Dung lượng pin iPhone 18 Pro chỉ tăng 'nhỏ giọt'?

Theo PhoneArena, Apple đang gặp khó khăn trong việc cải tiến công nghệ pin cho các mẫu điện thoại mới khi vẫn phải sử dụng những viên pin có dung lượng nhỏ hơn. Mặc dù có những kỳ vọng cho biết iPhone 18 Pro sẽ đánh dấu sự thay đổi trong lĩnh vực này, tin đồn mới nhất cho thấy điều đó có thể không xảy ra.

Pin iPhone 18 Pro tăng thêm khoảng 2% so với tiền nhiệm ẢNH: REUTERS

Nguồn rò rỉ nổi tiếng Digital Chat Station trên Weibo vừa cho biết, Apple có thể sẽ cung cấp iPhone 18 Pro với hai phiên bản dung lượng pin khác nhau cho thị trường Mỹ và Trung Quốc. Cụ thể, phiên bản dành cho thị trường Mỹ sẽ có pin 4.288 mAh, trong khi phiên bản cho thị trường Trung Quốc chỉ có pin 4.056 mAh. Giống như iPhone 17 Pro và 17 Pro Max, phiên bản Mỹ sẽ không có khe cắm SIM vật lý giúp tạo thêm không gian cho viên pin lớn hơn.

Thời lượng pin iPhone 18 Pro liệu có cải thiện?

Mặc dù iPhone 18 Pro sở hữu pin lớn hơn so với iPhone 17 Pro, nhưng sự khác biệt là không đáng kể. Phiên bản eSIM của iPhone 17 Pro có dung lượng pin 4.252 mAh, có nghĩa chỉ thấp hơn 36 mAh so với mức pin dự kiến của iPhone 18 Pro. Đối với phiên bản sử dụng SIM vật lý không bán tại Mỹ, dung lượng pin sẽ được nâng cấp thêm 68 mAh so với mức 3.988 mAh của năm ngoái.

Tuy nhiên, dung lượng pin không phải là yếu tố duy nhất quyết định thời gian sử dụng điện thoại giữa các lần sạc. Chip A20 Pro bên trong iPhone 18 Pro dự kiến sẽ là một trong những chip đầu tiên được sản xuất trên tiến trình 2nm giúp mang lại hiệu suất tốt hơn. Trong các thử nghiệm trước đó, iPhone 17 Pro đã cho thấy khả năng sử dụng cả ngày với mức sử dụng thông thường. Nếu không có thay đổi lớn từ iOS 27, iPhone 18 Pro có thể sẽ đạt được kết quả tương tự.

Dù vậy, Apple vẫn chưa thể theo kịp các đối thủ Android trên thị trường khi không chọn sử dụng viên pin có dung lượng lớn như 6.400 mAh trên OnePlus 15 hay 6.800 mAh trên Xiaomi 17 Ultra. Đây là điều khiến nhiều người dùng cảm thấy thất vọng và hy vọng Apple sẽ có những cải tiến tích cực hơn trong tương lai gần.