 Hz mới thực sự phát huy sức mạnh. Lúc này, TV đóng vai trò như một màn hình gaming khổng lồ, mang lại trải nghiệm đắm chìm và phản hồi tức thì.

Nhìn chung, người tiêu dùng cần tỉnh táo trước các con số hào nhoáng trên thùng máy. Nếu mục đích chính là xem phim và chơi game trên Console, hãy ưu tiên chọn TV 120 Hz với tấm nền chất lượng cao (như OLED hay Mini-LED) thay vì chạy theo con số 144 Hz nhưng lại phải đánh đổi ở những khía cạnh quan trọng khác.

