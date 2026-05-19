Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Samsung sắp khai tử dòng Galaxy Z Flip để nhường chỗ cho siêu phẩm mới?

Phong Đỗ
Phong Đỗ
19/05/2026 15:05 GMT+7

Rúng động tin đồn Samsung khai tử dòng Galaxy Z Flip, kỷ nguyên điện thoại gập vỏ sò chính thức kết thúc từ năm sau?

Sự thống trị của những chiếc điện thoại gập vỏ sò thời thượng có thể sắp đi đến hồi kết. Một nguồn tin rò rỉ uy tín vừa tiết lộ kế hoạch đầy táo bạo của gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc: Khai tử hoàn toàn dòng Galaxy Z Flip để dọn đường cho một thế hệ siêu phẩm hoàn toàn mới.

Giới hạn đột phá và sự lặp lại nhàm chán của Galaxy Z Flip

Quay trở lại năm 2020, Samsung từng khiến giới công nghệ trầm trồ khi trình làng chiếc Galaxy Z Flip đầu tiên. Ở thời điểm đó, máy chỉ sở hữu một màn hình phụ siêu nhỏ ở mặt trước với các tính năng tương tác ở mức tối thiểu. Trải qua nhiều năm phát triển, thế hệ Galaxy Z Flip7 ra mắt mới đây được đánh giá là đã chạm tới đỉnh cao vật lý về diện tích màn hình ngoài.

Samsung sắp khai tử dòng Galaxy Z Flip để nhường chỗ cho siêu phẩm mới? - Ảnh 1.

Samsung sắp chấm dứt kỷ nguyên của điện thoại gập vỏ sò?

ẢNH: SAMSUNG

Chính vì vậy, các nâng cấp trên Galaxy Z Flip8 sắp tới (dự kiến ra mắt cùng Fold8 và Fold 8 Wide tại sự kiện Unpacked vào tháng 7) được cho là sẽ hạn chế. Ngoài sự thay đổi về bộ vi xử lý và một vài tinh chỉnh nhỏ nhặt về ngoại hình, chiếc máy này gần như giữ nguyên khuôn mẫu của thế hệ tiền nhiệm.

Sự thiếu đột phá này đã dẫn đến một hệ quả tất yếu. Chuyên gia rò rỉ Setsuna Digital trên mạng xã hội Weibo vừa đưa ra một tuyên bố gây sốc: Galaxy Z Flip8 sẽ là chiếc điện thoại gập vỏ sò cuối cùng của Samsung. Kể từ năm 2027, dòng máy mang tính biểu tượng này sẽ chính thức bị ngừng sản xuất.

Chi phí leo thang và sự trỗi dậy của 'kẻ thay thế'

Lý do nào khiến Samsung từ bỏ 'con gà đẻ trứng vàng' của mình? Câu trả lời nằm ở bài toán kinh tế và thị hiếu người dùng.

Hiện tại, kiểu dáng gập vỏ sò đã đi vào ngõ cụt về mặt ý tưởng. Khi mở ra, nó chỉ là một chiếc điện thoại thanh thông thường; khi gập lại, nó là một khối vuông không có nhiều đột phá. Trong khi đó, chi phí linh kiện và sản xuất dòng máy này lại liên tục leo thang. Một thiết kế lặp đi lặp lại chắc chắn sẽ bị thị trường đào thải khi người dùng bắt đầu có xu hướng chuyển sang các dòng điện thoại gập dạng cuốn sách nhờ không gian hiển thị rộng lớn và trải nghiệm đa nhiệm vượt trội hơn hẳn.

Để đón đầu làn sóng này, Samsung được cho là sẽ bổ sung một chiến binh mới mang tên 'Wide Fold' vào danh mục sản phẩm của mình ngay trong năm nay. Với việc tin đồn khai tử dòng Flip xuất hiện ngày một dày đặc, giới phân tích nhận định phiên bản màn hình rộng (Wide Fold) này chính là quân bài chiến lược được dùng để thay thế hoàn toàn cho dòng máy gập vỏ sò trong tương lai. Mặc dù phía Samsung vẫn giữ im lặng và chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào, nhưng động thái này đang khiến người dùng mong chờ.

Tin liên quan

Apple hủy iPhone gập kiểu vỏ sò, bỏ cuộc chơi với Galaxy Z Flip

Apple hủy iPhone gập kiểu vỏ sò, bỏ cuộc chơi với Galaxy Z Flip

Bên cạnh chiếc iPhone gập dạng sách dự kiến ra mắt cùng iPhone 18 Pro và 18 Pro Max vào cuối năm nay, Apple cũng phát triển một mẫu iPhone gập kiểu vỏ sò.

Khám phá thêm chủ đề

Galaxy Z Samsung Wide Fold tin tức rò rỉ điện thoại gập vỏ sò Galaxy Z Flip
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận