Điện thoại Samsung dùng được bao lâu trước khi cần thay mới?

Mặc dù Samsung cam kết hỗ trợ phần mềm lên đến 7 năm cho các thiết bị Galaxy mới nhất, thực tế cho thấy nhiều người dùng thường chỉ giữ điện thoại của họ chưa đến 4 năm, khiến chính sách hỗ trợ phần mềm của Samsung có thể không mang lại nhiều ý nghĩa thực tiễn.

Nhiều người có thể sử dụng điện thoại Samsung lên đến hơn 10 năm ẢNH: REUTERS

Nhiều người dùng đã chia sẻ rằng một số mẫu điện thoại Galaxy, như Galaxy S8, vẫn hoạt động tốt sau hơn 5 năm sử dụng. Đặc biệt, có người đã giữ chiếc Galaxy S7 trong đúng 7 năm và khẳng định rằng thiết bị vẫn hoạt động ổn định, chỉ cần thay pin do dung lượng giảm và chấp nhận với hệ điều hành lỗi thời. Thậm chí, một số điện thoại Samsung sản xuất từ năm 2013 vẫn tiếp tục hoạt động tốt sau hơn 10 năm. Đó là những con số thật ấn tượng, nhất là khi tuổi thọ trung bình của các điện thoại cao cấp thường chỉ khoảng 4 - 5 năm.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mỗi người dùng có thói quen và kỳ vọng khác nhau. Một số người có thể chấp nhận việc giảm tốc độ và dung lượng pin sau 5 năm sử dụng, trong khi những người khác sẽ tìm cách thay thế ngay khi thiết bị gặp khó khăn trong các tác vụ hằng ngày.

Tuổi thọ trung bình điện thoại Samsung

Là nhà sản xuất điện thoại Android lớn nhất, Samsung tự sản xuất các linh kiện như màn hình, chip nhớ và bộ xử lý Exynos giúp công ty kiểm soát chuỗi cung ứng tốt hơn so với các đối thủ, đồng thời đảm bảo chất lượng sản phẩm, từ phần cứng đến phần mềm. Giao diện người dùng One UI cũng được đánh giá cao về tính nhất quán trên nhiều thiết bị.

Vì sao Apple, Samsung chưa mặn mà với pin silicon-carbon?

Mặc dù nổi tiếng về độ tin cậy, không có nhà sản xuất nào hoàn hảo. Một số điện thoại Galaxy đã gặp phải lỗi màn hình, dẫn đến hiện tượng xuất hiện các đường màu hồng hoặc xanh lá cây. Để khắc phục, Samsung đã triển khai chương trình dịch vụ cho người dùng bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, trong hầu hết trường hợp, người dùng có thể kỳ vọng điện thoại Galaxy của mình hoạt động tốt trong khoảng từ 3 đến 5 năm. Mặc dù vậy, thời gian sử dụng thực tế có thể khác nhau, với một số người cho biết thiết bị hoạt động được 7 năm, trong khi những người khác gặp sự cố vào khoảng năm thứ ba. Với sự chăm sóc đúng cách và may mắn không gặp phải lỗi phần cứng sớm, người dùng hoàn toàn có thể giữ một chiếc Galaxy hoạt động tốt trong nửa thập kỷ.

Cách kéo dài tuổi thọ pin điện thoại Samsung

Mặc dù nhiều người dùng tin rằng điện thoại Galaxy có thể sử dụng lâu dài, thói quen dùng và cách chăm sóc thiết bị đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định tuổi thọ thực tế. Để bảo vệ thiết bị, người dùng nên đầu tư vào miếng dán màn hình và ốp lưng chất lượng. Việc vệ sinh các cổng kết nối thường xuyên cũng cần thiết để tránh bụi bẩn gây ra vấn đề về sạc.

Samsung ngày càng cải thiện khả năng hỗ trợ phần mềm cho điện thoại ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMOBILE

Ngoài việc cập nhật hệ điều hành thường xuyên, người dùng nên gỡ bỏ các ứng dụng không sử dụng và khởi động lại máy định kỳ. Đặc biệt, để kéo dài tuổi thọ pin, hãy giữ pin ở mức từ 20% đến 80% và tắt tính năng màn hình luôn bật vì nó có thể tiêu hao pin đáng kể. Những thói quen này sẽ giúp điện thoại Galaxy đạt được thời gian sử dụng 7 năm trước khi cần thay mới.