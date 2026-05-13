Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

iOS 27 hé lộ tính năng camera mới

Kiến Văn
Kiến Văn
13/05/2026 21:13 GMT+7

iOS 27 được đồn đoán sẽ mang đến thay đổi lớn cho camera iPhone khi Apple bắt đầu tích hợp AI trực tiếp vào trải nghiệm chụp ảnh và quay video.

Apple gần đây mang đến những nâng cấp đáng kể cho phần cứng camera trên dòng iPhone, bắt đầu với cảm biến 48 MP và ống kính tele. Đặc biệt, vào cuối năm nay, công ty sẽ giới thiệu công nghệ khẩu độ thay đổi trên iPhone 18, đánh dấu một bước tiến lớn trong lĩnh vực nhiếp ảnh di động.

iOS 27 hé lộ tính năng camera mới, người dùng iPhone sẽ thích mê - Ảnh 1.

Người dùng iPhone sẽ thích thú với các cải tiến trong ứng dụng camera trên iOS 27

ẢNH: THE VERGE

Tuy nhiên, những cải tiến phần cứng này sẽ không thể phát huy hết tác dụng nếu không có sự hỗ trợ từ phần mềm. Theo báo cáo mới nhất từ Bloomberg, iOS 27 sẽ mang đến những thay đổi quan trọng cho ứng dụng Camera nhằm đáp ứng nhu cầu của cả người dùng thông thường lẫn chuyên nghiệp.

Camera trên iPhone với AI thông minh hơn

Cụ thể, ứng dụng Camera trên iOS 27 sẽ cho phép người dùng tùy chỉnh nhiều cài đặt như kiểu ảnh, độ phân giải, đèn flash, độ phơi sáng, hẹn giờ và độ sâu trường ảnh. Thay đổi này sẽ mang lại tính linh hoạt cao hơn cho người dùng. Ngoài ra, các nút điều khiển camera, hay còn gọi là widget, sẽ có thể được sắp xếp theo bất kỳ thứ tự nào ở đầu giao diện Camera, từ đó giúp người dùng dễ dàng truy cập nhanh chóng.

Trải nghiệm những tính năng camera cao cấp nhất trên Samsung Galaxy S26 Ultra: Zoom mượt, rung lắc không là vấn đề

Khi ứng dụng Camera đang mở, người dùng có thể chọn các tiện ích từ khay tiện ích trong suốt, được phân loại thành các danh mục cơ bản, thủ công và cài đặt. Mặc dù bố cục cho đèn flash, ảnh động Live Photos và chế độ ban đêm vẫn giữ nguyên, nhưng giao diện tùy chỉnh sẽ được nâng cấp để phục vụ tốt hơn cho đối tượng người dùng chuyên nghiệp.

Những thay đổi trong iOS 27 hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm chụp ảnh tốt hơn trên iPhone, đặc biệt khi Apple dự kiến sẽ lần đầu tiên giới thiệu công nghệ khẩu độ thay đổi cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Tuy nhiên, báo cáo không đề cập đến khả năng điều chỉnh thủ công giá trị khẩu độ tùy thuộc vào ánh sáng xung quanh. Nếu điều này được thực hiện, những chiếc iPhone mới có thể trở thành tiêu chuẩn cho nhiếp ảnh và quay phim chuyên nghiệp mà không cần đến bất kỳ phụ kiện bổ sung nào.

Tin liên quan

iOS 27 sẽ khiến mọi người dùng iPhone theo cách hoàn toàn mới

iOS 27 sẽ khiến mọi người dùng iPhone theo cách hoàn toàn mới

Apple đang chuẩn bị cho một bước tiến mới trong việc thay đổi cách người dùng tương tác với iPhone thông qua bản cập nhật iOS 27.

Khám phá thêm chủ đề

Iphone camera nhiếp ảnh di động iOS 27 Apple
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận