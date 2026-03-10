Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Apple ngầm thừa nhận giao diện Liquid Glass 'quá tệ'

Kiến Văn
Kiến Văn
10/03/2026 14:38 GMT+7

Giao diện Liquid Glass mà Apple triển khai lần đầu tiên vào mùa thu năm ngoái đã gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng người dùng.

Được áp dụng trên các nền tảng như iOS, iPadOS, watchOS, macOS và tvOS, Liquid Glass là ngôn ngữ thiết kế mới được kỳ vọng sẽ mang lại cảm giác năng động và tươi mới. Tuy nhiên, giao diện này đã bị chỉ trích vì hạn chế khả năng truy cập và làm cho phần mềm trở nên khó sử dụng.

Apple ngầm thừa nhận giao diện Liquid Glass 'quá tệ' - Ảnh 1.

iOS 26 đi kèm với một số quyết định thiết kế gây tranh cãi từ Apple

ẢNH: APPLE

Có vẻ Apple đã lắng nghe những phản hồi từ người dùng khi hãng bắt đầu điều chỉnh thiết kế lại dành cho Liquid Glass. Trong bản beta 4 của iOS 26.4 vừa được phát hành, Apple đã bổ sung một cài đặt mới cho phép người dùng tắt một hiệu ứng Liquid Glass khác.

Theo đó, báo cáo từ 9to5Mac chỉ ra rằng nút bật tắt chức năng Reduce Bright Effects nằm trong phần cài đặt Accessibility sẽ giúp tắt nhiều hiệu ứng nhấp nháy trên giao diện iOS, đặc biệt là khi người dùng chọn thanh nhập văn bản, điều thường khiến văn bản bị biến mất trong giây lát.

Nếu bạn đang sử dụng phiên bản iOS 26.4 beta mới nhất, người dùng có thể tìm thấy nút chuyển đổi này trong menu Settings > Accessibility > Display & Text Size.

Bất chấp Liquid Glass bị phản ứng, nhiều đối thủ Apple vẫn 'ăn theo'

Được biết, kể từ khi ra mắt bản beta đầu tiên của iOS 26, người dùng đã liên tục phản ánh về các vấn đề liên quan đến Liquid Glass, dẫn đến việc Apple phải giảm độ trong suốt của các yếu tố hình ảnh này trước khi chính thức ra mắt vào tháng 9. Sự tiếp thu của Apple càng trở nên rõ ràng hơn trong iOS 26.1 khi công ty bổ sung tùy chọn tăng độ mờ và độ tương phản của Liquid Glass.

Apple ngầm thừa nhận giao diện Liquid Glass 'quá tệ' - Ảnh 2.

iOS 26.1 đã giới thiệu một tùy chọn để giảm độ sáng của Liquid Glass

ẢNH: MACRUMORS

Mặc dù gặp phải nhiều chỉ trích, một số nhà sản xuất Android vẫn không ngần ngại sao chép thiết kế Liquid Glass. Giao diện Realme UI 7.0 đã giới thiệu thiết kế gọi là Light Glass Design, cung cấp các yếu tố hình ảnh trong suốt giống như kính. Tương tự, OriginOS 6 của Vivo cũng có nhiều điểm tương đồng với phần mềm của Apple, mặc dù công ty cho biết thiết kế của họ được lấy cảm hứng từ "dòng nước chảy".

Việc cung cấp thêm tùy chọn Liquid Glass cho người dùng là điều tích cực, cho thấy Apple đang dần lắng nghe phản hồi từ người tiêu dùng liên quan đến những thay đổi trong sản phẩm của hãng.

Tin liên quan

iOS 26.1 giúp giao diện Liquid Glass dễ đọc hơn

iOS 26.1 giúp giao diện Liquid Glass dễ đọc hơn

Apple sắp mang đến cho người dùng nhiều quyền kiểm soát hơn đối với giao diện Liquid Glass trong suốt quen thuộc trên iPhone và Mac.

Khám phá thêm chủ đề

Liquid Glass giao diện người dùng Apple iOS 26.4 bản cập nhật
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận