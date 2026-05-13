iOS 27 hé lộ tính năng camera mới

Apple gần đây mang đến những nâng cấp đáng kể cho phần cứng camera trên dòng iPhone, bắt đầu với cảm biến 48 MP và ống kính tele. Đặc biệt, vào cuối năm nay, công ty sẽ giới thiệu công nghệ khẩu độ thay đổi trên iPhone 18, đánh dấu một bước tiến lớn trong lĩnh vực nhiếp ảnh di động.

Người dùng iPhone sẽ thích thú với các cải tiến trong ứng dụng camera trên iOS 27

Tuy nhiên, những cải tiến phần cứng này sẽ không thể phát huy hết tác dụng nếu không có sự hỗ trợ từ phần mềm. Theo báo cáo mới nhất từ Bloomberg, iOS 27 sẽ mang đến những thay đổi quan trọng cho ứng dụng Camera nhằm đáp ứng nhu cầu của cả người dùng thông thường lẫn chuyên nghiệp.

Camera trên iPhone với AI thông minh hơn

Cụ thể, ứng dụng Camera trên iOS 27 sẽ cho phép người dùng tùy chỉnh nhiều cài đặt như kiểu ảnh, độ phân giải, đèn flash, độ phơi sáng, hẹn giờ và độ sâu trường ảnh. Thay đổi này sẽ mang lại tính linh hoạt cao hơn cho người dùng. Ngoài ra, các nút điều khiển camera, hay còn gọi là widget, sẽ có thể được sắp xếp theo bất kỳ thứ tự nào ở đầu giao diện Camera, từ đó giúp người dùng dễ dàng truy cập nhanh chóng.

Khi ứng dụng Camera đang mở, người dùng có thể chọn các tiện ích từ khay tiện ích trong suốt, được phân loại thành các danh mục cơ bản, thủ công và cài đặt. Mặc dù bố cục cho đèn flash, ảnh động Live Photos và chế độ ban đêm vẫn giữ nguyên, nhưng giao diện tùy chỉnh sẽ được nâng cấp để phục vụ tốt hơn cho đối tượng người dùng chuyên nghiệp.

Những thay đổi trong iOS 27 hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm chụp ảnh tốt hơn trên iPhone, đặc biệt khi Apple dự kiến sẽ lần đầu tiên giới thiệu công nghệ khẩu độ thay đổi cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Tuy nhiên, báo cáo không đề cập đến khả năng điều chỉnh thủ công giá trị khẩu độ tùy thuộc vào ánh sáng xung quanh. Nếu điều này được thực hiện, những chiếc iPhone mới có thể trở thành tiêu chuẩn cho nhiếp ảnh và quay phim chuyên nghiệp mà không cần đến bất kỳ phụ kiện bổ sung nào.