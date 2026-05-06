iOS 26.5 mang đến 3 thay đổi lớn cho người dùng iPhone

Theo MacRumors, Apple vừa chính thức hé lộ những quân bài cuối cùng trong bản cập nhật iOS 26.5 ra mắt vào tuần tới. Không chỉ đơn thuần là bản vá lỗi, iOS 26.5 đánh dấu một bước tiến lớn về bảo mật và cách Apple khai thác dịch vụ bản đồ của hãng.

iOS 26.5 mang đến 3 thay đổi cho iPhone ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MACRUMORS

'Bức tường' giữa iPhone và Android chính thức sụp đổ

Thay đổi đáng chú ý nhất chính là việc Apple triển khai mã hóa đầu cuối (E2EE) cho tin nhắn RCS. Trước đây, các cuộc hội thoại giữa iPhone và Android thường bị coi là lỗ hổng bảo mật vì phụ thuộc vào chuẩn SMS lạc hậu.

Với iOS 26.5, lớp bảo mật này sẽ đảm bảo không một bên thứ ba nào, kể cả Apple hay các nhà cung cấp dịch vụ, có thể đọc được nội dung tin nhắn. Đây được xem là động thái giúp trải nghiệm nhắn tin liên nền tảng trở nên an toàn như chính iMessage. Tuy nhiên, tính năng này hiện vẫn đang ở giai đoạn beta và sẽ phụ thuộc vào sự hỗ trợ của từng nhà mạng cụ thể.

Apple Maps trên iOS 26.5 sẽ đi kèm quảng cáo

Tính năng thứ hai mang tên Suggested Places. Ứng dụng Apple Maps sẽ thông minh hơn khi tự động đề xuất các điểm đến dựa trên xu hướng tại địa phương và lịch sử tìm kiếm cá nhân.

Apple Maps sắp hiển thị quảng cáo ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MACRUMORS

Thế nhưng, điều khiến giới công nghệ xôn xao là Apple xác nhận sẽ bắt đầu triển khai quảng cáo trong mục này tại thị trường Mỹ và Canada. Dù Apple cam kết dữ liệu vị trí và tương tác quảng cáo sẽ không bị liên kết với tài khoản Apple Account để bảo vệ quyền riêng tư, nhưng việc xuất hiện nhãn "Ad" trong ứng dụng Maps vẫn là một thay đổi gây nhiều ý kiến trái chiều.

Diện mạo mới tôn vinh sự đa dạng

Bên cạnh những thay đổi về hạ tầng, iOS 26.5 còn mang đến bộ hình nền Pride Luminance mới. Với hiệu ứng khúc xạ ánh sáng động theo phổ màu sắc, đây là món quà dành cho cộng đồng LGBTQ+ toàn cầu, đồng bộ với bộ sưu tập dây đeo Apple Watch vừa ra mắt.

Hiện tại, bản iOS 26.5 Release Candidate đã được gửi đến các nhà phát triển. Nếu không có lỗi nghiêm trọng phát sinh, hàng triệu người dùng iPhone trên toàn thế giới sẽ chính thức được trải nghiệm những tính năng này vào tuần tới.