Samsung sắp khai tử dòng Galaxy Z Flip để nhường chỗ cho siêu phẩm mới?

Sự thống trị của những chiếc điện thoại gập vỏ sò thời thượng có thể sắp đi đến hồi kết. Một nguồn tin rò rỉ uy tín vừa tiết lộ kế hoạch đầy táo bạo của gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc: Khai tử hoàn toàn dòng Galaxy Z Flip để dọn đường cho một thế hệ siêu phẩm hoàn toàn mới.

Giới hạn đột phá và sự lặp lại nhàm chán của Galaxy Z Flip

Quay trở lại năm 2020, Samsung từng khiến giới công nghệ trầm trồ khi trình làng chiếc Galaxy Z Flip đầu tiên. Ở thời điểm đó, máy chỉ sở hữu một màn hình phụ siêu nhỏ ở mặt trước với các tính năng tương tác ở mức tối thiểu. Trải qua nhiều năm phát triển, thế hệ Galaxy Z Flip7 ra mắt mới đây được đánh giá là đã chạm tới đỉnh cao vật lý về diện tích màn hình ngoài.

Samsung sắp chấm dứt kỷ nguyên của điện thoại gập vỏ sò? ẢNH: SAMSUNG

Chính vì vậy, các nâng cấp trên Galaxy Z Flip8 sắp tới (dự kiến ra mắt cùng Fold8 và Fold 8 Wide tại sự kiện Unpacked vào tháng 7) được cho là sẽ hạn chế. Ngoài sự thay đổi về bộ vi xử lý và một vài tinh chỉnh nhỏ nhặt về ngoại hình, chiếc máy này gần như giữ nguyên khuôn mẫu của thế hệ tiền nhiệm.

Sự thiếu đột phá này đã dẫn đến một hệ quả tất yếu. Chuyên gia rò rỉ Setsuna Digital trên mạng xã hội Weibo vừa đưa ra một tuyên bố gây sốc: Galaxy Z Flip8 sẽ là chiếc điện thoại gập vỏ sò cuối cùng của Samsung. Kể từ năm 2027, dòng máy mang tính biểu tượng này sẽ chính thức bị ngừng sản xuất.

Chi phí leo thang và sự trỗi dậy của 'kẻ thay thế'

Lý do nào khiến Samsung từ bỏ 'con gà đẻ trứng vàng' của mình? Câu trả lời nằm ở bài toán kinh tế và thị hiếu người dùng.

Hiện tại, kiểu dáng gập vỏ sò đã đi vào ngõ cụt về mặt ý tưởng. Khi mở ra, nó chỉ là một chiếc điện thoại thanh thông thường; khi gập lại, nó là một khối vuông không có nhiều đột phá. Trong khi đó, chi phí linh kiện và sản xuất dòng máy này lại liên tục leo thang. Một thiết kế lặp đi lặp lại chắc chắn sẽ bị thị trường đào thải khi người dùng bắt đầu có xu hướng chuyển sang các dòng điện thoại gập dạng cuốn sách nhờ không gian hiển thị rộng lớn và trải nghiệm đa nhiệm vượt trội hơn hẳn.

Để đón đầu làn sóng này, Samsung được cho là sẽ bổ sung một chiến binh mới mang tên 'Wide Fold' vào danh mục sản phẩm của mình ngay trong năm nay. Với việc tin đồn khai tử dòng Flip xuất hiện ngày một dày đặc, giới phân tích nhận định phiên bản màn hình rộng (Wide Fold) này chính là quân bài chiến lược được dùng để thay thế hoàn toàn cho dòng máy gập vỏ sò trong tương lai. Mặc dù phía Samsung vẫn giữ im lặng và chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào, nhưng động thái này đang khiến người dùng mong chờ.