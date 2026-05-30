iPhone 18 Pro lộ ảnh mô phỏng với màu 'kinh điển' trở lại

Thông tin về iPhone 18 Pro đã không còn là bí mật khi nhiều chi tiết thiết kế của mẫu điện thoại này đã dần được tiết lộ trước thời điểm ra mắt chính thức khoảng hơn ba tháng nữa.

Bốn lựa chọn màu sắc được cho là của iPhone 18 Pro ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Các nguồn tin chỉ ra rằng, cả hai phiên bản iPhone 18 Pro sẽ có thiết kế tương tự như iPhone 17 Pro, tuy nhiên sẽ có sự thay đổi đáng kể về màu sắc trên chúng. Trong khi màu cam nổi bật trên iPhone 17 Pro sẽ không còn xuất hiện, Apple sẽ mang trở lại một trong những màu sắc kinh điển của hãng: đen.

Mới đây, một số hình ảnh mô phỏng của iPhone 18 Pro đã bị rò rỉ, cho phép người dùng hình dung rõ hơn về phiên bản cuối cùng dự kiến ra mắt vào tháng 9 tới. Thường được gọi là "mô hình thử nghiệm", đây là những hình ảnh có chất lượng chế tạo cao và gần như không thể phân biệt với sản phẩm thực tế.

Thông tin rò rỉ đến từ Sonny Dickson - một người nổi tiếng trong việc tiết lộ các bản thiết kế thử nghiệm trên X. Dickson thậm chí tuyên bố rằng các mô hình cuối cùng thường giống hệt với những gì anh chia sẻ.

Các bản mô phỏng cho thấy thiết kế của iPhone 18 Pro vẫn giữ nguyên với vỏ nhôm nguyên khối và tấm kính hình chữ nhật cho sạc không dây. Cụm camera lớn vẫn trải rộng toàn bộ chiều ngang của thiết bị, trong khi cụm Dynamic Island được cải tiến với kích thước nhỏ hơn.

Đối với màu sắc, iPhone 18 Pro sẽ có bốn tùy chọn: xanh lam nhạt, đen, bạc và màu đỏ anh đào mới. Mặc dù không nổi bật như màu cam, nhưng bảng màu này được đánh giá là phong phú hơn.

Màu đen vẫn là lựa chọn cổ điển được nhiều người ưa chuộng nhưng đã bị loại bỏ trên mẫu tiền nhiệm, trong khi màu xanh lam được cho là bắt mắt hơn so với phiên bản trên iPhone 17 Pro. Dĩ nhiên, với những ai muốn chứng minh đang sở hữu iPhone cao cấp mới nhất, màu đỏ anh đào chính là lựa chọn.