Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Danh sách iPhone được nâng cấp lên iOS 27 gây bất ngờ lớn

Kiến Văn
Kiến Văn
09/06/2026 08:38 GMT+7

iOS 27 sẽ được phát hành chính thức vào mùa thu năm nay, mang theo nhiều tính năng mới và tiếp tục hỗ trợ hàng loạt mẫu iPhone cũ.

Tại Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu - WWDC 2026 do Apple tổ chức, công ty đã chính thức giới thiệu phiên bản iOS 27. Nhiều người dùng dòng iPhone 11 có thể thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng thiết bị của họ sẽ được cập nhật sau khi có nhiều tin đồn cho biết dòng sản phẩm này sẽ bị loại khỏi danh sách hỗ trợ phần mềm trong năm nay.

Danh sách iPhone được nâng cấp lên iOS 27 gây bất ngờ lớn - Ảnh 1.

Không có mẫu iPhone chạy iOS 26 nào 'bị bỏ lại phía sau' trong đợt nâng cấp lên iOS 27

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECH REPUBLIC

Trong bài phát biểu chính, Apple khẳng định không có mẫu iPhone nào đang chạy iOS 26 bị loại khỏi danh sách hỗ trợ iOS 27. Điều đó đồng nghĩa với việc tổng cộng 29 mẫu iPhone sẽ nhận được bản cập nhật iOS 27, đánh dấu một cột mốc quan trọng.

Danh sách các mẫu iPhone hỗ trợ iOS 27 bao gồm:

  • iPhone SE (thế hệ thứ 2 trở lên)
  • iPhone 11/11 Pro/ 11 Pro Max
  • iPhone 12 mini/12/12 Pro/12 Pro Max
  • iPhone 13 mini/13/13 Pro/13 Pro Max
  • iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max
  • iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
  • iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max
  • iPhone 17/17 Pro/17 Pro Max
  • iPhone Air, iPhone 16e, iPhone 17e

Không phải mọi iPhone đều hưởng tính năng AI của iOS 27

Tuy nhiên, được cập nhật iOS 27 không đồng nghĩa với việc người dùng sẽ nhận được tất cả các tính năng mới. Theo Apple, các thiết bị cũ hơn sẽ nhận được bản cập nhật phần mềm nhưng sẽ không có một số tính năng AI (trí tuệ nhân tạo), do nhiều quy trình của Apple Intelligence và Siri AI yêu cầu các chip mới và mạnh mẽ hơn.

Các tính năng AI như Dọn dẹp và Dịch trực tiếp sẽ chỉ khả dụng trên iPhone 15 Pro trở lên. Đặc biệt, trợ lý giọng nói mới được Apple công bố Siri AI cũng có danh sách tương thích ngắn hơn. Để trải nghiệm đầy đủ các tính năng AI, người dùng cần sở hữu một trong các mẫu sau: iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 17, iPhone 17 Pro hoặc iPhone 17 Pro Max.

Lưu ý rằng Siri AI sẽ không khả dụng tại Liên minh châu Âu hoặc Trung Quốc khi ra mắt do những bất đồng về quy định hiện hành. Dự kiến, iOS 27 sẽ được phát hành cho tất cả mẫu máy tương thích vào tháng 9 năm nay.

Tin liên quan

iOS 27 mang tính năng cũ của Android lên iPhone

iOS 27 mang tính năng cũ của Android lên iPhone

Apple đang chuẩn bị giới thiệu một tính năng mới trong phiên bản iOS 27 nhằm cải thiện trải nghiệm ăn uống cùng bạn bè.

Khám phá thêm chủ đề

iOS 27 bản cập nhật Apple Siri AI IPhone 11
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận