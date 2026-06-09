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iOS 27 ra mắt với hàng trăm nâng cấp bùng nổ

Phong Đỗ
Phong Đỗ
09/06/2026 10:40 GMT+7

iOS 27 ra mắt với tốc độ đột phá, đổi mới thiết kế và bước đi chấn động xóa bỏ ranh giới với Android.

Tại Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu (WWDC) năm nay, Apple đã chính thức trình làng iOS 27, mở ra một chương mới cho hệ điều hành iPhone với hàng loạt nâng cấp toàn diện từ hiệu năng, giao diện cho đến những tính năng AI (trí tuệ nhân tạo) đột phá. Đây được xem là bộ sưu tập khổng lồ của những cải tiến và tinh chỉnh mạnh mẽ nhất, hứa hẹn thay đổi hoàn toàn trải nghiệm hằng ngày của người dùng.

Hệ điều hành iOS 27 mới có gì đáng trải nghiệm?

Tâm điểm của iOS 27 nằm ở sự 'lột xác' về tốc độ xử lý nhờ những tối ưu hóa sâu trong hệ thống và các bản sửa lỗi. Apple tự tin tuyên bố tốc độ mở ứng dụng trên phiên bản mới sẽ nhanh hơn 30%, trong khi khả năng truyền tải dữ liệu qua AirDrop được tăng tốc lên tới 80%. Riêng đối với ứng dụng Ảnh (Photos), tốc độ tải các nội dung mới chụp ghi nhận mức tăng ấn tượng đến 70%. Đặc biệt, nhờ tính năng quản lý CPU mới (CPU scheduler), các dòng iPhone đời cũ khi nâng cấp lên iOS 27 sẽ trở nên nhạy bén và mượt mà hơn. Apple cũng xác nhận tin vui khi toàn bộ thiết bị đang chạy iOS 26, với các mẫu từ iPhone 11 và iPhone SE thế hệ 2 trở về sau, đều được hỗ trợ lên đời phiên bản mới này.

Chính thức lộ diện iOS 27 với hàng trăm nâng cấp bùng nổ - Ảnh 1.

Tốc độ của iOS 27 được Apple nâng cấp đáng kể

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH 9TO5MAC

Song song với hiệu năng, ngôn ngữ thiết kế 'Liquid Glass' cũng nhận được những tinh chỉnh đáng giá. Các biểu tượng ứng dụng giờ đây được thiết kế lại để trở nên sắc nét, định hình rõ ràng hơn với các lớp khúc xạ bổ sung, đồng thời loại bỏ hoàn toàn hiệu ứng lấp lánh khi di chuyển máy từng có trên iOS 26. Giao diện mới còn tích hợp một thanh trượt cho phép người dùng tự do điều chỉnh độ trong suốt theo ý thích. Đáng chú ý, Apple đã bổ sung tùy chọn kích thước widget siêu lớn hoàn toàn mới (cỡ 4x6) trên màn hình chính và chế độ xem hôm nay, mang lại không gian hiển thị thông tin cực kỳ rộng rãi.

Chính thức lộ diện iOS 27 với hàng trăm nâng cấp bùng nổ - Ảnh 2.

iOS 27 sẽ có widget kích cỡ lớn hơn

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH 9TO5MAC

Bên cạnh đó, Apple cũng giải quyết những điểm nghẽn về trải nghiệm người dùng. Cài đặt âm lượng hệ thống giờ đây đã được tách biệt độc lập, cho phép người dùng tùy chỉnh mức âm thanh cho báo thức, hẹn giờ hoặc các thông báo hệ thống như tiếng gõ phím, tiếng màn trập camera mà không làm ảnh hưởng đến âm lượng nhạc chuông cuộc gọi. Khu vực cài đặt AirPods cũng được đại tu với giao diện menu trực quan, đi kèm các biểu tượng dễ nhận diện và bổ sung tính năng tùy chỉnh EQ (Custom EQ).

Hệ thống tìm kiếm Spotlight và ứng dụng Mail được xây dựng lại cốt lõi, tự động lập chỉ mục bối cảnh thiết bị để trả về kết quả chính xác hơn. Đối với ứng dụng Ảnh, một bước đi bất ngờ đã xuất hiện khi Album chia sẻ iCloud chính thức hỗ trợ chia sẻ dữ liệu ở độ phân giải đầy đủ với các thiết bị Android và Windows. Ngoài ra, ứng dụng Sức khỏe cũng được bổ sung các tính năng theo dõi chuyên sâu về giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh.

Một chi tiết chấn động khiến giới công nghệ đứng ngồi không yên chính là việc Apple vô tình để lộ các đoạn mã tối mật trong bản iOS 27 Developer Beta 1. Các nhà phát triển đã tìm thấy các tham chiếu đặc biệt như "foldState" (trạng thái gập), "angleDegrees" (số góc độ) và lệnh kiểm tra tổng số màn hình tích hợp. Đây là minh chứng rõ ràng cho thấy iOS 27 đã sẵn sàng để hỗ trợ cho chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên với tên gọi iPhone Ultra dự kiến ra mắt vào mùa thu năm nay, đi kèm các tính năng đa nhiệm song song và giao diện tối ưu như iPad. Trong số hàng trăm cải tiến nhỏ khác, người dùng Việt Nam cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ lớn khi hệ thống bổ sung bàn phím VNI cùng tính năng vuốt QuickPath và gợi ý từ ngữ thông minh.

Chính thức lộ diện iOS 27 với hàng trăm nâng cấp bùng nổ - Ảnh 3.

iOS 27 vén màn về điện thoại iPhone màn hình gập đầu tiên

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH 9TO5MAC

Có thể thấy, iOS 27 không chỉ đơn thuần là một bản cập nhật tối ưu hóa hiệu năng và tinh chỉnh giao diện người dùng thường niên. Với việc tích hợp sâu công nghệ trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence thế hệ mới, mở rộng kết nối với các nền tảng đối thủ và đặc biệt là dọn đường cho kỷ nguyên thiết bị màn hình gập, iOS 27 chính là bước đệm chiến lược khẳng định tầm nhìn công nghệ dài hạn của Apple trong tương lai.

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