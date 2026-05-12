Apple phát hành iOS 26.5 với loạt tính năng mới

Kiến Văn
12/05/2026 07:13 GMT+7

Apple vừa chính thức phát hành iOS 26.5 (và iPadOS 26.5), gần hai tháng sau khi công ty triển khai iOS 26.4.

Bản cập nhật iOS 26.5 giới thiệu tính năng mã hóa đầu cuối cho tin nhắn RCS, cho phép người dùng iPhone và Android trao đổi tin nhắn một cách an toàn. Để sử dụng tính năng này, cả hai bên trong cuộc trò chuyện cần có nhà mạng hỗ trợ, và các nhà mạng sẽ triển khai tính năng này theo thời gian. Tin nhắn RCS được mã hóa sẽ có biểu tượng khóa nhỏ, tương tự như iMessage.

iOS 26.5 mang đến ba cải tiến chính cho người dùng iPhone, bên cạnh các bản vá bảo mật

Trong ứng dụng Maps, Apple đã thêm Suggested Places để hiển thị các gợi ý dựa trên vị trí và các tìm kiếm gần đây. Ứng dụng Maps cũng sẽ có quảng cáo vào mùa hè này, với nền tảng quảng cáo đã được tích hợp trong iOS 26.5 và iPadOS 26.5.

Ngoài ra, Apple đã giới thiệu hình nền Pride Luminance mới, phù hợp với mặt đồng hồ và dây đeo Apple Watch Pride Luminance. Các bản cập nhật trên iPad về cơ bản là tương tự.

Lưu ý một số tính năng có thể không có sẵn ở tất cả các khu vực hoặc trên tất cả các mẫu iPhone tương thích iOS 26.

iOS 26.5 và iPadOS 26.5 có thể là một trong những bản cập nhật cuối cùng với các tính năng mới dành cho nền tảng iOS 26 do khi Apple đang chuyển trọng tâm sang iOS 27 và iPadOS 27. Nhà sản xuất iPhone dự kiến sẽ giới thiệu các nền tảng mới tại hội nghị thường niên các nhà phát triển toàn cầu WWDC do hãng tổ chức vào tháng 6 tới.

Người dùng có thể tải xuống iOS 26.5 và iPadOS 26.5 trên các thiết bị iPhone và iPad tương thích bằng cách vào Settings > General > Software Update. Ngoài ra, Apple cũng đã phát hành các phiên bản iOS 15.8.8, iOS 16.7.16, iOS 18.7.9 và iPadOS 17.7.11 cho các thiết bị cũ hơn không hỗ trợ iOS 26 và iPadOS 26.

iOS 26.5 mang đến 3 thay đổi lớn cho người dùng iPhone

