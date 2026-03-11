Apple hủy iPhone gập kiểu vỏ sò, bỏ cuộc chơi với Galaxy Z Flip

Tuy nhiên, báo cáo mới từ PhoneArena cho biết Apple đã quyết định ngừng phát triển mẫu iPhone gập kiểu vỏ sò nhằm cạnh tranh với Galaxy Z Flip8 của Samsung. Lý do cho quyết định này bắt nguồn từ sự đồng thuận trong nội bộ Apple khi cho rằng, iPhone gập kiểu vỏ sò là không cần thiết.

Hình ảnh phác thảo ý tưởng về một chiếc iPhone gập kiểu vỏ sò tiềm năng ẢNH: Technizo Concept

Theo các nguồn tin, Apple cho rằng một chiếc iPhone gập kiểu vỏ sò sẽ không mang lại sự đổi mới và có thể làm giảm hiệu suất pin, màn hình và camera. Thay vì phát triển mẫu điện thoại này, công ty có thể sẽ chỉ sản xuất một chiếc iPhone truyền thống nhỏ hơn, phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng.

Liệu Apple bỏ lỡ cơ hội tiềm năng?

Apple được biết đến là công ty luôn cẩn trọng trong việc tham gia vào phân khúc điện thoại gập nhằm tránh những vấn đề như nếp gấp trên màn hình. Tuy nhiên, năm nay được xem là năm đầu tiên Apple bước chân vào thị trường điện thoại gập với mẫu sản phẩm gập dạng sách như Galaxy Z Fold để hướng đến phân khúc cao cấp. Sản phẩm này được định vị là mẫu cao cấp hơn cả iPhone 18 Pro Max.

Tuy nhiên, quyết định từ bỏ phát triển iPhone gập kiểu vỏ sò đang gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ. Nhiều người cho rằng một chiếc iPhone gập kiểu vỏ sò sẽ thu hút được sự quan tâm và giúp tăng doanh thu, tương tự như cách Samsung đã làm với Galaxy Z Flip7.

Mặc dù không phổ biến bằng Galaxy Z Fold7, nhưng doanh số Galaxy Z Flip7 vẫn ở mức cao, đặc biệt nhờ mức giá dễ chịu hơn. Nếu Apple 'phản đòn' Samsung bằng một iPhone dạng "Flip", sản phẩm hoàn toàn có thể nhận được sự quan tâm của nhiều người, những người đang dè dặt không dám chi tiêu cho một "iPhone Fold" có giá bán cao.