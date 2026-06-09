Danh sách iPhone được nâng cấp lên iOS 27 gây bất ngờ lớn

Tại Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu - WWDC 2026 do Apple tổ chức, công ty đã chính thức giới thiệu phiên bản iOS 27. Nhiều người dùng dòng iPhone 11 có thể thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng thiết bị của họ sẽ được cập nhật sau khi có nhiều tin đồn cho biết dòng sản phẩm này sẽ bị loại khỏi danh sách hỗ trợ phần mềm trong năm nay.

Không có mẫu iPhone chạy iOS 26 nào 'bị bỏ lại phía sau' trong đợt nâng cấp lên iOS 27 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECH REPUBLIC

Trong bài phát biểu chính, Apple khẳng định không có mẫu iPhone nào đang chạy iOS 26 bị loại khỏi danh sách hỗ trợ iOS 27. Điều đó đồng nghĩa với việc tổng cộng 29 mẫu iPhone sẽ nhận được bản cập nhật iOS 27, đánh dấu một cột mốc quan trọng.

Danh sách các mẫu iPhone hỗ trợ iOS 27 bao gồm:

iPhone SE (thế hệ thứ 2 trở lên)

iPhone 11/11 Pro/ 11 Pro Max

iPhone 12 mini/12/12 Pro/12 Pro Max

iPhone 13 mini/13/13 Pro/13 Pro Max

iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max

iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max

iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max

iPhone 17/17 Pro/17 Pro Max

iPhone Air, iPhone 16e, iPhone 17e

Không phải mọi iPhone đều hưởng tính năng AI của iOS 27

Tuy nhiên, được cập nhật iOS 27 không đồng nghĩa với việc người dùng sẽ nhận được tất cả các tính năng mới. Theo Apple, các thiết bị cũ hơn sẽ nhận được bản cập nhật phần mềm nhưng sẽ không có một số tính năng AI (trí tuệ nhân tạo), do nhiều quy trình của Apple Intelligence và Siri AI yêu cầu các chip mới và mạnh mẽ hơn.

Các tính năng AI như Dọn dẹp và Dịch trực tiếp sẽ chỉ khả dụng trên iPhone 15 Pro trở lên. Đặc biệt, trợ lý giọng nói mới được Apple công bố Siri AI cũng có danh sách tương thích ngắn hơn. Để trải nghiệm đầy đủ các tính năng AI, người dùng cần sở hữu một trong các mẫu sau: iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 17, iPhone 17 Pro hoặc iPhone 17 Pro Max.

Lưu ý rằng Siri AI sẽ không khả dụng tại Liên minh châu Âu hoặc Trung Quốc khi ra mắt do những bất đồng về quy định hiện hành. Dự kiến, iOS 27 sẽ được phát hành cho tất cả mẫu máy tương thích vào tháng 9 năm nay.