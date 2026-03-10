Apple ngầm thừa nhận giao diện Liquid Glass 'quá tệ'

Được áp dụng trên các nền tảng như iOS, iPadOS, watchOS, macOS và tvOS, Liquid Glass là ngôn ngữ thiết kế mới được kỳ vọng sẽ mang lại cảm giác năng động và tươi mới. Tuy nhiên, giao diện này đã bị chỉ trích vì hạn chế khả năng truy cập và làm cho phần mềm trở nên khó sử dụng.

iOS 26 đi kèm với một số quyết định thiết kế gây tranh cãi từ Apple ẢNH: APPLE

Có vẻ Apple đã lắng nghe những phản hồi từ người dùng khi hãng bắt đầu điều chỉnh thiết kế lại dành cho Liquid Glass. Trong bản beta 4 của iOS 26.4 vừa được phát hành, Apple đã bổ sung một cài đặt mới cho phép người dùng tắt một hiệu ứng Liquid Glass khác.

Theo đó, báo cáo từ 9to5Mac chỉ ra rằng nút bật tắt chức năng Reduce Bright Effects nằm trong phần cài đặt Accessibility sẽ giúp tắt nhiều hiệu ứng nhấp nháy trên giao diện iOS, đặc biệt là khi người dùng chọn thanh nhập văn bản, điều thường khiến văn bản bị biến mất trong giây lát.

Nếu bạn đang sử dụng phiên bản iOS 26.4 beta mới nhất, người dùng có thể tìm thấy nút chuyển đổi này trong menu Settings > Accessibility > Display & Text Size.

Bất chấp Liquid Glass bị phản ứng, nhiều đối thủ Apple vẫn 'ăn theo'

Được biết, kể từ khi ra mắt bản beta đầu tiên của iOS 26, người dùng đã liên tục phản ánh về các vấn đề liên quan đến Liquid Glass, dẫn đến việc Apple phải giảm độ trong suốt của các yếu tố hình ảnh này trước khi chính thức ra mắt vào tháng 9. Sự tiếp thu của Apple càng trở nên rõ ràng hơn trong iOS 26.1 khi công ty bổ sung tùy chọn tăng độ mờ và độ tương phản của Liquid Glass.

iOS 26.1 đã giới thiệu một tùy chọn để giảm độ sáng của Liquid Glass ẢNH: MACRUMORS

Mặc dù gặp phải nhiều chỉ trích, một số nhà sản xuất Android vẫn không ngần ngại sao chép thiết kế Liquid Glass. Giao diện Realme UI 7.0 đã giới thiệu thiết kế gọi là Light Glass Design, cung cấp các yếu tố hình ảnh trong suốt giống như kính. Tương tự, OriginOS 6 của Vivo cũng có nhiều điểm tương đồng với phần mềm của Apple, mặc dù công ty cho biết thiết kế của họ được lấy cảm hứng từ "dòng nước chảy".

Việc cung cấp thêm tùy chọn Liquid Glass cho người dùng là điều tích cực, cho thấy Apple đang dần lắng nghe phản hồi từ người tiêu dùng liên quan đến những thay đổi trong sản phẩm của hãng.