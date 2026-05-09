iPhone 18 Pro lộ nâng cấp màn hình đắt giá

Theo báo cáo từ ấn phẩm Hàn Quốc The Elec, iPhone 18 Pro sẽ được trang bị công nghệ màn hình LTPO+ mới mẻ. Điều thú vị, chính Samsung là nhà cung cấp tấm nền màn hình này cho Apple.

Trước đó, iPhone 13 Pro và 13 Pro Max ra mắt năm 2021 đã trở thành những mẫu điện thoại đầu tiên của Apple sử dụng công nghệ tấm nền oxit đa tinh thể nhiệt độ thấp (LTPO). Công nghệ này cho phép điều chỉnh tốc độ làm mới, từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Đối với iPhone 18 Pro và 18 Pro Max, Apple dự kiến sẽ nâng cấp lên công nghệ LTPO+, một phiên bản cao cấp hơn.

Màn hình AMOLED truyền thống sử dụng silicon đa tinh thể nhiệt độ thấp (LTPS) cho tất cả các bóng bán dẫn màng mỏng (TFT). Trong khi đó, màn hình LTPO tiêu chuẩn sử dụng Indium Gallium Zinc Oxide (IGZO) cho các TFT chuyển mạch. Công nghệ LTPO+ sẽ tiến thêm một bước bằng cách sử dụng oxit cho cả các TFT điều khiển, cho phép kiểm soát chi tiết dòng điện gửi đến OLED, từ đó giúp tấm nền hoạt động tối ưu và tiết kiệm năng lượng hơn.

Đâu là đối tác cung cấp màn hình cho iPhone 18 Pro?

Samsung và LG Display đã được giao nhiệm vụ cung cấp các tấm nền OLED cao cấp cho iPhone 18 Pro. Trong khi đó, BOE của Trung Quốc không được chọn do gặp phải vấn đề về chất lượng và năng suất. Ngoài ra, sản lượng của Samsung cũng đã tăng từ 10 đến 15% so với năm ngoái cũng là lý do khác khiến BOE bị loại khỏi danh sách.

Một điểm đáng chú ý khác là iPhone 18 Pro có thể trở thành smartphone đầu tiên của Apple trong 4 năm qua có phần notch nhỏ hơn. Công nghệ hồng ngoại dưới màn hình sẽ giúp Apple thu nhỏ phần notch, nhưng BOE không hoàn toàn đáp ứng được thách thức kỹ thuật này.

Mặc dù Apple thường đa dạng hóa chuỗi cung ứng để tạo ra sự cạnh tranh giữa các nhà cung cấp và đàm phán giá tốt hơn, nhưng việc loại bỏ hoàn toàn BOE khỏi chuỗi cung ứng iPhone 18 Pro là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, BOE có thể vẫn cung cấp tấm nền cho các mẫu iPhone 18 tiêu chuẩn.

Dù gặp phải vấn đề hậu cần, công nghệ LTPO+ hứa hẹn sẽ mang lại lợi thế cho iPhone 18 Pro, mặc dù thời gian sử dụng pin kéo dài đến mức nào vẫn còn là một câu hỏi chưa có lời giải. Với lợi thế cạnh tranh về giá, BOE vẫn có thể giữ vai trò đối tác của Apple, tạo điều kiện cho việc đàm phán giá cả trong tương lai.