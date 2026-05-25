Samsung sắp tung Galaxy Z Fold8 Ultra đón đầu iPhone Ultra

Phong Đỗ
25/05/2026 10:34 GMT+7

Samsung tung đòn hiểm với siêu phẩm Galaxy Z Fold8 Ultra ngay mùa hè này để chặn đầu iPhone Ultra.

Thị trường smartphone màn hình gập toàn cầu chuẩn bị bước vào giai đoạn khốc liệt nhất trong lịch sử. Theo báo cáo độc quyền từ chuyên trang công nghệ uy tín SamMobile, gã khổng lồ Samsung đang lên kế hoạch trình làng bộ ba điện thoại gập mới tại sự kiện Unpacked diễn ra vào mùa hè này. Đáng chú ý, để đối đầu với Apple, Samsung đã quyết định thay đổi hoàn toàn cách đặt tên sản phẩm để gắn thêm hậu tố 'Ultra' vào dòng máy chủ lực của hãng: Galaxy Z Fold8 Ultra.

Màn 'quay xe' phút chót vì 'nỗi sợ' mang tên Apple

Trước đó, giới thạo tin và các chuyên gia công nghệ đều cho rằng phiên bản kế nhiệm của Galaxy Z Fold7 sẽ mang tên Galaxy Z Fold8, còn một phiên bản màn hình rộng kiểu dáng hộ chiếu sẽ có tên là Z Fold Wide.

Tuy nhiên, cục diện đã thay đổi hoàn toàn khi Samsung xác nhận hai cái tên chính thức là Galaxy Z Fold8 (bản màn hình rộng) và Galaxy Z Fold8 Ultra (bản cao cấp nhất).

Các chuyên gia phân tích nhận định, quyết định này của Samsung mang tính chiến lược cao nhằm đối phó với chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên từ Apple. Nhiều nguồn tin rò rỉ cho biết 'táo khuyết' sẽ ra mắt chiếc điện thoại gập đầu tiên với tên gọi iPhone Ultra vào cuối năm nay. Bằng cách tung ra Z Fold8 Ultra ngay trong mùa hè, Samsung muốn thực hiện một đòn phủ đầu, tạo ra một vị thế đối trọng tương xứng về mặt thương hiệu và chặn đứng đường đi của đối thủ.

Cấu hình mạnh mẽ của Galaxy Z Fold8 Ultra

Không chỉ thay đổi cái tên trên giấy tờ, Galaxy Z Fold8 Ultra sẽ mang trên mình những thông số kỹ thuật mạnh mẽ nhất để xứng đáng với danh hiệu của nó.

Thiết bị được tiết lộ sẽ sở hữu viên pin dung lượng khủng lên tới 5.000 mAh (một bước nhảy vọt đối với dòng điện thoại gập vốn có không gian linh kiện hạn chế) và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh công suất 45W.

Chưa dừng lại ở đó, hệ thống camera của máy cũng được nâng cấp toàn diện với ống kính góc siêu rộng đạt độ phân giải 50 MP, hứa hẹn mang lại chất lượng ảnh chụp sắc nét không thua kém gì dòng Galaxy S Ultra huyền thoại.

Thành công rực rỡ về mặt doanh số của thế hệ gập năm ngoái chính là bệ phóng vững chắc để Samsung tự tin thực hiện cú đặt cược này. Trận chiến giữa Galaxy Z Fold8 Ultra và iPhone Ultra vào nửa cuối năm nay chắc chắn sẽ là chương hấp dẫn nhất của làng công nghệ thế giới.

