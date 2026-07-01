Sự thật bất ngờ về Galaxy Z Fold8 vừa bị rò rỉ

Thời điểm ra mắt của dòng sản phẩm màn hình gập Samsung Galaxy Z Fold8 và Z Flip8 đang đến gần, khiến tần suất các thông tin rò rỉ ngày càng trở nên dày đặc. Mới đây, một nguồn tin uy tín đã bất ngờ hé lộ toàn bộ thông số kỹ thuật cốt lõi của siêu phẩm Galaxy Z Fold8.

Đáng chú ý, đây không phải là phiên bản kế nhiệm trực tiếp của Galaxy Z Fold7 ra mắt năm ngoái như nhiều người lầm tưởng. Thực chất, đây là mẫu máy tiêu chuẩn thay thế cho tên gọi 'Galaxy Fold Wide' đồn đoán trước đó, trong khi vị trí kế nhiệm thực sự của dòng Fold7 sẽ thuộc về phiên bản cao cấp Galaxy Z Fold8 Ultra.

Galaxy Z Fold8 sở hữu chip Snapdragon tối tân ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH GSMARENA

Galaxy Z Fold8 lộ diện những thông tin cốt lõi

Theo thông tin rò rỉ, Galaxy Z Fold8 sẽ sở hữu màn hình chính kích thước 7,6 inch với độ phân giải QHD+ cùng tỷ lệ khung hình 4:3. Đối với màn hình phụ phía ngoài, Samsung trang bị kích thước đường chéo 5,5 inch, đạt độ phân giải QHD+ và sử dụng tỷ lệ 16:10.

Về sức mạnh hiệu năng, thiết bị chắc chắn sẽ vận hành trên nền tảng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy tiên tiến. Cấu hình máy mạnh mẽ khi hỗ trợ bộ nhớ RAM lên đến 12 GB và dung lượng lưu trữ nội bộ tối đa chạm mốc 1 TB.

Báo cáo cũng chỉ ra hệ thống camera sau có phần khiêm tốn khi chỉ gồm ống kính chính 50 MP và ống kính góc siêu rộng 50 MP. Tuy nhiên, điểm gây bất ngờ lớn nằm ở kích thước khi máy đạt độ dày 9,7 mm lúc gập và 4,5 mm lúc mở, tức là dày hơn so với bản tiền nhiệm Z Fold7.

Bù lại cho thân máy dày, thiết bị sở hữu viên pin dung lượng lớn hơn đạt 4.800 mAh (hỗ trợ sạc nhanh 45W) và trọng lượng siêu nhẹ chỉ 201 gram. Hầu hết các thông số này đều trùng khớp với các tin đồn trước đó, sẵn sàng cho buổi công bố chính thức trong tháng 7 này.