Apple vội vàng phát hành iOS 26.4.2, người dùng cần cập nhật ngay

Kiến Văn
23/04/2026 11:38 GMT+7

Apple vừa công bố bản cập nhật iOS 26.4.2 cho iPhone, chỉ vài tuần sau khi phát hành iOS 26.4.1.

Cùng với iOS 26.4.2, Apple cũng phát hành các bản cập nhật cho loạt thiết bị của hãng, bao gồm iPadOS 26.4.2, iOS 18.7.8 và iPadOS 18.7.8. Bên cạnh đó, Apple đang thử nghiệm phiên bản beta của iOS 26.5 với dự kiến ra mắt trong vài tuần tới.

Apple vội vàng phát hành iOS 26.4.2, người dùng cần cập nhật - Ảnh 1.

iOS 26.4.2 đã được phát hành đến người dùng iPhone tương thích

ẢNH: CNET

Mặc dù chỉ là bản cập nhật nhỏ nhưng iOS 26.4.2 được khuyến cáo cập nhật do tập trung chủ yếu vào việc sửa lỗi và cải thiện bảo mật. Theo ghi chú phát hành từ Apple, bản cập nhật này nhằm khắc phục một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng liên quan đến thông báo.

Cụ thể, tuy người dùng đã xóa thông báo, hệ thống vẫn lưu trữ nội dung của chúng. Vấn đề này có thể cho phép người khác xem được tin nhắn của người dùng, ngay cả khi họ đã xóa ứng dụng và sử dụng tính năng tin nhắn tự xóa, đặc biệt nếu người dùng đã bật tính năng xem trước trên màn hình khóa.

iOS 26.4.2 khắc phục sự cố đã bị khai thác

Apple đã nhận thức được lỗ hổng này sau khi có thông tin cho rằng Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã có thể truy cập vào cơ sở dữ liệu thông báo nội bộ của iPhone, cho phép cơ quan thực thi pháp luật xem trước tin nhắn. Trong khi lỗ hổng này được phát hiện trong ứng dụng nhắn tin Signal, nhiều khả năng các ứng dụng tương tự như WhatsApp cũng bị ảnh hưởng.

Do đó, người dùng iPhone được khuyến nghị nên cài đặt bản cập nhật này càng sớm càng tốt. Để thực hiện, người dùng chỉ cần vào Cài đặt > Cài đặt Chung > Cập nhật phần mềm và tải xuống iOS 26.4.2. Đây là một bản cập nhật nhỏ nhưng quan trọng cho sự bảo mật của thiết bị.

Apple phát hành iOS 26.4.1 với hai thay đổi đáng chú ý

Sau những trục trặc từ iOS 26.4, Apple nhanh chóng tung bản vá iOS 26.4.1 để ổn định đồng bộ dữ liệu và tăng cường an toàn.

