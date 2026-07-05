Lộ danh sách 17 mẫu Galaxy sắp được 'lên đời' One UI 9

Gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc Samsung đang tiến hành những bước chuẩn bị cuối cùng cho ngày ra mắt chính thức của hệ điều hành One UI 9. Hãng vừa phát hành bản cập nhật ổn định One UI 8.5 dựa trên Android 16 cho Galaxy A26 vào tháng 5 vừa qua. Ngay sau đó, thông tin rò rỉ cho thấy Samsung đã bắt đầu bắt tay vào việc phát triển phiên bản One UI 9 dựa trên Android 17 cho mẫu smartphone tầm trung này.

One UI 9 sắp đổ bộ lên loạt thiết bị Galaxy ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMOBILE

Danh sách các thiết bị chuẩn bị đón bản cập nhật One UI 9

Tuy nhiên, Galaxy A26 không phải là thiết bị duy nhất nằm trong kế hoạch thử nghiệm nâng cấp lần này của hãng. Dữ liệu hệ thống đã hé lộ một danh sách dài các thiết bị Galaxy khác cũng đang được đưa vào quá trình thử nghiệm phần mềm mới, gồm:

Samsung Galaxy A26 Samsung Galaxy A36 Samsung Galaxy A37 Samsung Galaxy Z Flip7 Samsung Galaxy Z Flip7 FE Samsung Galaxy Z Fold6 Samsung Galaxy Z Flip6 Samsung Galaxy Z Fold5 Samsung Galaxy Z Flip5 Samsung Galaxy S23 FE Samsung Galaxy A15 4G Samsung Galaxy M34 Samsung Galaxy M15 Samsung Galaxy M35 Samsung Galaxy M56 Samsung Galaxy F34 Samsung Galaxy Tab Active5 Pro

Hiện tại, Samsung chỉ mới mở chương trình One UI 9 beta giới hạn cho dòng flagship Galaxy S26. Cho đến thời điểm này, dòng sản phẩm cao cấp trên đã nhận được tổng cộng ba bản cập nhật thử nghiệm One UI 9 beta. Thời gian phát hành bản thử nghiệm hoặc bản ổn định cho các thiết bị còn lại trong danh sách vẫn chưa được công bố cụ thể.

Dù vậy, nguồn tin khẳng định các mẫu điện thoại màn hình gập thế hệ mới sắp tới của Samsung chắc chắn sẽ được cài đặt sẵn phiên bản One UI 9 ngay khi xuất xưởng. Giới công nghệ đang đổ dồn sự chú ý vào các siêu phẩm màn hình gập mới này của hãng. Theo các tin đồn, những thiết bị này dự kiến sẽ được chính thức trình làng vào ngày 22.7 tại một sự kiện tổ chức ở London (Anh).

Danh sách rò rỉ trên cho thấy các dòng máy cũ và tầm trung như Galaxy Z Fold5, Z Flip5, S23 FE, Galaxy A, M, F hiện được thử nghiệm firmware tại Ấn Độ và châu Âu. Thậm chí mẫu máy tính bảng chuyên dụng Galaxy Tab Active5 Pro cũng xuất hiện mã bản dựng phần mềm mới trong đợt này. Đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy Samsung đang đẩy nhanh tốc độ tối ưu hóa hệ điều hành trên diện rộng.